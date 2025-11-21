ETV Bharat / lifestyle

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ త్వరగా పాడవుతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​!

- సింపుల్ చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు! - వారాల తరబడి నిల్వ

Ginger Garlic Paste
Ginger Garlic Paste (Getty Images)
Ways to Retain Freshness of Homemade Ginger Garlic Paste : రోజూ చేసుకొనే ఆకు కూరలు, మాంసాహార వంటకాల్లో అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ కంపల్సరీ. అది వేయనిదే తయారీ పూర్తి కాదంటారు చాలా మంది! అయితే.. రోజూ దీన్ని తయారుచేసుకోవడం పెద్ద పని. అందుకే, చాలామంది ఎక్కువ మొత్తంలో తయారుచేసుకొని నిల్వ చేసుకుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు నిల్వ చేసిన పేస్ట్ పాడైపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండడానికి నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇలా స్టోర్​ చేయాలి :

తేమ తగిలితే ఎలాంటి పదార్థమైనా త్వరగా పాడైపోతుంది. అల్లం- వెల్లుల్లి పేస్ట్​ కూడా అదే కోవలోకి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

అందుకే, దీని తయారీలో వాడే అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కడిగిన తర్వాత.. పూర్తిగా ఆరబెట్టి పొడిగా మారిన తర్వాతనే మిక్సీ వేయాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారుచేసుకున్న తర్వాత, ఈ మిశ్రమానికి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ పొద్దుతిరుగుడు గింజలు లేదా పల్లీలు, టీస్పూన్ ఉప్పు కలిపి.. గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో భద్రపరచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇవి సహజసిద్ధమైన ప్రిజర్వేటివ్స్​లా పనిచేసి, అల్లం వెల్లుల్ని పేస్ట్ ఎక్కువ నిల్వ ఉండేలా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

జిప్‌లాక్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి రిఫ్రిజిరేటర్‌లో భద్రపరిచినా కూడా ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, దీనికి ఎలాంటి రంధ్రాలు, లీకేజీలు లేకుండా చూసుకోవడం తప్పనిసరి.

గాలి చొరబడని సీసాలో :

కొన్ని సందర్భాల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ పై లేయర్‌ పసుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారడం చూస్తుంటాం. ఇలా రంగు మారితే అది పాడవుతోందని సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు.

ఇలా జరగకుండా ఈ పేస్ట్‌లో టీస్పూన్‌ నిమ్మరసం వేసి కలిపి, గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ని గాలి చొరబడని సీసాలో నిల్వ చేసుకొని, ఆ గ్లాస్‌ జార్‌ను క్లింగ్‌ ఫిల్మ్‌/పార్చ్‌మెంట్‌ పేపర్‌తో మూసేసినా కూడా బాగుంటుందని చెబుతున్నార.

మార్కెట్లో మనం కొనే చాలా ఉత్పత్తులకూ క్లింగ్‌ ఫిల్మ్‌/పార్చ్‌మెంట్‌ పేపర్‌తో సీల్‌ చేసి రావడం గమనించొచ్చు. అందులో ఉండే పదార్థాలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండడానికే ఇలా ప్యాక్‌ చేస్తుంటారట!

ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో :

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ని చిన్నచిన్న ముద్దల్లా చేసుకొని ఫాయిల్ పేపర్ లేదా ఐస్​క్యూబ్​ ట్రేలో పెట్టి కొన్ని గంటల పాటు ఫ్రీజర్​లో ఉంచాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

దీంతో ఈ ముద్దలు గడ్డకట్టుకుపోతాయని, ఆ తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని జిప్​లాక్ బ్యాగ్​లో వేసి ఫ్రిజర్​లో పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇలా ఫ్రీజ్ అయిన ఈ బాల్స్ కనీసం మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. మనకు అవసరమైనప్పుడు ఒక బాల్​ తీసుకొని నేరుగా వంటకాల్లో వేసేసుకుంటే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

