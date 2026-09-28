దుస్తుల శుభ్రత కోసం సర్ఫ్ ఎక్కువ వాడుతున్నారా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
వాషింగ్ మెషీన్ మీరెలా వాడుతున్నారు? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచన!
Published : September 28, 2026 at 5:11 PM IST
Washing Machine Detergent Overuse : దుస్తులు బాగా శుభ్రమవుతాయన్న అపోహతో చాలామంది వాషింగ్ మెషీన్లో పరిమితికి మించి లిక్విడ్లు, పౌడర్లు, సర్ఫ్ వేసేస్తారు. ఈ అతి వినియోగమే మిషన్ దెబ్బతినడానికి, దుస్తులు పాడవడానికి, చర్మ సంబంధిత వ్యాధులకు కారణమవుతోంది. కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మెషీన్తో పాటు మన ఆరోగ్యం కూడా పది కాలాల పాటు మన్నికగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రసాయనాలతో జాగ్రత్త : దుస్తులు వేశాక, వాషింగ్ మెషీన్లో పౌడర్లు, సోడాలు వంటివి చేత్తో వేస్తున్నారు. వాటిల్లో కొన్నింటికి మండే గుణం కలిగి అవి చేతి మీద వేసుకోగానే చర్మంపై బొబ్బలు వస్తాయి. కోసుకుపోయినట్లు గాయలవుతాయి. అదే విధంగా చర్మం పొట్టుపొట్టుగా ఊడిపోతుంది. మండుతుంది. ఈ స్థితిని ఎలర్జిటిక్ డెర్మటైటిస్ అంటారు. ఇలా జరక్కుండా రసాయనాలను నేరుగా చేత్తో కాకుండా గ్లౌవ్లు ధరించి వేయాలి.
డిటర్జెంట్ ఎక్కువైతే అనర్థాలే! : అవసరానికి మించి వాడితే అధిక డిటర్జెంట్ అవశేషాలు దుస్తుల పోగుల మధ్య ఉండిపోతాయి. ఇవి చర్మాన్ని తాకినప్పుడు దురద, చికాకు, ఎలర్జీ, దద్దుర్లకు దారితీస్తాయి. కెమికల్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల దుస్తుల రంగు త్వరగా వెలిసిపోతుంది. వీటిని మిషన్లో వేస్తే లోపల మురికి, డిటర్జెంట్ అవశేషాలు పేరుకుపోయి బూజుపడుతుంది. దీంతో మిషన్ పాడైపోతుంది.
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వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నవాళ్లు, అది లేనివాళ్లు దుస్తుల శుభ్రతకు అనేక సర్ఫు, సోడాలు, రసాయనాలు వేస్తారు. వాటిపై అవగాహన కొరవడి ఇష్టానుసారం ఇలా చేస్తారు. దీనివల్ల దుస్తులు బాగా శుభ్రమవుతాయని అనుకుంటారు. ఆ వేసేవి దుస్తులపై పేరుకుపోయి చర్మ సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తాయి. ఏదీ పరిమితికి మించి వేయకూడదు. కొందరు వాటిని చేతులతో పట్టుకుంటారు. వాటికి మండే గుణం ఉంటుంది. ఇవి స్కిన్కు ఇరిటేట్ అయ్యే పదార్థాలు. అందువల్ల నేరుగా చేతులతో హ్యాండిల్ చేయకూడదు. సాధ్యమైనంత వరకు గ్లౌవ్ ధరించాలి. - ఆచార్య ఇందిర, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, చర్మ వ్యాధుల విభాగం, ఏలూరు బోధనాసుపత్రి
డిటర్జెంట్ సరైన కొలతలు! : మిషన్లో సగం వరకు దుస్తులు ఉంటే కేవలం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డిటర్జెంట్ పొడి, 30 నుంచి 60 ఎంఎల్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే బాగా మురికిపట్టి ఉంటే 3 నుంచి 4 స్పూన్ల పొడి లేదా 90 ఎంఎల్ లిక్విడ్ వాడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దుస్తులు ఉతికిన తర్వాత డిటర్జెంట్ వాసన వస్తుంటే దాని మోతాదును ఒక 20-25 శాతం తగ్గించాలని అర్థం.
- మన నివాస ప్రాంతంలో ఉండేది హార్డ్ వాటర్ అయితే డిటర్జెంట్ కొంచెం ఎక్కువ అవసరమవుతుంది. మంచినీరు అయితే తక్కువ డిటర్జెంట్ సరిపోతుంది.
- ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టాప్లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్ రెండు రకాల వాషింగ్ మెషిన్లు ఉన్నాయి. ఏవి తీసుకున్నా తక్కువ శబ్ధం చేసేవి, తేమ త్వరగా బయటకు పోయి తుప్పు పట్టనివి ఎంపిక చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ఇంట్లో మిషన్ చెడిపోతే తలెత్తే ఇబ్బందులు మాములుగా ఉండవు. ఇంటినిండా బట్టలు పేరుకుపోతాయి. అలా అని దాన్ని పునరుద్ధరించాక ఒకేసారి వాటిని మిషన్లో పడేయకూడదు. మిషన్ సామర్ధ్యానికి మించి బట్టలు వేయకూడదు. ఎక్కువ దుస్తులు వేస్తే మోటారు బెల్డ్పై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి త్వరగా పాడవుతాయి. ఆపై శుభ్రంగా క్లీన్ కావు. పరిమిత సంఖ్యలోనే ఉతకడం అన్నింటికి సురక్షితం
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