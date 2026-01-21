ETV Bharat / lifestyle

తిన్న వెంటనే ఆకలిగా ఉంటుందా? - ఇలా ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా?

Increasing Food Noise in People : ఆకలి వేస్తే భోజనం చేస్తాం. అనుకోకుండా నచ్చిన ఫుడ్‌ కనిపిస్తే జిహ్వ కోరికని తీర్చేస్తాం. అయితేే ఎంత తిన్నా ఒక మోతాదు వరకే తీసుకోవాలి. కానీ, కొంతమంది మాత్రం ఆకలి తీరినా, ఎన్ని రకాల రుచులు ఆరగించినా ఇంకా ఏం తినాలా? ఎప్పుడు తినాలా? అని ఆలోచిస్తుంటారు. ఆకలి వేయకపోయినా సరే, మనసులో అవే ఆలోచనలు. దీన్నే ‘ఫుడ్‌ నాయిస్‌’ అంటున్నారు నిపుణులు. మానసిక ఒత్తిళ్లు, భావోద్వేగాల వల్ల జీవనశైలి, ఆహారంలో వచ్చే మార్పు అని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో 'ఫుడ్ నాయిస్' నియంత్రించుకోలేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎలా గుర్తించాలి? : భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నిండిన భావన. అయినా ఇంకేం తినాలి? అని ఆలోచన. బ్రేక్​ఫాస్ట్ తింటూనే మధ్యాహ్నం ఏం తింటే బాగుంటుందని, లంచ్‌ చేస్తూ సాయంత్రం స్నాక్స్‌ గురించి, ఆ తర్వాత రాత్రి భోజనం గురించి ఇలా మనసంతా ఎప్పుడూ ఫుడ్‌ గురించే ఆలోచిస్తుంటారు. ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు, బాధ కలిగినప్పుడు, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా సందర్భం ఏదైనా సరే, ఆహారం తింటూ ఊరట పొందుతుంటారు. బరువు తగ్గడానికి డైట్‌లో ఉందామనీ అనుకుంటారు. అదే విధంగా మొదలు పెడతారు. కానీ, మామూలు రోజుల్లో కంటే మరింత ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంటుంది. ఇవన్నీ ఫుడ్‌ నాయిస్‌కు సంకేతాలంటున్నారు నిపుణులు.

ఎందుకొస్తుంది? :

  • చాలా మంది బరువు పెరగకూడదని, ఫిట్‌నెస్‌ పేరుతో ఆహారం విషయంలో ఆంక్షలు పెట్టుకుంటారు. 'వీటి జోలికి వెళ్లకూడదు' ‘అవి తినకూడదు’ అని అనుకుంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఆహారంపై ఆలోచనలు మరింత పెరుగుతాయి. నియంత్రించుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది.
  • మానసిక ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు, భావోద్వేగాలకు గురైనప్పుడు కొంతమందిలో ఏదైనా ఆహారం తినాలనే ఆలోచన వస్తుంటుంది. అలాంటి వారిలో బాధ, ఆందోళన, ఒంటరితనం, కోపం వంటివి ఫుడ్‌ నాయిస్‌ను పెంచుతాయి.
  • సరిపడా నిద్ర లేకపోతే మెదడు ఉపశమనాన్ని కోరుకుంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆలోచనలు ఫుడ్​పైకి మళ్లుతాయి. ఏమైనా తినగానే మెదడు తక్షణ ఆనందాన్ని పొందుతుందట.
  • శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల అనేక మార్పులు వస్తుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకలి లేకపోయినా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుందట. చాలామంది దీన్ని గుర్తించకలేక తినేస్తుంటారు.
  • ఈ మధ్య సోషల్‌మీడియాలో ఫుడ్‌ వ్లాగ్‌ వీడియోలు పెరిగాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండే ఫుడ్‌ను పరిచయం చేస్తూ వ్లాగర్లు వీడియోలు యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ వీడియోలు, ప్రకటనలు చూసి నోరూరుతుంది.

ఆకలిని గుర్తించడం కష్టమే : 'ఆహారం మితంగా తింటే అమృతం, అతిగా తింటే విషం' అని అంటుంటారు పెద్దలు. ఫుడ్‌ నాయిస్‌ ప్రభావంతో అతిగా తినడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉండదు. శరీరంలోకి కొవ్వు పెరిగి ఒబెసిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. నిజమైన ఆకలి ఏదో గుర్తించడం కష్టమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, బయట హోటల్స్, ఫుడ్‌స్టాల్స్‌లో పరిశుభ్రత ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫుడ్‌ పాయిజన్‌ జరిగి అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఫుడ్‌ నాయిస్‌ వల్ల ఊబకాయంతో బాధపడవచ్చు, ఇది స్లీప్ అప్నియా, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు కూడా దారితీస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఎలా నియంత్రించాలి? :

  • స్వయంగా లేదా డాక్టర్లు సాయంతో శరీరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గమనించాలి. నిజంగా ఆకలవుతోందా?భావోద్వేగాల కారణంగా అలా అనిపిస్తోందా అని ఒకటికి రెండు సార్లు మనల్ని ప్రశ్నించుకోవాలి.
  • ఫుడ్‌ నాయిస్‌ను నియంత్రించుకోవాలని పూర్తిగా నోరు కట్టేసుకోవద్దు. ఇష్టమైన వాటికి దూరం పెట్టొద్దు. ఏది తిన్నా మితంగా, పోషక విలువలున్న సమతులాహారం తినడం మంచిది.
  • రోజూ వ్యాయామం చేయడం, తగినన్ని నీరు తాగడం, తగినంత నిద్ర తప్పనిసరి.
  • తినే సమయంలో ఫోన్‌ వాడకుండా, టీవీ చూడకుండా తినే ఆహారంపైనే దృష్టి పెట్టాలి. రుచి, వాసనను ఆస్వాదిస్తూ భోజనం చేయాలి.
  • ఒంటరితనం, ఒత్తిడి, ఆందోళన వల్ల ఏదో ఒకటి తినాలపిస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు వెంటనే ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ పెట్టేయకుండా, కాసేపు నడవడం, కొన్ని క్షణాలు ధ్యానం చేయండి. వీలైతే కాసేపు సంగీతం వినండి. ఇంత చేసినా ఆకలి తీరకపోతే అప్పుడు జంక్‌ఫుడ్‌ కాకుండా పోషకాలనందించే ఆహారం తీసుకోండి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

