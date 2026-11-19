చలికాలంలో జుట్టు రాలే సమస్యలు రాకూడదంటే! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Hair Care Tips in Winter: ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే - శీతాకాలం జుట్టు ఊడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : November 19, 2026 at 2:33 PM IST
రోజురోజుకీ చలి ప్రభావం పెరుగుతోంది. చలి కారణంగా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. అయితే శీతాకాలంలో ఉండే చల్లగాలుల వల్ల కేవలం శరీరంలోనే కాదు.. జుట్టులో కూడా తేమ శాతం బాగా తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా జుట్టు మొత్తం పొడిగా తయారవుతుందని.. కుదుళ్లు బలహీనపడి జుట్టు రాలిపోయే సమస్య అధికమవుతుందంటున్నారు. అందుకే చలి బారి నుంచి కురులను సంరక్షించుకుంటూ, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తరచూ తలస్నానం వద్దు: తలస్నానం విషయంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధానాన్ని పాటిస్తుంటారు. కొందరు డైలీ హెడ్బాత్ చేస్తే, మరికొందరు రెండురోజులకు ఓసారి చేస్తుంటారు. అయితే శీతాకాలంలో మాత్రం తలస్నానం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ కాలంలో తలస్నానం మరీ ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా కాకుండా వారానికి రెండుసార్లు చేస్తే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే తలస్నానానికి ఉపయోగించే షాంపూ కూడా జుట్టుకు సరిపడినదై ఉండాలంటున్నారు.
కండిషనింగ్ కూడా: మెజార్టీ పీపుల్ తలస్నానం తర్వాత కండిషనర్ అప్లై చేస్తుంటారు. అయితే తలస్నానానికి ముందు కూడా జుట్టుకు కండిషనర్ (ప్రీవాష్ కండిషనర్స్) తప్పకుండా అప్త్లె చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కుదుళ్లు బలంగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. పైగా షాంపూలో ఉండే రసాయనాల ప్రభావం కూడా జుట్టుపై అంతగా ఉండదంటున్నారు.
అతి వేడి వద్దు: చలికాలంలో చలికి తట్టుకోలేక వేడి నీటితో స్నానం చేయాలనిపించడం కామన్. ఈ క్రమంలో చాలా మంది బాగా వేడిగా ఉంటే నీటితో తలస్నానం చేస్తుంటారు. అయితే స్నానానికి బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్లను ఉపయోగించకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గోరు వెచ్చని నీటిని మాత్రమే యూజ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగిస్తే చర్మం, శిరోజాల్లోని సహజ నూనెల శాతం తగ్గిపోయి పొడిగా, నిర్జీవంగా మారిపోతాయంటున్నారు.
హెయిర్ డ్రయర్స్ వద్దు: చలికాలంలో తలస్నానం తర్వాత జుట్టు తర్వగా ఆరిపోవాలని హెయిర్ డ్రయ్యర్ వాడటం సహజం. అయితే శిరోజాలకు సంబంధించి ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు అంటే డ్రయర్స్, కర్లర్స్, స్ట్రయిటనర్స్ వంటివి వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. వీటికి బదులుగా సహజ పద్ధతుల ద్వారా అంటే టవల్తో తుడుచుకుని ఆరబెట్టుకునే విధానానికే పరిమితం కావాలంటున్నారు. అలాగే కండిషనర్ పెట్టుకున్న తర్వాత వేడి నీళ్లలో ముంచిన టవల్ను తలకు చుట్టుకున్నా కుదుళ్లకు మంచి పోషణ అంది బలం చేకూరుతుందని వివరిస్తున్నారు.
నూనె కూడా: చాలా మంది చలికాలంలో జుట్టుకు నూనె సరిగ్గా పెట్టుకోరు. కానీ శిరోజాలకు ఎంత తరచుగా నూనె పెడితే అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది జుట్టులోని తేమ శాతం ఎక్కువ సమయం నిలిచి ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే దువ్వుకోవడానికి ఉపయోగించే దువ్వెన కూడా సరైనది ఎంచుకోవాలని.. పళ్లు కాస్త దూరంగా, వెడల్పుగా ఉన్నవైతే మంచిదంటున్నారు.
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