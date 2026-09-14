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'ముడతలు లేని చర్మం' - నిపుణులు సూచిస్తున్న టిప్స్!

చిన్న వయస్సులో వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఇవి మీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే చర్మం మెరుస్తుందట!

ముఖంపై ముడతలా?
ముఖంపై ముడతలా? (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 5:00 PM IST

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Foods that Help Keep Skin Young and Healthy : వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ ముఖంపై ముడతలు ఏర్పడటం సహజం. దీనిని నివారించడానికి చాలామంది తరచూ బ్యూటీపార్లర్​కి వెళ్లడం, యాంటీ ఏజింగ్ క్రీములు రాయడం, ట్రీట్​మెంట్ తీసుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటారు. అయితే, వీటితో పాటు ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఉసిరి : ఇందులో విటమిన్ 'సి' అధికంగా ఉంటుందని అందరికి తెలిసిందే. అలాగే, చర్మ పోషణకు అవసరమైన ఖనిజ పదార్థాలు కూడా ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఉసిరిలోని పోషకాలు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తాయి. ఫలితంగా, చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.

సాల్మన్ చేపలు : సాల్మన్​ చేపలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు, ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మ కణాలు పాడవకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయి. ఫలితంగా, చర్మం ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది.

ఆలివ్​ నూనె : ఆలివ్​ ఆయిల్ ఆరోగ్యానికి, అందానికి మేలు చేస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో ఉండే పాలీఫినాల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మోనోశ్యాచురేటెడ్ కొవ్వులు అనేవి వృద్ధాప్య ఛాయలు రానివ్వకుండా చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, వంటల్లో ఆలివ్​నూనెను కూడా చేర్చుకోవాలి. అలాగే, అప్పుడప్పుడు ఆలివ్​ నూనెతో మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.

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డార్క్​ చాక్లెట్ : సూర్యరశ్మి, అతినీలలోహిత కిరణాల (UV rays) ప్రభావం వల్ల కూడా చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు పడుతుంది. కొకోవా బీన్స్​తో తయారు చేసిన డార్క్​ చాక్లెట్​ ఈ ప్రభావాన్ని కాస్త తగ్గిస్తుంది. దీనిలో లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి రక్త ప్రసరణ సరిగా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇది చర్మం తేమను కోల్పోకుండా కాపాడుతుంది. ఫలితంగా, చర్మం యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

డ్రై ఫ్రూట్స్ : బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా వంటి గింజలను (Nuts) తినడం ద్వారా అన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. అయితే, వీటిని మరీ ఎక్కువగా తినడం వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల మోతాదు మించకుండా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇవి కూడా! :

  • నారింజ జాతి పండ్లలో నీటి శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే, విటమిన్ 'సి' కూడా పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.
  • రోజూ తగినంత మోతాదులో నీళ్లు తాగడం వల్ల చర్మానికి కావాల్సిన తేమ అందుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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