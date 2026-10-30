"అలాంటి వారితో ఎప్పటికీ ప్రమాదమే!" - ఫేక్ ఫ్రెండ్స్/రిలేటివ్స్ను ఇలా దూరం పెట్టండి!
Fake Friends and Toxic Relationships: స్నేహం, బంధువుల ముసుగులో 'టాక్సిక్' బంధాలు - ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 30, 2026 at 2:29 PM IST
Fake Friends and Toxic Relationships: బంధం ఏదైనా అందులో "నమ్మకం" తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అదే అనుబంధాల్ని శాశ్వతం చేస్తుంది. ఈ సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ నమ్మకంతోనే ఎదుటివారిని మోసం చేస్తుంటారు కొందరు. కేవలం స్నేహితుల్లోనే కాదు.. రిలేటివ్స్, అత్యంత సన్నిహితుల్లోనూ ఇలాంటి వారుంటారు. మన ముందు ప్రేమగా ఉంటూనే.. వెనకాల గోతులు తీస్తూ మన పతనాన్ని కోరుకుంటారు. సంతోషంగా ఉంటే చూడలేక ఆ ఆనందాన్ని హరించాలని చూస్తుంటారు. అయితే ఇలాంటి వారితో ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే అంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే మంచి వారిగా నటిస్తూ మనసును గాయపరిచే అలాంటి మోసపూరితమైన అనుబంధాల్ని ఎలా గుర్తించాలి? వారితో ఎలా మెలగాలి? అనే వివరాలను చెబుతున్నారు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ విషయాలు గమనించాలి: మనుషుల ప్రవర్తనను బట్టి మీపై వారు చూపే ప్రేమ, అభిమానం అసలైనవా? నకిలీవా? అనేది గుర్తించచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాగంటే..
- ముందొకలా, వెనకాల మరోలా ప్రవర్తించే వాళ్ల ఆలోచనలు, స్వభావం, చేతలు స్థిరంగా ఉండవని, పరిస్థితుల్ని బట్టి వాటిని తమకు అనువుగా మార్చుకుంటుంటారంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎదుటివారు బాధపడతారేమోనన్న ఆలోచన, కనీస జ్ఞానం కూడా వారికి ఉండవంటున్నారు.
- నకిలీ వ్యక్తుల నవ్వు కూడా ఫేక్గానే ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మంచి జరిగినా, పిల్లలకు ఉన్నతోద్యోగాలొచ్చినా వాళ్లు ఓర్చుకోలేరంటున్నారు. మీ ముందు ఫేక్ నవ్వు నవ్వినా, వెనకాల ఈర్ష్య పడుతుంటారని.. ఈ క్రమంలో మీపై లేనిపోనివి కల్పించి మీ బంధువులందరికీ మీ గురించి నెగెటివ్గా ప్రచారం చేయడానికీ వెనకాడరంటున్నారు.
- ఎప్పుడూ ఎదుటివారిలో ఏ లోపాలు/తప్పులు కనిపిస్తాయా? వాటి గురించి బంధువులందరికీ చెబుదామా? అన్న ఆలోచనల్లోనే నిమగ్నమవుతుంటారని.. నలుగురిలో మిమ్మల్ని నవ్వులపాలు చేయాలనుకుంటారంటున్నారు.
- మీపై నకిలీ ప్రేమను, అభిమానాన్ని చూపే బంధువుల కంటికి మీరు ఎంత అందంగా కనిపించినా.. దాన్ని వాళ్లు అంగీకరించరని.. ఈ క్రమంలో మీ చర్మ ఛాయ, శరీరాకృతి గురించి విమర్శిస్తుంటారని చెబుతున్నారు.
- ఇక ప్రతి విషయంలోనూ గొప్పలు చెప్పుకొనే తత్వాన్ని ఇలాంటి వ్యక్తులు/బంధువుల్లో గమనించచ్చని.. అదే సమయంలో ఎదుటివారిని తక్కువగా చూస్తుంటారంటున్నారు.
- కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తమ సహాయం అడుగుతారేమోనని దూరంగా ఉంటారని, అదే వాళ్లకు కష్టాలు/సమస్యలొస్తే ఎదుటివారి సహాయం అడగడానికి వెనకాడరంటున్నారు. కనీసం, వాళ్లకు అప్పుడు సహాయం చేయలేకపోయామే, ఇప్పుడు వాళ్ల సహాయం కోరితే ఏమనుకుంటారోనన్న ఆలోచన కూడా వారికి ఉండదంటున్నారు.
- ఎంతమంది బంధువుల మధ్య ఉన్నా.. ఎవరి గురించి చర్చ జరుగుతున్నా.. ప్రతిసారీ తమ గురించే, తమ జీవితంలో జరిగిన విషయాల గురించే చర్చించడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారని.. ఇలా అందరూ తమ గురించే మాట్లాడుకోవాలన్న ఆతృత వారిలో కనిపిస్తుంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇలా దూరం పెట్టాలి: అయితే ఇలా పైకి మంచిగా ఉంటూనే.. వెనకాల గోతులు తవ్వే నకిలీ స్నేహితులు /బంధువులతో జాగ్రత్తగా మెలగాలంటున్నారు నిపుణులు.
- వెనకాల గోతులు తవ్వే నకిలీ స్నేహితులు, బంధువులను పట్టించుకోకుండా, ప్రతి విషయంలో వారిని సాధ్యమైనంత దూరం పెట్టడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పుడే వాళ్లకు మీ విలువ అర్థమవుతుందని, దీంతో మీ జీవితంలో కలగజేసుకోకుండాఉంటారని వివరిస్తున్నారు.
- వ్యక్తిగత, కెరీర్కు సంబంధించిన ఎలాంటి విషయాల్లోనూ వారి అభిప్రాయాలు, సలహాలు తీసుకోకూడదని.. ఒకవేళ కలగజేసుకొని వాళ్లు తమ అభిప్రాయాన్ని/ఆలోచనల్ని చెప్పినా.. వినీ విననట్లుగా ఊరుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- ఇలాంటి బంధువులు భార్యాభర్తలు, అత్తాకోడళ్ల మధ్యా నిప్పు రాజేయాలనుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ల మాటలు నమ్మి గొడవ పడడం కాకుండా, ఏవైనా సమస్యలొస్తే ముందు నిజానిజాలేంటో తెలుసుకోమంటున్నారు. ఆపై కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే బంధాలు దూరమవవని.. సమస్యలూ త్వరగా పరిష్కారమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- మీకు సంబంధించిన విషయాల గురించి వారు ప్రతికూలంగా స్పందించినా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. మీకు నమ్మకంగా అనిపించే వ్యక్తుల సలహాలు తీసుకొని మీకు నచ్చినట్లుగా ముందుకెళ్లడం శ్రేయస్కరం అని సూచిస్తున్నారు.
- ఇలా మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా.. వారి ప్రవర్తన మారకపోగా, పదే పదే మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం.. తమకు దూరంగా ఉండమని నిర్మొహమాటంగా చెప్పేయండి. అప్పుడే వారు మీకు దూరంగా ఉంటారు.. మీ మనసూ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటున్నారు నిపుణులు.