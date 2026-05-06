సమ్మర్లో ఈ సలహాలు పాటించండి - ఆయిల్ స్కిన్ సమస్యకు చెక్ పెట్టండి!
ఎండాకాలంలో చర్మ సంరక్షణ - కొన్ని స్టెప్స్ పాటిస్తే జిడ్డుదనం లేకుండా ఉండొచ్చని నిపుణుల వెల్లడి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 12:32 PM IST
Oily Skin Care in Summer 2026 : వేసవిలో డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలే కాకుండా పలు చర్మ సంబంధిత సమస్యలూ ఉత్పనమవుతాయి. ముఖ్యంగా జిడ్డు చర్మం, మొటిమలు, వేడి వల్ల చర్మం పొడిబారడం ఇలా ఈ సీజన్లో ఉండే సమస్యలు ఎన్నో! ఇక జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారి బాధలు చెప్పనక్కర్లేదు. ఎంత శుభ్రం చేసుకున్నా, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా వారి స్కిన్ పదే పదే జిడ్డుగా మారుతుంటుంది. వీటన్నింటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలామంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలే చేస్తుంటారు.
నిజానికి మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లే జిడ్డు చర్మాన్ని మరింత జిడ్డుగా మారేలా చేస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా మచ్చలు, బ్లాక్హెడ్స్, మొటిమలు వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఆ పొరపాట్లేంటో తెలుసుకొని వాటిని సరిచేసుకుంటే ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్న వారు కూడా ఈ సమ్మర్లో ఇబ్బంది లేకుండా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. మరి ఇంతకీ అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సరైన మోతాదులో నీళ్లు తాగడం :
మానవ శరీరంలోని సెబేషియస్ గ్రంథులు విడుదల చేసే సీబమ్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే అది మరింత ఎక్కువగా ఉత్పత్తవడం వల్ల స్కిన్ జిడ్డుగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగకపోయినా సీబమ్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది జిడ్డు చర్మాన్ని మరింత జిడ్డుగా మార్చుతుందని అందుకే ఇలా జరగకూడదంటే సరైన మోతాదులో వాటర్ తాగాలని సూచిస్తున్నారు.
అత్యవసర నూనెల పాత్ర కీలకం :
శరీర సౌందర్యాన్ని పెంపొందించడంలో అత్యవసర నూనెల పాత్ర కీలకమని చెబుతున్నారు. అయితే వీటిలో కొన్ని ఆయిల్స్ చర్మంపై జిడ్డును బ్యాలన్స్ చేసి అలర్జీ, మొటిమలు వంటి సౌందర్య సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. కానీ మరికొన్ని ఆయిల్స్ మాత్రం ఈ జిడ్డుదనాన్ని మరింతగా పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందులో కొబ్బరి నూనె ఇదే కోవకు చెందుతుందని పేర్కొంటున్నారు! అందుకే ఈ సమస్య ఉన్న వారు కొబ్బరి నూనెను ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే దీన్ని జుట్టుకు పట్టించినా జుట్టు కూడా మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని అంటున్నారు. అందుకే స్కిన్కి సరిపడే అత్యవసర నూనెలను మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
మాయిశ్చరైజర్ ఇలా! :
జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారు స్కిన్ మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని మాయిశ్చరైజర్ రాయడం మానేస్తారని కానీ ఇది కూడా చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారేందుకు దోహదపడుతుందని అంటున్నారు! అలాగే ఒక చర్మతత్వం ఉన్న వారు మరో చర్మతత్వానికి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్ రాసినా ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే చర్మతత్వాన్ని బట్టి సరైన మాయిశ్చరైజర్ను ఎంచుకోవడమనేది చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వేర్వేరు చర్మతత్వాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన మాయిశ్చరైజర్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని వీటిని నిపుణుల సలహా మేరకు ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
మేకప్ ఎక్కువైనా! :
ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్న వారు అధిక మొత్తంలో మేకప్ వేసుకున్నా చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అదెలాగంటే మేకప్ వేసుకునే క్రమంలో చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోవడంతో పాటు ఎక్కువ మొత్తంలో నూనెలు విడుదలవుతాయని చెబుతున్నారు! తద్వారా స్కిన్ మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మేకప్ మోతాదులో ఉండేలా చూసుకోవాలని అదీ కూడా అత్యవసరమైతేనే వేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అదేవిధంగా పదే పదే ముఖం శుభ్రం చేసుకుంటే జిడ్డు తగ్గుతుందని భావిస్తారని కానీ ఈ అలవాటు చర్మంపై మరింత జిడ్డుదనాన్ని పెంచుతుందని నిపుణలు పేర్కొంటున్నారు! అందుకే వర్కవుట్స్ తర్వాత లేదా బయటికి వెళ్లొచ్చినప్పుడు వంటి సందర్భాల్లో తప్ప నీడపట్టునే ఉంటే వెంట వెంటనే ముఖం కడగాల్సిన అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు.
