పిల్లలకు డబ్బు గురించి చెబుతున్నారా? - చిన్నప్పుడే అవగాహన కల్పించాలంటున్న నిపుణులు!
పిల్లలకు ఖర్చులపై అవగాహన అవసరం - నిపుణులు సూచిస్తున్న సింపుల్ చిట్కాలు !
Published : May 7, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : May 7, 2026 at 9:48 AM IST
Teach These Financial Lessons for Childrens in Early Age : తమ పిల్లలు మంచి ప్రయోజకులు కావాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు. అందుకోసం, వారు కష్టపడి ఉన్నత చదువులు చదివిస్తుంటారు. అయితే, పిల్లలు ప్రయోజకులుగా మారాలంటే చదువుతో పాటు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కూడా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, అమ్మాయిలకు చదువుతో పాటు ఆర్థికపరమైన విషయాల గురించి కూడా చిన్నప్పటి నుంచే అవగాహన కల్పించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పిల్లలతో చర్చించండి : ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారుతున్నా, మన దేశంలో ఇప్పటికీ చాలామంది ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో ఇతరులపై ఆధారపడుతుంటారు. అందుకే, ఆర్థిక విషయాల్లో సొంతంగా తమ నిర్ణయాలు తాము తీసుకునేలా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఇంట్లో జరిగే ఆర్థిక చర్చల్లో వారిని భాగం చేయాలట. ఫలితంగా, వారికి ఆర్థిక ప్రణాళిక, ఖర్చులు, పన్నులు వంటి వివరాలపై అవగాహన వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జాబ్ వచ్చాక కూడా పొదుపు చేసేలా, సొంతంగా చిన్న మొత్తాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేలా వారిని ప్రోత్సహించాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.
మీ పిల్లలు ఫోన్ వదలడం లేదా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
డబ్బు విలువ తెలుసా? : ప్రస్తుతం చాలామంది పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఆనందం కోసం విచ్చలవిడిగా డబ్బు ఖర్చు చేయడం, వారికి అడిగిందల్లా కొనివ్వడం చేస్తుంటారు. ఫలితంగా, చిన్నారులకు డబ్బు విలువ తెలియకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది వారి భవిష్యత్తుకు అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే డబ్బు విలువ తెలిసేలా పెంచాలని చెబుతున్నారు. దీనికోసం చిన్నారులు చేయగలిగే కొన్ని పనులను అప్పగించమని పేర్కొంటున్నారు. సరిగా చేస్తే కొంత డబ్బు ఇవ్వాలట. ఒకవేళ పనిలో నాణ్యత లేకపోతే తక్కువ నగదు ఇవ్వండి. దీనివల్ల డబ్బులు ఈజీగా రావానే విషయం వారికి అర్థమవుతుంది. ఫలితంగా, చిన్నారులు కూడా డబ్బుకు విలువివ్వడం మొదలుపెడతారు.
ఆ వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేయండి : అవసరానికి, ఆశకి మధ్య ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అది తెలిస్తే ఎవరైనా తమ ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. పేరెంట్స్గా మీ చిన్నారులకు ఇదే విషయాన్ని చెప్పండి. ఇలా చేయడం వల్ల వారు చేసే ఖర్చును వారే అదుపులో పెట్టుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం మీ పిల్లలు ఏదైనా వస్తువు కొనమని అడిగితే అది తప్పనిసరిగా కావాలా? లేకపోయినా పర్లేదా? అని అడిగి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు. ఇదే పద్ధతిని క్రమంగా అలవాటు చేయడం వల్ల డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారట.
చిన్నప్పటి నుంచే : కొందరు ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాత షాపింగ్ పేరుతో విపరీతంగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తుంటారు. మరికొందరు క్రెడిట్ కార్డులను ఇష్టం వచ్చినట్లు వినియోగిస్తుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్లు అప్పుల ఊబిలోకి దించుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆర్థిక అస్థిరత్వానికి దారితీస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పొదుపు చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలను పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే వివరించాలని అంటున్నారు. అలాగే, కాస్త పెద్ద వయసు వచ్చాక పిల్లల్ని చిన్నచిన్న పెట్టుబడుల దిశగా కూడా ప్రోత్సహించాలి.
"ఆటపాటల్లో పిల్లలు" - డీహైడ్రేషన్కి గురికాకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
'అపరాధ భావం'తో బాధపడుతున్నారా? - అతిగా ఆలోచించొద్దంటున్న నిపుణులు!