మొదటిసారి 'మేకప్' వేసుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
మేకప్ వేసుకునే ముందు - ఈ బేసిక్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి!
Published : August 25, 2026 at 1:02 PM IST
Rules for Look Good Without Make Up : మేకప్ వేసుకోవడం ఓ కళ. అయితే, మొదటిసారి ట్రై చేసేటప్పుడు మార్కెట్లో ఉండే రకరకాల ఉత్పత్తులు, పద్ధతులు చూసి కాస్త గందరగోళంగా అనిపించడం మాములే. కానీ, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తక్కువ సమయంలోనే సహజంగా మెరిసిపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మేకప్ వేసుకునే ముందు : మొదటిసారి మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు సింపుల్గా, సహజంగా కనిపించేలా చూసుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల చర్మం పాడవకుండా ఉంటుంది. అలాగే మేకప్ వేసుకోవడం కూడా సులువవుతుంది. ఈ క్రమంలో సరైన బేస్ లేకపోతే మేకప్ ఎక్కువ సేపు ఉండదు. కాబట్టి, ముందుగా ఫేస్ని సిద్ధం చేయడం ముఖ్యం. అందులో భాగంగా ముఖాన్ని ఫేస్వాష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చర్మానికి తేమను అందించడానికి నాణ్యమైన మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి. ఉదయం బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సన్స్క్రీన్ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. అలాగే, చర్మంపై ఉన్న రంధ్రాలు కనిపించకుండా మేకప్ను సమానంగా పరిచేందుకు ప్రైమర్ సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మేకప్ ఎక్కువసేపు ఉండేలా చేస్తుంది.
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ఎలా వేసుకోవాలి : ఫస్ట్ టైం మేకప్ వేసుకునే వాళ్లు హెవీ ఫౌండేషన్ కంటే బీబీ క్రీమ్ లేదా స్కిన్ టింట్ వాడటం మేలు. అలాగే, చర్మతత్వానికి సరిపోయే షేడ్ ఎంచుకుని, వేళ్లతో బ్యూటీ బ్లెండర్తో సమానంగా రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కంటి కింద నల్లటి వలయాలు, మొటిమలు మచ్చలు ఉంటే అక్కడ మాత్రమే కొద్దిగా కన్సీలర్ రాసి బ్లెండ్ చేయమంటున్నారు నిపుణులు. మేకప్ జిడ్డుగా మారకుండా, ఎక్కువ సేపు తాజాగా ఉండటానికి నుదురు, ముక్కు, గడ్డం (టి-జోన్) వద్ద కాంపాక్ట్ లేదా లూజ్ పౌడర్ని లైట్గా అద్దుకోవాలి. ఆపై చెంపలపై సహజమైన గులాబీ రంగు కోసం బ్లష్ అప్లై చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా, మీ డ్రెస్సింగ్కి తగిన లిప్స్టిక్ లేదా లిప్ గ్లాస్ ఎంచుకోవాలి. కనుబొమలను ఐబ్రో పెన్సిల్తో తేలికగా షేప్ చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో ఐలైనర్, మస్కారాలు మీ కళ్లను మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఫౌండేషన్ లేదా కన్సీలర్ కొనేటప్పుడు మీ మెడ లేదా దవడ ఎముక వద్ద మ్యాచ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. మేకప్ ప్రొడక్ట్ను సరిగ్గా బ్లెండ్ చేయకపోతే ముఖంపై ముడతలు, గీతలు లాంటి కనిపిస్తాయి. మేకప్, మనల్ని రోజంతా అందంగా కనిపించేలా చేసినా రాత్రి పడుకునే ముందు మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా తొలిగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేకుంటే వివిధ రకాల చర్మ సౌందర్య సమస్యలు వస్తాయని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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