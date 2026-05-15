జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతోందా? - అందుకు మీ అలవాట్లే కారణమట!
- జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అలవాట్లు ఇవే - ముందుగా గుర్తించి జాగ్రత్త పడాలని నిపుణులు సూచన!
Published : May 15, 2026 at 5:16 PM IST
Everyday Habits That Secretly Slow Down Hair Growth : పొడవైన, ఒత్తైన, ఆరోగ్యకరమైన జుట్టును కలిగి ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే, రోజూ చేసే కొన్ని పనుల వల్ల వారికి తెలియకుండానే కేశాలకు హాని కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా జుట్టురాలడం, చివర్లు చిట్టడం, నిర్జీవంగా మారడం, చుండ్రు, దురద వంటి సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ చేసే పొరపాట్లేంటో తెలుసుకుని సరిదిద్దుకుంటే కురులను చక్కగా సంరక్షించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తరచూ తలస్నానం చేయడం : హెడ్బాత్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. కానీ, ఎక్కువగా తలస్నానం చేయడం వల్ల జుట్టు, స్కాల్ప్ తేమను కోల్పోతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల జుట్టు పొడిబారడం, పెళుసుగా మారడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా కుదుళ్ల బలహీనపడటం, ఎదుగుదల ఆగిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
డ్రయర్ వద్దు : చాలామంది తలస్నానం చేశాక జుట్టును ఆరబెట్టుకోవడానికి డ్రయర్స్, బ్లోయర్స్, స్ట్రయిటనర్స్, కర్లర్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వినియోగిస్తుంటారు. కానీ, వీటి నుంచి వచ్చే అధిక వేడి జుట్టును బలహీనపరిచి, చివర్లు చిట్లేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా డ్రయర్స్ లాంటివి వినియోగించడం వల్ల జుట్టు ఎదుగుదలకు ఆటంకం కలుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.హెయిర్ డ్రయర్ వాడడం వల్ల జుట్టు గరుకుగా మారడం, పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం, రంగు కోల్పోతుందని National Library of Medicine వెల్లడించింది.
స్కాల్ఫ్ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం : ఆరోగ్యకరమైన స్కాల్ఫ్ జుట్టు ఎదుగుదలకు పునాది. తలపై పేరుకుపోయే మురికి, నూనె, హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్ కుదుళ్లను మూసివేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, జుట్టు కుదుళ్లు బలహీనపడి ఎక్కువగా జుట్టు రాలిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
హెయిర్ స్టైల్స్ : జుట్టును బిగుతుగా లాగి వివిధ హెయిర్స్టైల్స్ వేసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలంలో జుట్టు రాలిపోవడానికి లేదా ట్రాక్షన్ అలోపేసియా అనే పరిస్థితికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. బిగుతైన పోనీటెయిల్స్, కార్న్రోస్, బన్స్,హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి అలోపేసియాకు కారణమవుతాయని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.
ఆహారంలో ప్రొటీన్ లోపం : జుట్టు ప్రధానంగా ప్రొటీన్తో తయారవుతుంది. కాబట్టి, ప్రొటీన్ లేని ఆహారం జుట్టు ఎదుగుదలను తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా పెరగాలంటే.. భోజనంలో గుడ్లు, చేపలు, పప్పులు, గింజలు లాంటివి తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. జుట్టు పల్చబడటంతో బాధపడుతున్న మహిళల్లో మెరైన్ ప్రొటీన్ సప్లిమెంట్ జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుందని, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఒత్తిడి, నిద్రలేమి : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, సరైన నిద్రలేకపోవడం అనేవి శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు స్కాల్ప్, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో విపరీతమైన ఒత్తిడి, సరిపడా నిద్రలేకపోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు అందాల్సిన పోషకాలు అందక టెలోజెన్ ఎఫ్లూవియం అనే సమస్య ఏర్పడి, జుట్టు గుత్తులు గుత్తులుగా రాలిపోతుందని చెబుతున్నారు. పెరిగిన ఒత్తిడి హార్మోన్లు నిజంగానే కేశ కుదుళ్లలోని మూల కణాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని Harvard Stem Cell Institute పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
