ఫ్రెండ్స్ మాటే శాసనం - ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్న "జెన్ జీ"!
- ప్రతికూల ప్రభావం లేకపోలేదంటున్న నిపుణులు! - జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచన
Published : February 4, 2026 at 3:30 PM IST
Friend Fluencing Impact in gen-z Life : ప్రతీ మనిషి జీవితంలో ఫ్రెండ్స్ పాత్ర చాలా కీలకం. బాధ, సంతోషంతోపాటు ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పుకోలేని విషయాలన్నీ మిత్రులతోనే షేర్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా పని చేయాలంటే వారి సలహా తీసుకుంటాం. అయితే, ఈ విషయంలో పాత తరాలు ఒక పరిధి వరకే ఉండేవి. కానీ, నేటితరం హద్దులు చెరిపేసింది. పూర్తిగా ఫ్రెండ్స్ వల్ల ప్రభావితమైపోతున్నారు. చిన్న చిన్న అంశాలు మొదలు.. జీవితాన్ని నిర్ణయించే విషయాల దాకా అన్నింటా ఫ్రెండ్స్ నిర్ణయాలే అమలవుతున్నాయి! తప్పు, రైటు అనేదాంతో సంబంధం లేకుండా దోస్తుల మాటే శాసనం అన్నట్టుగా ఫాలో అవుతున్నారు. వారు చెప్పిందే చేస్తూ పోతున్నారు. దీన్నే "ఫ్రెండ్ఫ్లుయెన్సింగ్" అంటున్నారు. దీని వల్ల మంచితోపాటు, ఇబ్బందులు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జెన్ జీలు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలోనూ ఫ్రెండ్స్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకరిని ప్రేమించాలంటే ఫ్రెండ్స్ సమ్మతి కూడా ఉండాలని భావించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. కెరియర్ను ఎంచుకునే విషయంలోనూ మిత్రుల మాట జవదాటని వారుంటున్నారు. ఫ్యామిలి మెంబర్స్ ఇచ్చే సలహాలను ఖాతరు చేయడం లేదు. ఫ్రెండ్స్ చెబితే మాత్రం మరో ప్రశ్న వేయకుండా గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతున్నారని చెబుతున్నారు.
భాగస్వామికి ఆ భరోసా - ఇస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!
నమ్మేది అందుకే : ఒకరి అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాలు, మనసులోని బాధలు, తప్పొప్పులు అన్నీ, పేరెంట్స్, బంధువుల కంటే ఫ్రెండ్స్కే ఎక్కువగా తెలుస్తాయి. ఒకే వయసులో ఉంటారు కాబట్టి.. వారంతా సాధారణంగా ఒకే తరహా ఆలోచనలు, అభిరుచులు, అవసరాలు కలిగి ఉంటారు. అందుకే, వారు చెప్పే మాటలపై నమ్మకం ఉంచుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ఫ్రెండ్స్ చెప్పే మాటల్ని జెన్ జీ బలంగా నమ్ముతోందని అంటున్నారు.
సోషల్మీడియా తోడై : ఫ్రెండ్స్ నేరుగా చెప్పే మాటలే కాదు, వారు సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్టులూ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఓ స్నేహితుడు ఒక సందర్శక ప్రాంతానికి వెళ్లి బాగుందంటూ.. సోషల్మీడియాలో పోస్టు పెడితే చాలు, మిగతా వాళ్లూ అక్కడికి వెళ్లడానికి బయలుదేరుతున్నారు. ఒక వెబ్సిరీస్ లేదా సినిమా బాగుందని వాట్సప్ స్టేటస్ పెట్టడం ఆలస్యం.. దాన్నీ చూసేస్తున్నారు. ఏ రెస్టరంట్లో తినాలి, ఏ ఫుడ్ బాగుంటుంది ఇలా ప్రతి చిన్న విషయానికీ ఫ్రెండ్స్పై ఆధారపడుతున్నారు.
ప్రతికూల ప్రభావం లేకపోలేదు : ఫ్రెండ్స్ అభిప్రాయాలను గౌరవించడంలో తప్పు లేదు. అయితే, ఇందులో ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతిదానికీ మిత్రులపైనే ఆధారపడితే, సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కోల్పోతారని చెబుతున్నారు. కేవలం ఫ్రెండ్స్ చెప్పారని చేసుకుంటూ వెళ్తే, ఒక్కోసారి ఇష్టం లేని పనులు కూడా చేయాల్సి రావొచ్చని అంటున్నారు. వాళ్లకు ఎదురైన అనుభవాలు మీకూ ఎదురవుతాయని భయపడే అవకాశాలు పెరుగుతాయంటున్నారు. అందుకే, పూర్తిగా ఒకరిపై ఆధారపడడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు. ప్రతి విషయానికీ స్నేహితుల అభిప్రాయాలు తీసుకోవడం, వారిపై ఆధారపడటం అలవాటైతే, సొంత ఇష్టాయిష్టాలు, వ్యక్తిత్వం కోల్పోయే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫ్రెండ్స్ సలహాలు, సూచనలు, మద్దతు ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమే. అయితే, గుడ్డిగా ఫాలో కావొద్దని చెబుతున్నారు. ఫ్రెండ్స్తోపాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సలహాలు, సూచనలు కూడా విని, ఫైనల్గా డెసిషన్ మాత్రం మీరే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్ చెప్పే విషయాల్లో ఎంత వరకు నిజముంది? మనం పాటిస్తే మంచిదేనా? నష్టపోయే అవకాశం ఎంత? లాభం ఎంత? అంటూ తర్కబద్ధంగా ఆలోచించి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. లేకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ టెక్నిక్స్ తెలిస్తే చాలు - మీ పని టైంకి పూర్తవుతుందట!
మేకప్ కిట్ నీట్గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!