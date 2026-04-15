ప్రేమకూ హద్దుండాలి - లేదంటే అలుసైపోతారట!

- హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Published : April 15, 2026 at 3:52 PM IST

Balance in Relationships When to Forgive : ప్రేమ, పెళ్లి లాంటి బంధాలు నిలబడాలంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సాగాలి. ఈ క్రమంలో చిన్నచిన్న తప్పులను క్షమించడం ఎంతో అవసరం. అది లేకుంటే నిరంతం గొడవలు, మనస్పర్థలతో జీవితం నరకం అవుతుంది. అయితే, ఈ మన్నించడం మరీ ఎక్కువైతే చివరికి మనకు మనం మిగలకుండా జీవితాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బంధాలు బాగుండాలంటే సర్దుకుపోవాలి, కానీ దానికి ఓ హద్దు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎల్లలు లేని ప్రేమ చూపిస్తున్నారా? : ఎవరి మీదైనా చెప్పలేనంత ప్రేమ ఉండడం మంచిదే. ఏదీ ఆశించకుండా ప్రేమించడం గొప్ప విషయం. కానీ, ఆ ప్రేమను అవతలి వాళ్లు అలుసుగా తీసుకోకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కలకాలం కలిసుండాలంటే ప్రేమతో పాటు ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం, గౌరవం కూడా అవసరమని చెబుతున్నారు. ఎదుటి వారు మిమ్మల్ని కించపరిచే సందర్భాల్లో కూడా, వారిపై ఉన్న విపరీతమైన ప్రేమ కారణంగా మౌనంగా ఉండడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ సహనానికి హద్దులు ఉన్నాయని అవతలి వారితో నిస్సంకోచంగా చెప్పాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

అందరికీ అదే మంత్రం వద్దు : మానవత్వం తెలిసిన వారిలో ఏవైనా చిన్నచిన్న లోపాలు ఉంటే మన సహనం, ప్రేమతో మార్చవచ్చు. కానీ, ఒక మృగంలా ఆలోచించే, ప్రవర్తించే వారిని అతిగా క్షమించడం అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. మీ పట్ల తరచూ అనుచితంగా ప్రవర్తించినా, మీపై శారీరకంగా దాడి చేసినా క్షమించవద్దని చెబుతున్నారు. అటువంటి వారు మీ మంచితనం వల్ల మారకపోగా, మీ ప్రేమను అసమర్థతగా భావిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

ముందే కళ్లు తెరవండి : మీరు ప్రేమించే వారి ప్రవర్తనా, ప్రాధాన్యాలు మారుతున్నప్పుడు గమనించండి. ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండడం, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా అదే గౌరవం, ప్రేమ చూపడం ఎవరి వల్లా సాధ్యం కాదు. కానీ, ముఖ్యమైన సందర్భాలలో కూడా మిమ్మల్ని తరచూ మర్చిపోతుంటే, నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే ఎప్పటిలా క్షమించేయడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. వారి లైఫ్​లో మీ స్థానం గురించి ప్రశ్నించమని చెబుతున్నారు. మీరు అనుభవించే మానసిక ఒత్తిడిని వారితో పంచుకోమంటున్నారు. ఇలాంటి సున్నితమైన విషయాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల మీ లైఫ్​లో మీకు తెలికుండానే చేజారే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు.

ఇవీ గమనించండి : భార్యభర్తల మధ్య అనుబంధం విషయంలో కొన్ని అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • అనవసరమైన వాదనలు ఇష్టపడని వారు అవతలి వారు ఏం చేసినా చూసీ చూడనట్టు ప్రవర్తిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, లోలోపల ఆ అసంతృప్తి వారిని చాలా కుంగదీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల దంపతులిద్దరి మధ్య అగాథం ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాంటి వారు తమ వివాహ జీవితాన్ని ఆస్వాదించలేరని సూచిస్తున్నారు.
  • కొంతమంది పెళ్లైన కొత్తలో తమ భాగస్వామిపై ఉన్న విపరీతమైన ప్రేమతో తాము అంగీకరించలేని విషయాలను కూడా క్షమించేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే, అలుసుగా తీసుకుని అవతలివారు తమ ప్రవర్తన కష్టం కలిగిస్తుందని తెలిసినా మారరని తెలియజేస్తున్నారు.
  • అప్పుడప్పుడూ తప్పులు చేసే భాగస్వామిని క్షమించిన వారి దాంపత్యం చాలా అన్యోన్యంగా సాగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం, ప్రేమ పెరుగుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అటువంటి వారు తమ వైవాహిక జీవితంలో సంతృప్తిగా ఉండే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అదే, నిరంతరం ఒకరు తప్పులు చేయడం, మరొకరు దాన్ని క్షమించడం అలవాటైన జంటలు దాంపత్య జీవితంపై విరక్తితో పాటు విపరీతమైన మనోవ్యథను ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు.

