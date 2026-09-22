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'జిమ్‌'కు వెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

ఫిట్‌నెస్ సాధన - జిమ్​లో బరువులు భారం కానివ్వొద్దంటున్నారు నిపుణులు

జిమ్‌కు వెళ్తున్నారా?
జిమ్‌కు వెళ్తున్నారా? (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 4:38 PM IST

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Gym Injuries Improper Technique : మంచి శరీరాకృతి కోసం కొందరు, ఫిట్​నెస్ కోసం మరికొందరు, బరువు తగ్గేందుకు ఇంకొందరు ఇలా జిమ్​లో వ్యాయామం చేసేందుకు చాలామంది సిద్ధమవుతారు. సరైన పద్ధతులు పాటించక కొందరు గాయపడితే, మరికొందరు సరైన రీతిలో వ్యాయామం చేయక కోరి నష్టాలను తెచ్చుకుంటున్నారు. జిమ్​లో చేరే ముందే బరువు తగ్గడానికా, పెరగడానికా, ఫిట్​నెస్​ కోసమా అనేది నిర్ణయించుకుని, వయసుకు తగినట్లుగా శిక్షకుడి అధ్వర్యంలో వ్యాయామం చేయాలి. 7-8 గంటల విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఆహార నియమాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

45 నిమిషాల ముందు : జిమ్​కి వెళ్లే 45 నిమిషాల ముందు ఒక అరటిపండు లేదా నీటిలో నానబెట్టిన అయిదు బాదం పప్పులు తినొచ్చు. గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా బ్లాక్​ కాఫీ తాగొచ్చు. జిమ్​ చేసిన తర్వాత ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లు, ప్రొటీన్ షేక్, చికెన్, మొలకెత్తిన గింజలు, ఓట్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటే మంచిది.

గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గిస్తాయి : సాధారణంగా చాలామంది వర్కవుట్స్ త్వరగా పూర్తి చేయాలని వార్మప్, కూల్​డౌన్​ను మానేస్తారు. వర్కవుట్స్​కు ముందు చేసే వార్మప్​ శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచి, కండరాలను వ్యాయామం కోసం సిద్ధం చేస్తుంది. తర్వాత చేసే కూల్​డౌన్​ గుండె వేగాన్ని క్రమంగా తగ్గించి శరీరాన్ని విశ్రాంతి స్థితికి తీసుకొస్తుంది. ఈ రెండు ప్రక్రియలు గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తక్కువతో మొదలుపెట్టి : బరువులు ఎత్తడానికి ముందు ఓ పది నిమిషాల పాటు శరీరాన్ని అందుకోసం సన్నద్ధం చేసుకోవాలి. 80 కిలోల బరువు ఎత్తాలనుకుంటే, ముందుగా 20,40,60 కిలోలతో కొన్ని వార్మప్​ రెప్స్ చేయడం మంచిది. కొందరు తమ సామర్థ్యానికి మించిన బరువు ఎత్తడం, వ్యాయామాలు చేయడం లాంటివి చేస్తారు. ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా బరువులు పెంచుకుంటూ వెళ్లాలి. అప్పుడే సామర్థ్యం క్రమేణా పెరుగుతుంది.

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జిమ్​లో శిక్షకుడి అధ్వర్యంలో వ్యాయామం చేస్తేనే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వర్కవుట్లు పరికరాలను అనుగుణంగా చేస్తున్నామా లేదా తెలుసుకోవాలి. బైసెప్స్, షోల్డర్, ట్రైసెప్స్ ఏంటనేది తెలుసుకుని వ్యాయామాన్ని నెమ్మదిగా, స్థిరంగా (స్లో అండ్ స్టడీగా) చేయాలి. రోజుకి 60 నిమిషాలు వర్కవుట్లు చేస్తే సరిపోతుంది. దానికి తగ్గట్టుగా శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. సామర్థ్యానికి మించి వర్కవుట్లు చేసి విశ్రాంతి, సరైన నిద్ర లేకపోతే దీర్ఘకాలంలో కండరాలు పట్టేయడం, ఎముకలు గుల్లబారడం వంటి అనర్థాలు తలెత్తుతాయి.- దాసరి చందు, జిమ్ శిక్షకులు

శిక్షకుడి ఆధ్వర్యంలో : కొందరు వీడియోలు చూసి, బ్లాగులు చదివి, ఎదుటి వారిని చూసి సొంతంగా కసరత్తులు చేస్తారు. చిన్నపాటి వ్యాయామాలైతే ఫర్వాలేదు. కానీ, కోర్. డెడ్​లిఫ్ట్​లు, హైఇంటెన్సివ్, సిక్స్​ప్యాక్ లాంటి వాటికైతే సొంత ప్రయోగాలు చేయకూడదు. కఠిన వ్యాయామాల్ని శిక్షకుడి ఆధ్వర్యంలో చేయాలి.

పరికరాలపై అవగాహన : జిమ్​లోని పరికరాలపై అవగాహన తప్పనిసరి. స్క్వాట్స్ చేస్తున్నప్పుడు గాయాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు సేఫ్టీబార్​ను ఉపయోగించాలి. బెంచెస్, రాక్​లను లాక్ చేసి, స్థిరంగా ఉన్నాయో, లేవో చూసుకోవాలి.

తగినంత నీరు, విశ్రాంతి : చాలామంది వర్కవుట్లు ఎక్కువసేపు చేస్తారు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోరు. తీవ్రంగా అలసిపోయిన శరీరానికి తిరిగి శక్తి కావాలంటే తగినంత విశ్రాంతి, నీరు తప్పనిసరి. ఒక వ్యాయామానికి మరో వ్యాయామానికి మధ్య కనీసం 5 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవాలి. కసరత్తులు చేసే సమయంలో శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. చెమట రూపంలో ఎక్కువ మొత్తంలో నీరు బయటకు వెళ్తుంది. అందుకే, వర్కవుట్స్ పూర్తయ్యాక నీళ్లు తాగాలి. దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత సాధారణ స్థాయికి చేరుతుంది.

శ్వాసను ఆపొద్దు : బ్యాండుతో లాగడం వంటి రెసిస్టెన్స్ వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు చాలామంది శ్వాసను ఆపుతుంటారు. ఇలా చేయొద్దు. శ్వాస ఆపితే రక్తపోటు పెరుగుతుంది. బరువు ఎత్తటం వంటివి చేస్తున్నప్పుడు శ్వాసను వదలాలి. బరువు దించుతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి.

సరైన భంగిమ : వ్యాయామం చేసేటప్పుడు సరైన భంగిమలో ఉండటం ముఖ్యం. లేకపోతే కిందపడి, గాయాలు కావొచ్చు. ఎలాగంటే, ట్రెడ్​మిల్ మీద నడిచేటప్పుడు దానిపై వాలిపోకుండా, శరీరం తిన్నగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. బరువులు ఎత్తేటప్పుడు వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచాలి. భుజాలను వెనక్కి, విశ్రాంతిగా పెట్టాలి. మోకాళ్లను మరీ బిగుతుగా పట్టి ఉంచకూడదు.

వయస్సును బట్టి చేయాలి : జిమ్​లో బరువులు ఎత్తడం, పరికరాలను ఉపయోగించడం అన్ని వయసుల వారికి ఒకేలా ఉండదు. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకల్లో బలం తగ్గుతుంది. అలాగే, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. శిక్షకుడి సలహాలతో వయసుకు తగ్గట్టుగా వ్యాయామం చేయాలి. ముఖ్యంగా, శరీరం అందించే సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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