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ట్రెండింగ్​లో "1-1-1-1 రూల్‌" - భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు "నో" ఛాన్స్!

చిన్న చిన్న విషయాలకే కపుల్స్ మధ్య గొడవలా? - ఈ రూల్​తో చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!

New Relationship Rule for Couples
New Relationship Rule for Couples (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 3:28 PM IST

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New Relationship Rule for Couples : నేటి రోజుల్లో చిన్న చిన్న విషయాలకే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు వస్తున్నాయి. కొన్ని జంటల మధ్య ఇవి తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ, మరికొందరి మధ్య విడాకుల వరకు దారితీస్తున్నాయి. నూరేళ్ల దాంపత్య బంధం ముణ్నాళ్ల ముచ్చటగానే మిగిలిపోతుంది. అయితే, పెళ్లైనప్పట్నుంచే భార్యాభర్తలు "1-1-1-1 రూల్‌" పాటించడం వల్ల అలాంటి సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దాంపత్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ, 1-1-1-1 రూల్‌ అంటే ఏమిటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"1-1-1-1 రూల్‌" ఏం చెబుతుందంటే?

భార్యాభర్తలంటే ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యం చెలాయించడం కాదు! ఒకరికొకరు ఫ్రెండ్స్​లా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, పరస్పరం అభిరుచుల్ని గౌరవించుకోవడం, ఆలోచనల్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఎదుటివారి వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడం. ఇలా స్నేహితుల్లా కలిసిపోయినప్పుడే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయంటున్నారు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఇలాంటి ధోరణిని ప్రోత్సహించడమే "1-1-1-1 రూల్‌" ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఇందులో భాగంగా నాలుగు అంశాలు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సంవత్సరానికోసారి..

పెళ్లైన కొత్తలో చాలా మంది భార్యాభర్తలు వీలు దొరికినప్పుడల్లా వెకేషన్లకు వెళ్తుంటారు. కానీ, ఏళ్లు గడుస్తున్న కొద్దీ పిల్లలు, బాధ్యతలు పెరుగుతుంటాయి. దాంతో ఇద్దరి మధ్య ఏకాంతం కొరవడుతుంది. అందుకే, సంవత్సరానికోసారి ఒక వారం రోజుల పాటు దంపతులిద్దరే వెకేషన్​కు వెళ్లేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా ఇద్దరూ కలిసి ఏకాంతంగా గడిపే ఈ టైమ్​లో ఒకరిపై ఒకరు మరింత శ్రద్ధ పెట్టగలుగుతారు. తమ తమ బాధ్యతల నుంచి రిలాక్స్ అవుతూ, పునరుత్తేజితమయ్యేందుకు ఇదే కరెక్ట్ టైమ్. ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కపుల్స్ మధ్య అనుబంధాన్ని రెట్టింపు చేసేవే అంటున్నారు.

"డేట్‌ నైట్‌" ప్లాన్ చేసుకోండి!

ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇంటి బాధ్యతలు, ఆఫీస్ పనుల వల్ల చాలా జంటలకు కలిసి గడిపే సమయమే దొరకట్లేదు. ఫలితంగా ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగిపోతోంది. అందుకే ఇలా జరగకుండా వారానికి ఒక రోజు ఇద్దరూ కలిసి ఏకాంతంగా డేట్‌ నైట్‌ ప్లాన్‌ చేసుకోమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ అందుకు వీలుకాకపోతే ఇద్దరు కలిసి బయటికి డిన్నర్‌కి వెళ్లచ్చు. లేదంటే సినిమాకో, లాంగ్‌ డ్రైవ్‌కో ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చు. ఇలా దంపతులిద్దరికీ దొరికిన ఈ ఏకాంత సమయంలో అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫలితంగా ఇద్దరి మధ్య మానసికంగా బంధం బలపడుతుందంటున్నారు. ఇది పరోక్షంగా దాంపత్య బంధం పైనా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు.

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వారానికో రోజైనా..!

భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని నిత్యనూతనం చేసే అంశాల్లో శృంగారానిది కీలక పాత్ర. అయితే, బిజీ లైఫ్‌స్టైల్‌ వల్ల ఈ కాలపు జంటల్లో ఎక్కువ మంది దీనికి తగిన టైమ్ కేటాయించలేకపోతున్నారు. మరికొందరిలో ఒత్తిడి, ఆందోళన, ఇతర కారణాల వల్ల లైంగిక కోరికలు తగ్గిపోయి.. శృంగార జీవితానికి దూరమవుతున్నారు. అలాగని దీన్ని ఇలాగే నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనుబంధానికే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే, కనీసం వారానికో రోజైనా శృంగార జీవితానికి ప్రాధాన్యమిచ్చేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరికొకరు తమ ఆలోచనల్ని, కోరికల్ని అర్థం చేసుకొని మసలుకోవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఇది క్రమంగా ఇద్దరినీ శారీరకంగా, మానసికంగా, ఎమోషనల్‌గా మరింత దగ్గర చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ప్రతి రాత్రీ ఇలా!

గ్యాడ్జెట్స్‌ కూడా ఈరోజుల్లో దంపతుల మధ్య అనుబంధం సన్నగిల్లడానికి ఓ కారణమని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. రాత్రి భాగస్వామితో ఏకాంతంగా గడపాల్సిన టైమ్​లో కూడా వీటికే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఇందుకు కారణం అంటున్నాయి. కాబట్టి, ప్రతి జంటా రోజూ రాత్రీ డిజిటల్‌ డీటాక్స్‌ పద్ధతిని పాటించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎలక్ట్రానిక్‌ గ్యాడ్జెట్లన్నీ పక్కన పెట్టి దంపతులిద్దరూ ఒకరితో ఒకరు టైమ్ స్పెండ్ చేసేలా ప్లాన్‌ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ టైమ్​లో మీ కెరీర్‌ అనుభవాలు పార్ట్​నర్​తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కాసేపు రొమాంటిక్‌గా మాట్లాడుకోవచ్చు. రోజూ ఇలా గడపడం వల్ల ఒకరిపై ఒకరికి ఆసక్తి పెరగడమే కాకుండా, కమ్యూనికేషన్‌ సమస్యలేవైనా ఉన్నా తొలగిపోతాయంటున్నారు. ఫలితంగా ప్రతి విషయంలోనూ ఇద్దరూ పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తూ ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తూ.. ప్రోత్సహించుకుంటూ ముందుకెళ్లగలుగుతారు. భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని దృఢం చేసుకోవాలంటే ఇవే కీలకమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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