అనుబంధంలోనూ "జెన్ జీ" నయా ట్రెండ్ - వారి కోసమే ఎక్కువ వెతుకులాట!
-పర్ఫెక్ట్ పార్ట్నర్ వద్దు, ప్రశాంతత ఉంటే చాలు - బంధాల విషయంలో 'జెన్ జీ' సరికొత్త ట్రెండ్!
Published : October 1, 2026 at 5:19 PM IST
Gen Z Relationships : నవలల్లో ప్రేమికుల్ని, సినిమాల్లో జోడీల్ని చూసినప్పుడు మనకూ ఇలాంటి పర్ఫెక్ట్ భాగస్వామి దొరికితే బాగుండనుకుంటాం. అందం, గుణగణాలు, హోదా.. ఇలా అన్నింట్లోనూ పదికి పది మార్కులు తెచ్చుకునే భాగస్వామి కోసం చాలామంది వెతుకుతుంటారు. కానీ, అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు నిజ జీవితంలో తారసపడడం చాలా అరుదనే చెప్పాలి. అందుకే ఈ విషయంలో వాస్తవాన్ని గ్రహించిన నేటి 'జెన్ జీ' తరం భిన్నంగా ఆలోచిస్తోంది! తాము ఎంచుకునే భాగస్వామి విషయంలో పర్ఫెక్షనిజం కంటే.. తమకు ప్రశాంతతను, పాజిటివిటీని అందించే వారి కోసమే ఎక్కువగా అన్వేషిస్తున్నారు. మరి, ఆ మార్పు ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
'పర్ఫెక్షనిజం'ను పక్కన పెట్టి! : కొంతమంది తమకు సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోనూ పర్ఫెక్షనిజం పాటిస్తుంటారు. తాము ఎంచుకునే జీవిత భాగస్వామిలో కూడా సకల సద్గుణాలు ఉండాలనుకుంటారు. తీరా వాళ్లు తమ జీవితంలోకి వచ్చాక వంద శాతం పర్ఫెక్షనిజం అనేది దేంట్లోనూ ఉండదన్న అసలు నిజంను గ్రహిస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అటు వారితో కలిసుండలేక, ఇటు విడిపోలేక తీవ్ర మానసిక వేదనను అనుభవిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఎమోషనల్ బర్నౌటే వద్దని అనుకుంటున్నారు జెన్ జీలు. తాము ఎంచుకునే పార్టనర్కి పదికి పది మార్కులు ఇవ్వలేకపోయినా, ఆరో, ఏడో మార్కులు వేయాల్సి వచ్చినా వాళ్లతో బంధాన్ని ఏర్పర్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా, భాగస్వామిలో బంధానికి కట్టుబడి ఉండే తత్వం, దయ, కరుణ, జాలి, నమ్మకం, మానసికంగా తమకు అండగా నిలవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వారిని స్వీకరిస్తున్నారట!
చదువుతో పాటు ఆధ్యాత్మికత చింతన! - పిల్లలకు ఈ విషయాలు తప్పనిసరి నేర్పాల్సిందే!
అసలెందుకిలా? : 'అన్నీ ఉండాలన్న ఆరాటం కంటే, ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తి పడడం మిన్న' అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. లైఫ్ పార్టనర్ని ఎంచుకునే విషయంలో కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తోందట నేటి తరం. అందుకు పలు కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- జీవితాంతం కొనసాగాల్సిన దాంపత్య బంధం ఈ రోజుల్లో మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా మారుతోంది. కారణాలు ఏవైనప్పటికీ.. తమకు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురవ్వకూడదని, ప్రతి క్షణం మానసికంగా అండగా నిలిచే భాగస్వామి కావాలని నేటి జెన్ జీ యువత కోరుకుంటోంది. అందుకే, కొన్ని విషయాల్లో రాజీపడేందుకూ వెనక అడుగు వేయడం లేదట!
- ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ పర్ఫెక్ట్ కారు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నట్లే, ఏదో ఒక లోపం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి, దీన్ని గ్రహించిన ఈ తరం వారు, ఎదుటి వారిలో అన్నీ ఉండాలని పట్టుబట్టడం కాకుండా తమకో ఆదర్శ జీవిత భాగస్వామి దొరికితే చాలని భావిస్తున్నారట!
- కొంతమంది అందం, హోదాకు ప్రాధాన్యమిచ్చి తమకు పర్ఫెక్ట్ అనుకున్న భాగస్వామిని తమ లైఫ్లోకి ఆహ్వానించి పలు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. రోజూ గొడవలు పడుతూ మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోతుంటారు. ఇవేవీ వద్దనుకుంటోన్న ఈ తరం.. అనుబంధంలో స్థిరంగా ఉండి, తమకు మానసికంగా అండగా నిలిచే భాగస్వామిని తమ జీవితంలోకి ఆహ్వానించడానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఈ రోజుల్లో పర్సనల్గా, జాబ్పరంగా.. బిజీ లైఫ్స్టైల్ వల్ల చాలామంది బర్నౌట్కి గురవుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో తమ ఒత్తిడిని మరింతగా పెంచకుండా, మానసికంగా అండగా నిలిచే భాగస్వామి ఉంటే చాలని కోరుకుంటున్నారని అంటున్నారు నిపుణులు.
జీవితాంతం కలిసుండేందుకు! : జీవితంలో కొంత ముందుచూపు వల్ల జంటలకు పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- భాగస్వామి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలన్న ఆరాటం కంటే, తమకు అన్ని విధాలుగా తగిన వారు, అండగా నిలిచే వారినే ఎంచుకుంటారు. కాబట్టి, ఇద్దరికీ మానసిక ప్రశాంతత దొరుకుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అనుబంధంలో పాజిటివిటీని పెంచుతుందంటున్నారు.
- ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ, పరస్పర నమ్మకంతో బంధానికి కట్టుబడి ఉండడం వల్లే జంటలు జీవితాంతం కలిసి జీవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
- ఇలా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం వల్ల, భాగస్వామిని అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సహించే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా వ్యక్తిగతంగా తమ లక్ష్యాన్ని, ఆశయాల్ని చేరుకోగలుగుతారని అంటున్నారు. ఫలితంగా, జంటల మధ్య అనుబంధం దృఢమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- పర్ఫెక్షనిజంను పక్కన పెట్టి, ఉన్న దాంట్లో నచ్చిన భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా వారు అండగా నిలిచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఒంటరితనం అన్న మాటే దరి చేరదని అంటున్నారు.
- లేని దాని కోసం ఆరాటపడడం మానేసి, ఉన్న దాంట్లో నచ్చిన భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం వల్ల జీవితం సంతృప్తిగా ముందుకు సాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం పైనా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని అంటున్నారు.
అయితే, ఏ బంధమైనా ఇద్దరూ దానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడే శాశ్వతమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పర్ఫెక్షనిజంను పక్కన పెట్టి, మీరు ఎలాగైతే మీ భాగస్వామి నిబద్ధతతో, అండగా నిలవాలనుకుంటారో.. అవతలి వారికీ మీ విషయంలో అలాంటి అంచనాలే ఉంటాయని అంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ విషయం గుర్తెరిగి ఇద్దరూ నిబద్ధతతో ముందుకు సాగినప్పుడే మీ మధ్య అనుబంధం దృఢమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, తొందరపడకుండా ఒక్క క్షణం ఆగి.. ఇద్దరూ కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అన్ని విషయాల్లో ఒక ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాతే ముందడుగు వేస్తే, మీ బంధానికి ఇక తిరుగుండదని సలహా ఇస్తున్నారు.
కొత్త లైఫ్స్టైల్ ఫుడ్ 'సౌర్డో బ్రెడ్' - ఎందుకంత స్పెషల్?
దుస్తుల శుభ్రత కోసం సర్ఫ్ ఎక్కువ వాడుతున్నారా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!