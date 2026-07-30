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ఆందోళన, ఒత్తిడి మిమ్మల్ని కుంగదీస్తోందా? - మీ అలవాట్లే ఇందుకు కారణమట!

- మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలనుకునే వారికి నిపుణులు ఇచ్చే సమాధానమిదే!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 4:04 PM IST

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Healthy Habits of Mentally Strong People : ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగతంగా, ఉద్యోగరీత్యా ఏదో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. దీని ప్రభావం మానసిక ఆరోగ్యంపై పడుతుందట. ఫలితంగా, ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్లుగా ముభావంగా ఉంటారట. ఇంకొందరు కోపం, చిరాకు పడడం చూస్తుంటాం. అయితే, ఇంత ఒత్తిడిలోనూ కొందరు సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటూ తమ చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లను చూస్తే 'ఇంతటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ వీళ్లు మానసికంగా దృఢంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు?' అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందుకు వారి జీవనశైలిలో చేసుకున్న మార్పులు, వారు పాటించే రోజువారీ అలవాట్లే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, వాళ్లలా మానసికంగా దృఢంగా, సంతోషంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి అలవాట్లు అలవర్చుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వర్తమానంలో బతకడం : చాలా మంది పాత జ్ఞాపకాలు, సంఘటనల్నే తలచుకుంటూ మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. కానీ, మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతాన్ని మర్చిపోయి వర్తమానంలో జీవిస్తుంటారని అంటున్నారు. ఈ క్షణం ఎంత సంతోషంగా, ఎంత విలువైనదిగా గడపాలనే ఆలోచన వారిని ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా సానుకూల ఆలోచనలతో ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.

సవాళ్లను సైతం స్ఫూర్తిగా : ప్రశంసలకు పొంగిపోవడం, సవాళ్లు ఎదురైతే కుంగిపోవడం మానసికంగా బలహీనంగా ఉండే వారి స్వభావమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే, మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా సమానంగా స్వీకరిస్తారని అంటున్నారు. సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని ఓర్పుతో, నేర్పుతో అధిగమిస్తూ తమ చుట్టూ ఉన్న వారికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంటారని తెలియజేస్తున్నారు.

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మార్పును స్వాగతించడం : జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా స్థిరంగా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక మార్పు చోటుచేసుకుంటుందని చెబుతున్నారు. ఆ మార్పుల్ని స్వీకరిస్తూ వాటికి అనుగుణంగా మనమూ మారినప్పుడే జీవితాన్ని ఆస్వాదించగలమని అంటున్నారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు ఇలా ఉండడానికే ఇష్టపడతారని తెలియజేస్తున్నారు. అది సానుకూల లేదా ప్రతికూల మార్పులు అయినా అక్కడే ఆగిపోకుండా, పాజిటివిటీతో ముందుకు సాగడం వారికి ముందు నుంచే అలవాటని వివరిస్తున్నారు.

ఉన్నదానితోనే ఆనందం : మనలో చాలామంది ఉన్న దాంట్లో తృప్తిపడరు. ఈ క్రమంలో ఇంకా కావాలన్న ఆరాటమే వారి అసంతృప్తికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుందని అంటున్నారు. కానీ, మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు తమకు ఉన్న దాంట్లోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ అసంతృప్తే వారిని సంతోషంగా ఉంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

కెరీర్, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల : మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వారి ఆలోచనలన్నీ ఎక్కువ శాతం తాము వ్యక్తిగతంగా, కెరీర్ పరంగా ఎలా ఎదగాలా? అన్న దాని పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వారు ఇతర విషయాల గురించి ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకునే అవకాశమే ఉండదంటున్నారు. ఇలా ఎదిగే క్రమంలో తెలిసిన వారి దగ్గర నుంచి తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడానికీ వారు వెనుకంజ వేయరని, నామోషీగా ఫీలవ్వరని తెలియజేస్తున్నారు.

భవిష్యత్తుకు భరోసా : చాలామందిలో ఎదురయ్యే మానసిక సమస్యలకు కారణం ఆర్థిక పరమైన అంశాలే ఎక్కువ ఉంటాయట. ఇవి తలెత్తకుండా ఉండాలంటే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తుపై భరోసాను పెంచుతాయని అంటున్నారు. తద్వారా మానసికంగా ఒత్తిడి ఉండదని తెలియజేస్తున్నారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులూ ఈ అలవాట్లనే పాటిస్తూ ఉంటారట. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల్ని ఏర్పరచుకోవడంతో పాటు కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, సవాళ్లను స్వీకరించడం ఇలాంటి నిబద్ధతతో కూడిన జీవనశైలే వారిని సానుకూలంగా ముందుకు నడిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

నచ్చినట్లు జీవిస్తారు : ఏ విషయంలోనైనా సరే, చుట్టూ ఉన్నవారి మెప్పు పొందాలన్న ఆరాటం కొంతమందిలో ఉంటుంది. ఈ కుతూహలమే మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు ఇతరుల గురించి పట్టించుకోరని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇతరుల జడ్జెమెంట్​తో పని లేకుండా తమకు నచ్చినట్లుగా తాము ఉండడానికే ఆసక్తి చూపుతారని తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే వారిని సంతోషంగా, సంతృప్తికరంగా జీవించేలా చేస్తుందని అంటున్నారు.

పోల్చుకోకపోవడం : ఇతరులతో పోల్చుకోవడం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, మానసికంగా దృఢంగా ఉండేవారు ఇలాంటి పోలికలకు దూరంగా ఉంటారట. ఇతరుల విజయాన్ని చూసి అసూయ పడకుండా, వారిని ప్రశంసించడంలో ముందుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, వారి నుంచి కొన్ని నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికీ వెనకాడరని వివరిస్తున్నారు.

పని మీదే ధ్యాస : కొంతమంది అనుకున్న పనులు వెంటనే పూర్తైపోవాలనే అన్న ఆరాటం ఉంటుంది. నిజానికి, ఈ ఆతృత మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అదే, మానసికంగా దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులు ఇలాంటి తక్షణ ఫలితాల్ని ఆశించారని అంటున్నారు. వారు పూర్తి చేయాల్సిన పనులు సక్రమంగా నిర్వర్తించి, ఫలితం ఎప్పుడొచ్చినా, ఎలా వచ్చినా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పాజిటివిటీనే వారిని అనుక్షణం సంతోషంగా, సంతృప్తికరమైన జీవితం గడిపేలా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

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