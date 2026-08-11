చర్మం, జుట్టు సమస్యలకు ‘జామాకులు’ చెక్ - ఎలా వాడాలో తెలుసా?
జామాకుల్లో ఎన్నో పోషకాలు - ఇవి అందంతో పాటు కురుల ఆరోగ్యానికి మంచి పరిష్కరం అంటున్న నిపుణులు!
Published : August 11, 2026 at 2:14 PM IST
Guava Leaves Beauty and Hair Benefits : జామకాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, జామాకుల వల్ల కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో చర్మ, జుట్టు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని అంటున్నారు.
మొటిమల నివారణకు : మొటిమల సమస్యతో బాధపడే వారికి జామాకు చక్కటి పరిష్కారం చూపుతుంది. ఇందులో యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయట. అవి మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను నశింపజేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జామాకులతో చేసిన పేస్ట్ని మొటిమల దగ్గర అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందట. జామ ఆకులలో టానిన్లు, సపోనిన్లు, టెర్పెనాయిడ్లు, ఆల్కలాయిడ్లు, ఫినాల్ భాగాలు ఉండటం వాటి యాంటీబాక్టీరియల్ లక్షణాలను సూచిస్తుంది, ఇవి మొటిమల చికిత్సకు సహాయపడతాయని World Journal of Pharmaceutical Research పేర్కొంది.
బ్లాక్హెడ్స్ పోవాలంటే : ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యల్లో బ్లాక్హెడ్స్ ఒకటి. వీటిని జామాకు, కలబందతో నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ జామాకు పేస్ట్ని తీసుకోవాలి. దానికి అంతే మొత్తంలో కలబంద గుజ్జు, చిటికెడు పసుపుని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలపగా వచ్చిన మిశ్రమాన్ని బ్లాక్హెడ్స్ పైనా రాయాలి. ఇలా 20 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చిన తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
మైండ్ డీటాక్సిఫికేషన్ కావాలా? - ఈ జపనీస్ టెక్నిక్స్ ట్రై చేయండి!
జుట్టు ఆరోగ్యంగా : జామాకుల్లో విటమిన్ 'సి' ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో కొలాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు వెంట్రుకలు డ్యామేజ్ కాకుండా రక్షిస్తాయి.
సిల్కీ హెయిర్ కోసం : గిన్నెలో లీటరు నీటిని పోసి వేడి చేయాలి. ఇందులో బాగా శుభ్రం చేసిన జామాకులు వేసి 20 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. దీన్ని చల్లారనిచ్చి మరో గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం హెయిర్ కండిషనర్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గాఢత తక్కువగా ఉన్న షాంపూతో తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు బాగా ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. అలాగే, కుదుళ్లకు పట్టేలా 10 నిమిషాల పాటు మర్దన చేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిసేపు ఉంచుకొని తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో జుట్టును కడిగేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది. జామ ఆకుల హెయిర్ మాస్క్ కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తుంది, హెయిర్ఫాల్ను తగ్గిస్తుంది, జుట్టు మరింత మెరుస్తూ, మృదువుగా కనిపించేలా చేస్తుందని International Journal of Creative research thoughts పేర్కొంది.
చుండ్రుకు చెక్ : ఒత్తిడి, కాలుష్యం కారణంగా చాలామంది ఎదుర్కొంటోన్న సమస్యల్లో చుండ్రు ఒకటి. దీనివల్ల దురదతో పాటు జుట్టు బాగా రాలిపోతుంది. జామాకులతో తయారు చేసుకున్న హెయిర్ ప్యాక్ ఈ విషయంలో మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉంటే చుండ్రు సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
అయితే ఇది సహజసిద్ధమైన చిట్కానే అయినా ఒకసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకుని ఎలాంటి సమస్యలూ లేవని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే వీటిని వాడడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వాడే ముందు జామాకులను దుమ్ము లేకుండా చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పిల్లల జీవితంలో మొదటి ఐదేళ్లు ఎంతో కీలకం : యూనిసెఫ్