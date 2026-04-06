ఎండల్లో చర్మం నల్లగా మారిపోతుందా? - ఇలా చేస్తే మెరిసే కాంతి మీ సొంతం!
నిపుణులు సూచిస్తున్న చిట్కాలివే - ఇవి ట్రై చేస్తే బెటర్!
Published : April 6, 2026 at 3:59 PM IST
Foods that Fight Sunburn : ఎండాకాలంలో చాలామందికి ఎదురయ్యే సమస్యల్లో చర్మం కందిపోయి నల్లగా మారడం కూడా ఒకటి. మరి, అలా జరగకుండా ఉండడానికి బయటికి వెళ్లే ముందు సన్స్క్రీన్ లోషన్ రాసుకుంటారు చాలామంది. అయితే, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాలతో పోరాడే శక్తి మనం ఆహారంగా తీసుకునే కొన్ని పదార్థాలలోనూ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో ఉండే కొన్ని రకాల పోషకాలు, సమ్మేళనాలే చర్మంపై ఎండ పడినప్పుడు కందిపోకుండా కాపాయడతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎండ కారణంగా చర్మం కందిపోకుండా ఉండడానికి పండ్లు ఎంతగానే సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, దానిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, జామ వంటి పండ్లలో ఉండే పోషకాలు ఇందుకు బాగా దోహదం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దానిమ్మలో పుష్కలంగా లభించే ఎల్లాజిక్ ఆమ్లం సూర్మరశ్మి నుంచి వెలువడే అతినీలలోహిత కిరణాలు శరీరంపై పడకుండా అడ్డుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, చర్మంలో కొత్త కణాలను ఉత్పత్తి చేసి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
స్ట్రాబెర్రీ : ఇందులో అధికంగా లభించే విటమిన్ సి కూడా యూవీ కిరణాలను అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, బ్లూబెర్రీ, రాస్బెర్రీ వంటివి కూడా ఎండ నుంచి చర్మాన్ని రక్షించడంలో సమర్థంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు.
జామపండు : ఏ కాలంలోనైనా విరివిగా లభించే జామపండులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి ఎండ నుంచి చర్మాన్ని రక్షించడంతో పాటు చర్మ క్యాన్సర్, ఇతర శరీర సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా సంరక్షిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు యాపిల్, కివీ, పుచ్చకాయ వంటి పండ్లూ చర్మానికి ఎండ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయంటున్నారు.
గ్రీన్ టీ : ఇందులో ఉండే పోషకాలు ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్ పరంగా దోహదం చేయడం మాత్రమే కాదు, ఎండ నుంచి చర్మానికి తగిన రక్షణ సైతం కల్పిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉండే కొన్ని సమ్మేళనాలు ఎండ కారణంగా చర్మం కందిపోకుండా కాపాడతాయని పేర్కొంటున్నారు. గ్రీన్ టీలోని పాలీఫెనోలిక్ సారం అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందని Journal of the American Academy of Dermatology ప్రచురించింది.
ఆలూతో : దీంతో చేసిన వంటకాలంటే చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఇది సూర్యరశ్మి నుంచి చర్మాన్ని కాపాడడంలో బాగా సహకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరం సహజ మెరుపుకి ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉండే పిండి పదార్థాలు ఎండ వల్ల చర్మం కందిపోకుండా రక్షిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆలూను మెత్తగా చేసుకొని చర్మంపై ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో రాస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. బంగాళాదుంపలలో ఉండే పాలిఫెనాల్స్ సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే నష్టం నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తుందని, చర్మం అంతటా ఒకే రంగులో ఉండేలా చేస్తుందని International Journal of Pharmaceutical Sciences ప్రచురించింది. బంగాళాదుంపలో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుందని, ఇది చర్మాన్ని నయం చేయడమే కాకుండా వాపును తగ్గిస్తుందట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
