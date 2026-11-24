మేకప్ వేసుకుంటున్నారా? - ఈ "ప్రొడక్ట్స్ను" వేరే వాళ్లతో షేర్ చేసుకోకూడదట!
These Makeup Products Never Share: అందంగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో పెరుగుతోన్న మేకప్ కిట్ల వాడకం - అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : November 24, 2026 at 2:12 PM IST
అందంగా మెరిసిపోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఈ ఆశ ఎక్కువ. అందుకే ముఖానికి మేకప్ వేసుకుంటుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఒకటే మేకప్ కిట్ను ఇంటిల్లిపాది వాడుతుంటారు. అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటుంటారు. మరి మీరు కూడా ఇంతేనా? అయితే జాగ్రత్త అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఇలా ఒకరి ప్రొడక్ట్స్ను మరొకరు యూజ్ చేయడం వల్ల చర్మానికి హాని కలిగే అవకాశాలు చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏఏ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇతరులతో షేర్ చేసుకోకూడదో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పౌడర్ రూపంలో ఉంటే: ఫౌండేషన్, ఐ షాడో వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులు పౌడర్ రూపంలో ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఒకరి కంటే ఎక్కువమంది చేతితో తాకినా లేదా బ్రష్తో అప్లై చేసుకున్నా అందులో బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశాలు ఎక్కువని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటి కారణంగా మొటిమలు రావడం, చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరడం వంటి సమస్యలు రావచ్చంటున్నారు. కాబట్టి పౌడర్ రూపంలో ఉన్న ఉత్పత్తులను ఇతరులతో అస్సలు షేర్ చేసుకోకూడదని సూచిస్తున్నారు.
లిప్స్టిక్/ లిప్గ్లాస్: చాలా మంది రంగు బాగుందనో లేక మంచి లుక్ ఇస్తుందనో ఇతరుల లిప్స్టిక్/ లిప్గ్లాస్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే వీటిని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వాటిపై ఉండే బ్యాక్టీరియా పెదవుల పైకి చేరి హాని కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఇవి కూడా ఎవరివి వారే ఉపయోగించుకోవడం శ్రేయస్కరమంటున్నారు.
ఐ ప్రొడక్ట్స్: ఐ షాడో, మస్కారా, ఐ లైనర్.. వంటి కళ్ల సంబంధిత ఉత్పత్తులను చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వేరేవారివి ఉపయోగించేటప్పుడు వారికి ఏమైనా ఐ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉంటే అవి మనకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. అదే విధంహా ఆ ప్రొడక్ట్స్లోని బ్యాక్టీరియా వల్ల కళ్లు ఎర్రగా మారడం, నీళ్లు కారడం, మండటం వంటి సమస్యలు కూడా ఇబ్బందిపెడతాయంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని కూడా ఇతరులతో పంచుకోకూడదని చెబుతున్నారు.
మూతలు ఉండేవి: కొన్ని రకాల క్రీమ్లు, పౌడర్లు.. మూతలు ఉండే చిన్న చిన్న సీసాల్లో దొరుకుతుంటాయి. అయితే వీటిని కూడా ఇతరులతో పంచుకోకూడదంటున్నారు. ఇలా షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వారు యూజ్ చేసినప్పుడు వారి చేతుల్లో ఉండే హానికారక బ్యాక్టీరియా ఈ ఉత్పత్తుల్లోకి చేరుతుందని.. అవి మనం వాడడం వల్ల మన చర్మానికి కూడా నష్టం వాటిల్లుతుందంటున్నారు.
మేకప్ బ్రష్లు: మేకప్ వేసుకోవడానికి ఉపయోగించే బ్రష్లను కూడా వేరే వారితో షేర్ చేసుకోకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నాపు. ఎందుకంటే ఇతరులు వాటిని ఉపయోగించినప్పుడు వారి చర్మం మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా, క్రిములు వంటివి మేకప్ ఉత్పత్తుల్లోకే కాకుండా, మనం వాటిని తిరిగి వాడినప్పుడు చర్మం మీదకు కూడా చేరతాయంటున్నారు. కాబట్టి మేకప్ వేసుకోవడానికి ఉపయోగించే బ్రష్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడంతో పాటు ఇతరులతో పంచుకోకుండా ఉండడం మంచిదంటున్నారు.
ఇవి కూడా: పై వాటితో పాటు లిక్విడ్ ఫౌండేషన్, లిక్విడ్ ఐ లైనర్, క్రీమ్ రూపంలో ఉండే ఉత్పత్తులు, హెయిర్ బ్రష్లు, క్లెన్సింగ్కి ఉపయోగించే స్పాంజ్లు, మేకప్ వేసుకోవడానికి వాడే పఫ్లు, ఐ లాష్ కర్లర్, ట్వీజర్స్, లిప్బామ్, స్నానానికి ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు, సాధనాలు మొదలైనవన్నీ ఇతరులతో పంచుకోకుండా ఉండడం మంచిది అంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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