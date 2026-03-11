"రిలేషన్ షిప్"లో కొనసాగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!
హెల్దీ బాండింగ్ కోసం - ఇందుకోసం కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని నిపుణుల సూచన
Published : March 11, 2026 at 5:09 PM IST
Behaviours that Slowly Destroy Relationships over time : కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్, భాగస్వామి ఇలా ఎవరైనా సరే, లైఫ్లో బలమైన బంధాలను కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అయితే, ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలు కూడా కొన్ని అలవాట్లు వల్ల మెల్లగా బలహీనపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అలవాట్లు మొదట్లో చిన్నవిగా కనిపించినా, కాలక్రమేణా అవి అపార్థాలను దారితీయవచ్చు. అలాంటి ప్రవర్తనలు ముందుగానే గుర్తించి సరిదిద్దుకోవడం వల్ల బంధాలు బలంగా, ఆరోగ్యం ఉండటంతో పాటు కలకాలం నిలిచేలా చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో బంధాలు దెబ్బతీసే ఆ అలవాట్లు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నిరంతర విమర్శ : పరిమితిలో ఉండే విమర్శలు మంచిదే. కానీ, నిరంతరం ఇతరులను విమర్శించడం, తప్పులను లేదా లోపాలను ఎత్తిచూపడం వల్ల ఎదుటి వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, మీతో ఉండటానికి ఇష్టపడరు. దీంతో మీ మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో విమర్శలతో పాటు ప్రశంసించడం, ప్రోత్సహించడం వల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడానికి సహాయపడుతుందట.
సంభాషణను నివారించడం : చాలా మంది గొడవలు అవుతాయనే భయంతో ముఖ్యమైన విషయాలను చర్చించడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, ఆ భావాలను మనసులోనే దాచుకోవడం వల్ల, చిన్న సమస్యలు కూడా పెద్దవిగా మారుతాయి. ఈ క్రమంలో మీరు చెప్పాలనే విషయాలను నిజాయితీగా, ప్రశాంతంగా చర్చించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా ఇద్దరూ తమ ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి, వివాదాలు ముదరక ముందే వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చట.
తక్కువగా అంచనా వేయడం : ప్రేమైనా, స్నేహమైనా, కుటుంబ సభ్యులైనా ఇలా ఏ బంధంమైనా గౌరవం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకరి సామర్థ్యాన్ని లేదా వ్యక్తిత్వాన్ని తక్కువ చేసినప్పుడు బంధం బలహీనపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. 'నా మాటలకు విలువే లేదు' 'నన్ను తక్కువ చేసి చూస్తున్నారు' అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దీంతో వారు తమ మనసులోని మాటలను పంచుకోవడం మానేస్తారు. దీంతో మీ మధ్య దూరం పెరుగుతుంది.
కోపాన్ని మనసులోనే ఉంచుకోవడం : ప్రతి బంధంలోనూ విభేదాలు రావడం సహజం. కానీ, కోపాన్ని లేదా అసూయను మనసులోనే ఉంచుకోవడం వల్ల నమ్మకం మెల్లగా సన్నగిల్లుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పుడో జరిగిన గొడవలను గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మీ మధ్య ప్రతికూలత భావన పెరుగుతుంది. దీంతో మీకు తెలియకుండానే మీ మధ్య దూరం పెరుగుతుందట. అందుకే, పాత గొడవలను మర్చిపోవడం, చిన్నచిన్న విషయాలను క్షమించడం నేర్చుకోవడం వల్ల బంధం బలంగా ఉంటుందట.
బాధ్యత తీసుకోవడానికి నిరాకరించడం : వివాదాలు లేదా తప్పులకు ఎప్పుడూ ఎదుటివారినే నిందించడం వల్ల నమ్మకం మెల్లగా దెబ్బతింటుంది. ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలలో ఇద్దరు తమ వల్ల జరిగిన తప్పులకు బాధ్యత వహించడం లేదా ఒప్పుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయకపోతే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
