యువతలో వృద్ధాప్య ఛాయలు - ఇలా సెట్ చేసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఇలా చేస్తే చర్మం మెరుస్తుందట!
Published : September 10, 2026 at 8:09 AM IST
Habits Making you Age Prematurely at 20 Feeling 40 : నేటి యువత ఎక్కువగా అలసట, మానసిక ఒత్తిడి, చర్మ సమస్యలు, తక్కువ శక్తి స్థాయిలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇవి కేవలం సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలు మాత్రమే కావు. ఇవి అకాల వృద్ధాప్యానికి ముందస్తు సంకేతాలు కావచ్చు. ఒకప్పుడు 50 లేదా 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మాత్రమే కనిపించే వృద్ధాప్య లక్షణాలు, నేటి మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా యువతలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, స్క్రీన్ సమయం పెరగడమే ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల, వృద్ధాప్య సంకేతాలను నెమ్మదింపజేయడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఒత్తిడి : నిరంతర మానసిక ఒత్తిడి శరీరంలో 'కార్టిసాల్' అనే హార్మోన్ స్థాయిలను విపరీతంగా పెంచుతుంది. ఈ హార్మోన్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల శరీరంలో అంతర్గతంగా అనేక నష్టాలు జరుగుతాయి. ఇది కణాల మరమ్మత్తు ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. చర్మం స్థితిస్థాపకతను తగ్గించి ముడతలు పడేలా చేస్తుంది. తీవ్రమైన జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది. అంతేకాకుండా, ఒత్తిడి నిద్రలేమికి దారితీస్తుంది. దీనివల్ల శరీరం రాత్రి వేళల్లో చేసుకునే సెల్ఫ్ రిపేర్ ప్రక్రియ పూర్తిగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్క్రీన్స్ : మొబైల్ ఫోన్లు, లాప్టాప్లు, టాబ్లెట్ల నుంచి వెలువడే బ్లూ లైట్ చర్మం లోపలి పొరల్లోకి చాలా సులభంగా చొచ్చుకుపోతుంది. ఇది చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉండే కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ అనే ప్రోటీన్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఫలితంగా, చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలు లేదా పిగ్మెంటేషన్ వేగంగా పెరగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అంతేకాకుండా, రాత్రివేళల్లో స్క్రీన్లను ఎక్కువగా చూడటం వల్ల నిద్రను నియంత్రించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి క్షీణిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది నిద్రలేమికి దారితీసి, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేస్తుందంటున్నారు. అంతేకాదు, గంటల తరబడి స్క్రీన్లను చూడటం వల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి పడి డార్క్ సర్కిల్, సన్నని గీతలు ఏర్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
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రెండింటి కలయిక : మానసిక ఒత్తిడి, మితిమీరిన స్క్రీన్ సమయం, ఈ రెండూ తోడైనప్పుడు అకాల వృద్దాప్య ముప్పు అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. నేటి యువత ఒక ప్రమాదకరమైన జీవనశైలి చక్రంలో చిక్కుకుపోయారు.
ఆఫీసులో ఉద్యోగ ఒత్తిడి మధ్య కంప్యూటర్ స్క్రీన్ల ముందు గంటల తరబడి పనిచేయడం, ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక కూడా విశ్రాంతి లేకుండా మొబైల్స్లో సోషల్ మీడియా, ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లపై గడపడం అలవాటుగా మారిపోయింది. దీనివల్ల శరీరానికి కనీస విశ్రాంతి కూడా దొరకడం లేదు. ఫలితంగా, శరీరం, చర్మం అనేవి సహజంగా మరమ్మత్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాయి.
నివారణ కోసం ఏమి చేయాలి? :
డిజిటల్ డిటాక్స్ : ప్రతిరోజూ కొన్ని గంటల పాటు స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండాలి. అలాగే, బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించాలి.
ఒత్తిడి నిర్వహణ : ప్రతిరోజూ ధ్యానం, యోగా, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
మంచి నిద్ర అలవాట్లు : పడుకోవడానికి ఒక గంట ముందే స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండాలి. అలాగే, 7 -8 గంటలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.
పోషకాహారం : ఆకుకూరలు, బెర్రీలు, నట్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అలాగే, ప్రతిరోజూ పుష్కలంగా నీరు తాగాలి.
చర్మ సంరక్షణ : క్రమం తప్పకుండా సన్స్క్రీన్ ఉపయోగించాలి.
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