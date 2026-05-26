"ఐ లైనర్" పెట్టుకున్న కొద్దిసేపటికే చెరిగిపోతుందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే గంటల పాటు నిలుస్తుంది!
-ఐ-లైనర్ ఎక్కువసేపు చెదిరిపోకుండా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు అంటున్న నిపుణులు!
Published : May 26, 2026 at 7:59 PM IST
Eye Liner Protecting Tips: అందంగా కనిపించాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరాటపడుతుంటారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని రెడీ అవుతుంటారు. అయితే అమ్మాయిల అందంలో కళ్లు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే కళ్లు అందంగా, ఇంపుగా ఉంటే చూడటానికి ఎంతో బాగుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కళ్లు అందంగా కనిపించేందుకు కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి ఆఫీస్కు వెళ్లే యువతుల వరకు చాలా మంది ఎంతో కష్టపడి ఐ-లైనర్ పెట్టుకుంటుంటారు.
అయితే, మహిళలు చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల రోజంతా ఉండాలని పెట్టుకునే ఐ లైనర్ తొందరగా చెరిగిపోతుంది. దీంతో డిసప్పాయింట్ అవుతుంటారు. అయితే అలాంటి వారి కోసమే నిపుణులు కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. అవి పాటిస్తే ఐ-లైనర్ త్వరగా చెదిరిపోకుండా రోజంతా అలాగే నిలిచి ఉంటుందంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మాయిశ్చరైజర్ అవసరం లేదు: చర్మానికి అవసరమైన తేమను అందించి, పొడిబారకుండా రక్షిస్తుందని చాలా మంది మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఫేస్కు మాత్రమే కాకుండా కళ్లు, కనురెప్పల చుట్టూ కూడా అప్లై చేసుకుని.. ఆ తర్వాత ఐ-లైనర్ పెట్టుకుంటుంటారు. అయితే, ఇది సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఇలా చేయడం వల్ల ఐ-లైనర్ త్వరగా చెదిరిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు. కాబట్టి ఐ లైనర్ ఎక్కువ సేపు నిలిచి ఉండాలంటే ఆ ప్రదేశంలో మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోకపోవడమే బెటర్ అని చెబుతున్నారు.
ఫేస్ వాష్ బదులు ఇవి: ముఖం ఫ్రెష్గా ఉండాలని చాలా మంది అదే పనిగా ఫేస్ వాష్ చేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా ఐ-లైనర్ ఎక్కువ సమయం నిలిచి ఉండదని చెబుతున్నారు. అలాంటి సమయంలో వాటర్ ప్రూఫ్ లేదా జెల్ తరహా ఐ-లైనర్ ఎంచుకోవడం మేలంటున్నారు. ఎందుకంటే అలాంటి వాడినప్పుడు ఎక్కువ సమయం నిలుస్తాయని చెబుతున్నారు.
పౌడర్: మెజార్టీ పీపుల్ ముందుగా కళ్లకు ఐ లైనర్ పెట్టిన తర్వాత పౌడర్ను రాసుకుంటుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉండదంటున్నారు. ఐ-లైనర్ మెరుపు తగ్గకుండా ఉండేందుకు ముందు పౌడర్ రాసుకొని ఆపై అప్లై చేసుకుంటే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఐ ప్రైమర్: ముఖానికి మేకప్ వేసుకునే ముందు ప్రైమర్ ఎలాగైతే రాసుకుంటామో, ఐ లైనర్ విషయంలో కూడా ఇది అప్లై అవుతుందంటున్నారు. అందుకే ఐ-లైనర్ పెట్టుకోవడానికి ముందు ఐ ప్రైమర్ అప్లై చేసుకుంటే గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, అది కూడా తక్కువ మొత్తంలో రాసుకుంటేనే మంచిదంటున్నారు.
ఐషాడో: ఇది కూడా ఐ-లైనర్ ఎక్కువ సమయం నిలిచి ఉండేందుకు సహకరిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐ-లైనర్ వేసుకోవడం కంప్లీట్ అయ్యాక, బ్రష్ సహాయంతో కనురెప్పలపై షాడోని పైపైన తీర్చిదిద్దితే సరిపోతుందంటున్నారు.
కన్సీలర్: కంటి మేకప్ కోసం ఐ-లైనర్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కన్సీలర్తో లైట్గా టచప్ ఇస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
