'కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్' - టమోటా, పుచ్చ, కీరదోస ఎలా పనిచేస్తాయంటే!
డార్క్ సర్కిల్స్ ఎందుకొస్తాయి? - క్రీములతో తాత్కాలిక ఉపశమనమే అంటున్న నిపుణులు!
Published : August 13, 2026 at 5:27 PM IST
Foods that Help Reduce Dark Circles : కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ కేవలం అందానికి సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదు. అది డీహైడ్రేషన్, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి లేదా పోషకాహార లోపాలను సూచిస్తాయి. ఐ క్రీములు వీటిని తాత్కాలికంగానే దాచగలవు, కానీ అసలైన మార్పు లోపలి నుంచే రావాలంటున్నారు నిపుణులు.
కంటి కింద చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉండటం వల్ల అలసట ఇక్కడే త్వరగా తెలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో నీరు తగ్గినప్పుడు, అలాగే విటమిన్ ఎ, సి, ఇ, కె లోపించినప్పుడు రక్తప్రసరణ మందగించి ఆ భాగం నల్లగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా నీటి శాతం ఎక్కువగా, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలట. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఫలితంగా, కంటి కింద వాపు తగ్గి, చర్మం సహజంగానే ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది.
టమోటా : టమోటాలలో లైకోపీన్ అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి, ఫ్రీ రాడికల్స్, యూవీ కిరణాల వల్ల చర్మానికి జరిగి నష్టం నుంచి రక్షించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కంటి కింద ఉంటే భాగం చాలా సున్నితంగా ఉంటుందట. అక్కడ రక్తప్రసరణ మందగించినప్పుడు ఆ ప్రాంతం నల్లగా కనిపిస్తుంది. అయితే, టమోటాకు ఎరుపు రంగును ఇచ్చే లైకోపీన్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి చర్మకణాలను రక్షించి, రక్త నిలుపుదలను నిరోధించడం ద్వారా కంటి కింద భాగాన్ని మరింత ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది.
కీరదోసకాయ : ఇది కేవలం కళ్లుపై పెట్టుకుని చల్లదనాన్ని పొందేందుకు మాత్రమే కాదు. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల చర్మానికి లోపలి నుంచి కూడా మేలు జరుగుతుందట. కీర దోసకాయలో 95 శాతం కంటే ఎక్కువ నీటి శాతాన్ని కలిగి ఉండే కీరదోసకాయలు శరీరానికి అవసరమైన హైడ్రేషన్ను అందిస్తాయి. ఇవి కంటి కింద ఉండే సున్నితమైన చర్మం తేమను కోల్పోకుండా కాపాడతాయి. అంతేకాదు, కీరదోసకాయలో విటమిన్ ఎ, సి, కెలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రక్తనాళాల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. అలాగే, ఇవి సూక్ష్మ రక్తనాళాలను బలోపేతం చేస్తూ, కళ్ల వాపును, నలుపుదనాన్ని తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పుచ్చకాయ : పుచ్చకాయలో దాదాపు 92% నీరు ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి అవసరమైన హైడ్రేషన్ను అందించడానికి ఎంతో ఉత్తమమైనది. కంటి కింద నల్లటి వలయాలు, వాపును తగ్గించడానికి సరైన హైడ్రేషన్ అనేది అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. ఇందులో బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ సి, లైకోపీన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చర్మం స్థితిస్థాపకతను (Skin elasticity)మెరుగుపరచడానికి, చర్మ కణాల పునరుద్ధరణకు తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం పూట లేదా వ్యాయామం చేసిన తర్వాత ఒక గిన్నెడు పుచ్చకాయ ముక్కలను తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి మంచి తేమ అందుతుంది. ఇది చర్మం లోపలి నుంచి తాజాగా మారేలా చేస్తుందంటున్నారు.
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విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలు : విటమిన్ ఇ అనేది చర్మ కణాలను ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి రక్షించడంలో పేరుగాంచిన ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్. ఇది ఫ్రీ రాడికల్స్ను అరికడుతుంది. కొల్లాజెన్ విచ్ఛిన్నం కాకుండా నిరోధిస్తుంది. కంటి కింద ఉండే సున్నితమైన చర్మం స్థితిస్థాపకతను కాపాడుతుంది. విటమిన్ ఇ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కంటి కింద నల్లటి వలయాలు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే సన్నని గీతలు, వృద్ధాప్య ముందస్తు సంకేతాలు తగ్గుముఖం పడతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, బాదం, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, పాలకూర, వేరశనగలు, బ్రోకోలి లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆకుకూరలు : పాలకూర, కేల్ వంటి ఆకుకూరలలో విటమిన్ 'కె' పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తనాళాలను బలోపేతం చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. కంటి కింద రక్త ప్రసరణ సరిగా జరగనప్పుడు రక్తం ఒకచోట పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల నల్లటి వలయాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. శరీరంలో విటమిన్ 'కె' వినియోగాన్ని పెంచడం వల్ల చర్మం రంగు మారడం, కళ్లు వాపు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. మెరుగైన ఫలితాల కోసం పాలకూరను సూప్లు, కూరలు లేదా స్మూతీస్లో క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
నారింజ పండ్లు : నారింజ పండ్లలో విటమిన్ 'సి', విటమిన్ 'ఎ' పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి చాలా అవసరం. కంటి కింద చర్మం పల్చబడకుండా నిరోధించడానికి, చర్మం దృఢత్వాన్ని కాపాడటానికి కొల్లాజెన్ సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విటమిన్ 'సి' పిగ్మెంటేషన్ తగ్గించడంలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల నల్లటి వలయాలు మరింత ముదరకుండా ఉంటాయి. రోజూ ఒక గ్లాసు తాజా నారింజ రసం తాగడం వల్ల చర్మానికి మంచి కాంతి లభిస్తుంది. అలాగే రోగనిరోధక శక్తి, చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్లు, హైడ్రేషన్, సరైన నిద్రతో కూడిన సమతుల్య ఆహారంతో పాటు దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కాలక్రమేణా చర్మం సమగ్ర ఆకృతి మెరుగుపడుతుంది. ఇది కంటి చుట్టూ ఉండే సన్నని గీతలను తగ్గించి, సహజమైన మెరిసే చర్మాన్ని అందిస్తుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36606553/
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/23128-dark-circles-under-eyes
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