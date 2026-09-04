హెయిర్ డై వాడడం సురక్షితమేనా?
- జుట్టు రంగు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - వినియోగం విషయంలో పలు సూచనలు
Published : September 4, 2026 at 5:16 PM IST
Hair Coloring Safety Precautions : వయసు ఆరు పదులు దాటినా జుట్టు మాత్రం నల్లగా నిగనిగలాడాలని కోరుకునేవారు చాలామందే ఉన్నారు. పురుషులు, మహిళలు అనే భేదం లేకుండా అత్యధికంగా వినియోగించే సౌందర్య సాధనం హెయిర్ డై. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ. 15 నుంచి రూ.వేల రూపాయల ధరల్లో వివిధ బ్రాండ్ల హెయిర్ డైలు లభిస్తున్నాయి. అవి సురక్షితమైనా? ఎలా వాడాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రకరకాలు :
తాత్కాలిక : ఒకటి, రెండు సార్లు తలస్నానం చేస్తే పోతాయట. రంగు జుట్టు బయటి పొరపైనే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. షాంపూలు, జెల్, స్ప్రేలు, ఫోమ్స్ రూపంలో లభ్యమవుతాయని అంటున్నారు.
సెమీ పర్మినెంట్ : 6 -12 సార్లు షాంపూతో స్నానం చేశాక మసకబారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ ఉత్పత్తుల్లో అమ్మోనియా ఉండదట. ఉన్నా స్వల్ప పరిమాణంలోనే ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
డెమీ పర్మినెంట్ : 20-30 స్నానాల వరకు నిలుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమ్మోనియాకి బదులు, ఇథనోలమైన్, సోడియం కార్బొనేట్ వంటి క్షార పదార్థాల్ని వినియోగిస్తారని అంటున్నారు. దీనిలో వాడే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ గాఢత పర్మినెంట్ హెయిర్ డై కంటే తక్కువ ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
పర్మినెంట్ హెయిర్ డై : ఎక్కువకాలం నిలుస్తుందట. అయితే, చాలా హెయిర్డైలలో అమ్మోనియా, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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ఈ రంగు.. ఏనాటిదో! : జుట్టుకి రంగేసుకోవడం ఇప్పుడు కొత్తేమీ కాదట. 4-5 వేల సంవత్సరాల పూర్వం నుంచే ఈ అలవాటు ఉందట. ప్రాచీన ఈజిప్టులో తెల్ల జుట్టు రంగు మార్చేందుకు హెన్నా వంటి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాల్ని వాడేవారట. ప్రాచీన రోమ్లో వృక్షాలు, ఖనిజాలు, లోహాల మిశ్రమాలతో జుట్టుకి ముదురు రంగు వచ్చేలా చేసేవారట. భారతదేశంలో హెన్నా, ఇండిగో వంటివి వినియోగించేవారని ఆయుర్వేద గ్రంథాల్ని బట్టి తెలుస్తోంది. 1907లో ఫ్రెంచ్ రసాయన శాస్త్రవేత్త యూగెన్ షుల్లర్.. పారా ఫెనిలీన్ డయామైన్ (PPD) అనే రసాయనాన్ని ఉపయోగించి వాణిజ్య ప్రాతిపదికన హెయిర్ డైలను అభివృద్ధి చేశారు.
మంచి హెయిర్డై లక్షణాలు :
- చర్మానికి, జుట్టుకి హాని చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు సహజ మెరుపుని, రూపాన్ని దెబ్బతీయకూడదని అంటున్నారు.
- చర్మ సంబంధిత అలర్జీలను కలిగించకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
- గాలి, వెలుతురు, నీరు, షాంపూల ప్రభావంతో త్వరగా రంగు వెలిసిపోకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
హెయిర్డై వేసుకున్నప్పుడు అలర్జీ లక్షణాలు వస్తే వెంటనే డాక్టర్లును సంప్రదించాలి. కంపెనీ మార్చాలి. పర్మినెంట్ హెయిర్ కలర్స్ ప్రమాదకరమైనవి. వీలైనంత వరకు వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. కొందరు జుట్టుకి రంగు వేసుకుని గంటల తరబడి ఉంచుకుంటారు. అది మంచిది కాదు. 15-20 నిమిషాలకు మించి ఉంచుకోకూడదు. హెయిర్డైలు వాడే వారందరిలో చర్మం పిగ్మంటేషన్ సమస్యలు రావాలని లేదు. కొందరిలో ఆ సమస్య ఉంటుంది.- డాక్టర్ MPP బాలనరసింహం, చర్మవ్యాధుల నిపుణులు.
ఆరోగ్యపరంగా ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు :
పీపీడీ అలర్జీ : తీవ్రమైన దురద, ఎర్రబడటం, ముఖం ఉబ్బడం, బొబ్బలు, కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖం లేదా కళ్ల చుట్టూ వాపు ప్రధాన లక్షణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అరుదుగా శ్వాసకోశ సమస్యలూ తలెత్తుతాయని అంటున్నారు.
- తల చర్మం ఇరిటేషన్, జుట్టు పొడిబారటం, విరిగిపోవటం, మెరుపు తగ్గిపోవడం, అమ్మోనియా వాసన వల్ల కళ్ల మంట, ముక్కు, గొంతులో చికాకు, చర్మంపై మచ్చలు, సున్నితత్వం పెరగడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.
ఏది సురక్షితం? :
- పూర్తిగా సురక్షితమైన హెయిర్డై అంటూ ఏదీ లేదట. సాధ్యమైనంత నాణ్యమైన సంస్థల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఆ సంస్థలు చట్టపరమైన ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నాయా? లేదా చూడాలని అంటున్నారు.
- అందులో వినియోగించిన పదార్థాల పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారా? అన్నది గమనించాలని పేర్కొంటున్నారు.
- అవసరమైన భద్రతా పరీక్షలు చేస్తున్నారా? లేదా? చూడాలట.
- హెయిర్డైలో వాడే పారా-ఫెనిలీనెడై అమైన్ (PPD) ఉంటే అలర్జీ ఉన్న వారు.. దానికి ప్రత్యామ్నాయాలతో తయారు చేసిన డైలను, అది కూడా డాక్టర్లు సలహాతోనే వాడాలని పేర్కొంటున్నారు.
- కొన్ని ఉత్పత్తులు తక్కువ రసాయనాలతో తయారవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినా, వాటిలోని పదార్థాల జాబితా చదవడం,ప్యాచ్ టెస్టే చేయడం అవసరమంటున్నారు.
- నేచురల్, హెర్బన్ అనే లేబుల్ ఉన్న ప్రతి ఉత్పత్తీ పూర్తి సురక్షితం కాదంటున్నారు నిపుణులు. సహజ పదార్థాలు కూడా కొందరిలో అలర్జీకి కారణం కావచ్చని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం :
- హెయిర్డై వేసుకోవడానికి 24 గంటల ముందే ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. వేసుకునే ప్రతిసారీ ఇలా చేయాలని చెబుతున్నారు.
- చెవి వెనుక భాగంగా డైని అప్లై చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దురద, ఇరిటేషన్ లేకపోతే జుట్టుకి రంగు వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- నిర్దేశించిన సమయానికి మించి డై జుట్టుకి ఉంచుకోకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
- చేతులకు గ్లౌజులు ధరించాలట.
- కనుబొమ్మలు, కనురెప్పలకు హెయిర్డై వేయకూడదని వివరిస్తున్నారు.
- గాయాలున్న చర్మంపై వేయకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
- కళ్లల్లో పడితే వెంటనే ఎక్కువ నీటిని ఉపయోగించి కడగాలని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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