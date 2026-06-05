చర్మం ప్రకాశవంతంగా మెరవాలంటే - గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ ఫాలో కావాలట!
- గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ పల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాాయంటున్న నిపుణులు - చర్మం తాజాగా ఉండటంతోపాటు మొటిమలూ పోతాయట!
Published : June 5, 2026 at 2:30 PM IST
Gluten Free Diet Help Skin : ప్రతిఒక్కరూ సహజంగా మెరిసే, ఆరోగ్యకరమైన చర్మాన్ని కోరుకుంటారు. తమ చర్మం తాజాగా, కాంతింవంతంగా, యవ్వనంగా ఉండటానికి విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మచ్చలేని చర్మాన్ని పొందడానికి ఖరీదైన సౌందర్య ఉత్పత్తుల నుంచి ఫేషియల్స్, స్కిన్ కేర్ ట్రీట్మెంట్ల వరకు ఎన్నో పద్ధతులను పాటిస్తుంటారు. అయితే, మెరిసే చర్మం అనేది కేవలం బాహ్య సంరక్షణపై మాత్రమే కాకుండా.. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సమతులాహారం అలవాట్లపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ ఫాలో అయితే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ కేవలం జీర్ణక్రియ లేదా బరువు నియంత్రణకు మాత్రమే కాకుండా, చర్మ ఆరోగ్యాన్నీ మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖానికి సహజమైన కాంతిని ఇవ్వటంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ డైట్ చర్మం లోపలి నుంచి మరింత సృష్టంగా, ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా కనిపించడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
గ్లూటెన్-ఫ్రీ డైట్ అంటే : గ్లూటెన్ అనేది గోధుమలు, బార్లీ, రై వంటి ధాన్యాలలో సాధారణంగా కనిపించే ఒక రకమైన ప్రొటీన్. అయితే ఇది అందరికీ ఒకేలా సరిపడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్లూటెన్ పడనివారు దాన్ని తిన్నప్పుడు శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. ఇది చర్మంపై ఎరుపుదనం, దురద, వాపునకు కారణమవుతుందని తెలిపింది. అలాంటి వారు గ్లూటెన్ మానేయడం వల్ల చర్మం ప్రశాంతంగా, కాంతివంతంగా మారుతుందట.
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గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ వల్ల ప్రయోజనాలు :
స్కిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గడం : గ్లూటెన్ అలర్జీ ఉన్నవారికి చర్మంపై దద్దుర్లు, ఎరుపుదనం, దురద వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి, చర్మం ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
శరీరంలోని టాక్సిన్స్ తొలిగిచడం : గ్లూటెన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, ముఖ్యంగా మైదా ఉత్పత్తులు, బేకరీ ఐటమ్స్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు అనేవి శరీరంలో టాక్సిన్స్ను పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్లో సాధారణంగా తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, సంపూర్ణ ఆహారాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి రక్తాన్ని సహజంగా శుద్ధి చేసి ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి దోహదం చేస్తాయట.
మొటిమలను తగ్గించవచ్చు : తరచుగా వచ్చే మొటిమలు కొన్ని సార్లు అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లతో ముడిపడి ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. గ్లూటాన్ ఫ్రీ ఆహారాలు శరీరం నుంచి టాక్సిన్స్ను తొలగించడానికి, హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, క్రమంగా మొటిమలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. గ్లూటెన్-ఫ్రీ ఉత్పత్తులు ఎక్కువ పోషకమైనవని, ఇలాంటి ఆహారం మొటిమలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
చర్మం హైడ్రేటెడ్గా : చాలా గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఆహారాలు శరీరంలో సరైన నీటి శాతాన్ని నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరం హైడ్రేడెట్గా ఉన్నప్పుడు చర్మం మృదువుగా, నునుపుగా, సహజంగా కాంతివంతంగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు.
చర్మం, జుట్టుకు పోషణనిస్తుంది : పప్పులు, గింజలు, నట్స్, ఆకుకూరలు వంటి గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఆహారాలు చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంతోపాటు చర్మం సహజ కాంతిని పెంపొందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
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