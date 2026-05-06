సమ్మర్​లో ఈ సలహాలు పాటించండి - ఆయిల్ స్కిన్​ సమస్యకు చెక్ పెట్టండి!

ఎండాకాలంలో చర్మ సంరక్షణ - కొన్ని స్టెప్స్ పాటిస్తే జిడ్డుదనం లేకుండా ఉండొచ్చని నిపుణుల వెల్లడి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 12:32 PM IST

Oily Skin Care in Summer 2026 : వేసవిలో డీహైడ్రేషన్​, వడదెబ్బ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలే కాకుండా పలు చర్మ సంబంధిత సమస్యలూ ఉత్పనమవుతాయి. ముఖ్యంగా జిడ్డు చర్మం, మొటిమలు, వేడి వల్ల చర్మం పొడిబారడం ఇలా ఈ సీజన్‌లో ఉండే సమస్యలు ఎన్నో! ఇక జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారి బాధలు చెప్పనక్కర్లేదు. ఎంత శుభ్రం చేసుకున్నా, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా వారి స్కిన్​ పదే పదే జిడ్డుగా మారుతుంటుంది. వీటన్నింటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలామంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలే చేస్తుంటారు.

నిజానికి మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లే జిడ్డు చర్మాన్ని మరింత జిడ్డుగా మారేలా చేస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా మచ్చలు, బ్లాక్​హెడ్స్​, మొటిమలు వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఆ పొరపాట్లేంటో తెలుసుకొని వాటిని సరిచేసుకుంటే ఆయిల్ స్కిన్​ ఉన్న వారు కూడా ఈ సమ్మర్​లో ఇబ్బంది లేకుండా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. మరి ఇంతకీ అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సరైన మోతాదులో నీళ్లు తాగడం (Getty Images)

సరైన మోతాదులో నీళ్లు తాగడం :

మానవ శరీరంలోని సెబేషియస్ గ్రంథులు విడుదల చేసే సీబమ్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే అది మరింత ఎక్కువగా ఉత్పత్తవడం వల్ల స్కిన్​ జిడ్డుగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగకపోయినా సీబమ్‌ ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది జిడ్డు చర్మాన్ని మరింత జిడ్డుగా మార్చుతుందని అందుకే ఇలా జరగకూడదంటే సరైన మోతాదులో వాటర్​ తాగాలని సూచిస్తున్నారు.

అత్యవసర నూనెల పాత్ర కీలకం :

శరీర సౌందర్యాన్ని పెంపొందించడంలో అత్యవసర నూనెల పాత్ర కీలకమని చెబుతున్నారు. అయితే వీటిలో కొన్ని ఆయిల్స్​ చర్మంపై జిడ్డును బ్యాలన్స్‌ చేసి అలర్జీ, మొటిమలు వంటి సౌందర్య సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. కానీ మరికొన్ని ఆయిల్స్​ మాత్రం ఈ జిడ్డుదనాన్ని మరింతగా పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందులో కొబ్బరి నూనె ఇదే కోవకు చెందుతుందని పేర్కొంటున్నారు! అందుకే ఈ సమస్య ఉన్న వారు కొబ్బరి నూనెను ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే దీన్ని జుట్టుకు పట్టించినా జుట్టు కూడా మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని అంటున్నారు. అందుకే స్కిన్​కి సరిపడే అత్యవసర నూనెలను మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

మాయిశ్చరైజర్‌ ఇలా! :

జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న వారు స్కిన్ మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని మాయిశ్చరైజర్‌ రాయడం మానేస్తారని కానీ ఇది కూడా చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారేందుకు దోహదపడుతుందని అంటున్నారు! అలాగే ఒక చర్మతత్వం ఉన్న వారు మరో చర్మతత్వానికి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్‌ రాసినా ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే చర్మతత్వాన్ని బట్టి సరైన మాయిశ్చరైజర్‌ను ఎంచుకోవడమనేది చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వేర్వేరు చర్మతత్వాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన మాయిశ్చరైజర్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయని వీటిని నిపుణుల సలహా మేరకు ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

సరైనా మోతాదులో మేకప్ వేసుకోవడం (Getty Images)

మేకప్‌ ఎక్కువైనా! :

ఆయిల్ స్కిన్​ ఉన్న వారు అధిక మొత్తంలో మేకప్‌ వేసుకున్నా చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అదెలాగంటే మేకప్‌ వేసుకునే క్రమంలో చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోవడంతో పాటు ఎక్కువ మొత్తంలో నూనెలు విడుదలవుతాయని చెబుతున్నారు! తద్వారా స్కిన్​ మరింత జిడ్డుగా మారుతుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మేకప్‌ మోతాదులో ఉండేలా చూసుకోవాలని అదీ కూడా అత్యవసరమైతేనే వేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అదేవిధంగా పదే పదే ముఖం శుభ్రం చేసుకుంటే జిడ్డు తగ్గుతుందని భావిస్తారని కానీ ఈ అలవాటు చర్మంపై మరింత జిడ్డుదనాన్ని పెంచుతుందని నిపుణలు పేర్కొంటున్నారు! అందుకే వర్కవుట్స్​ తర్వాత లేదా బయటికి వెళ్లొచ్చినప్పుడు వంటి సందర్భాల్లో తప్ప నీడపట్టునే ఉంటే వెంట వెంటనే ముఖం కడగాల్సిన అవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు.

