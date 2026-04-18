దాంపత్య బంధంలో సర్దుకుపోతేనే - ఆనందం ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

- దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్​ కోసం - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!

Married Couple (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 18, 2026 at 4:13 PM IST

Truths About Relationships That Every Married Couple Needs To Understand : భార్యాభర్తల బంధం శాశ్వతమైంది. ఈ విషయం తెలిసినా కొన్ని జంట చిన్నచిన్న విషయాలకే గొడవలు పడుతూ, నూరేళ్ల అనుబంధాన్ని మధ్యలోనే తెంచేసుకుంటున్నాయి. అయితే, ఇందుకు వారు తమ అనుబంధంలో కొన్ని అంశాల్ని స్వీకరించలేకపోవడం, జీర్ణించుకోలేకపోవడమే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అదే, కాస్త ఓపిక, సహనంతో కొన్ని విషయాల్లో సర్దుకుపోతే భార్యాభర్తల మధ్య తమ అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ అంశాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

క్షమించేస్తే పోలా : 'తప్పులు చేయడం మానవ సహజం' అంటుంటారు పెద్దలు. అలాగే, దంపతుల మధ్య కూడా చిన్నచిన్న పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని తెలిసి చేయచ్చు, మరికొన్ని తెలియకుండా జరిగిపోవచ్చు. అయితే, కొంతమంది వీటిని తట్టుకోలేరు. ఇలాంటప్పుడు అవతలి వ్యక్తిపై కోపం రావడం సర్వ సాధారణం. అలాగని, చీటికీ మాటికీ కోపగించుకుంటూ పోతే ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అదే, ఈ అంశం గురించి భాగస్వామితో నెమ్మదిగా మాట్లాడమని చెబుతున్నారు. అప్పుడు ఆ పొరపాటు మరోసారి చేయకుండా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ ఒకరినొకరు క్షమాగుణంతో వ్యవహరిస్తే, చాలా సమస్యలు దంపతుల మధ్యే పరిష్కారమవుతాయని సూచిస్తున్నారు.

పూలు పెట్టుకుంటే "తుమ్ములు" వస్తున్నాయా? - ఈ విషయం మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

మారిపోవాల్సిందేనా : పెళ్లి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎన్నో రకాల మార్పులను తీసుకొస్తుంది. పరిస్థితుల ప్రభావం లేదా భాగస్వామి ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా వల్ల కొన్ని విషయాల్లో ఎదుటివారి ఆలోచనల్ని బట్టి మనల్ని మనం మార్చుకోవాల్సి రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, కొంతమంది 'తన కోసం నేనెందుకు మారాలి? నా ఇష్టాయిష్టాల్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టాలి?' అన్న మొండితనంతో వ్యవహరిస్తుంటారట. అయితే, కొన్ని సార్లు ఈ పంతం పనికి రాదని అంటున్నారు. కొన్ని విషయాల్లో మనకు నచ్చకపోయినా భాగస్వామి కోసం సర్దుకుపోవడంలో తప్పు లేదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా ఒకరి కోసం మరొకరు చేసే ఈ త్యాగమే ఇద్దరి మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచడానికి దోహదం చేస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

పారదర్శకత ముఖ్యం : భార్యాభర్తలు గొడవ పడడం, కాసేపటికే తిరిగి కలిసి పోవడం మామూలే. ఇవి అభిప్రాయ భేదాలు మాత్రమే. కానీ, కొందరు మాత్రం వీటిని భూతద్దంలో పెట్టి మరీ భాగస్వామిలోని లోపాల్ని, వారు చేసిన తప్పుల్ని వెతుకుతుంటారు. వాస్తవానికి, ఇలా మనసంతా ప్రతికూల ఆలోచనలతో నిండిపోతే, ప్రతిదీ నెగెటివ్​గా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ప్రతి దానికీ అవతలి వారి మీద అనుమానం పెరిగిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్లే చాలామంది దంపతులు విడిపోతున్నట్లు తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఒకరిపై ఒకరికి అనుమానం లేకుండా ఉండాలంటే, ప్రతి విషయంలోనూ భార్యాభర్తలు పారదర్శకంగా వ్యవహరించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇదే ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకాన్ని పెంచి ఇద్దరినీ మరింత దగ్గర చేస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

తేనెతో నిగనిగలాడే చర్మం - తాజాదనంతో పాటు మొటిమలు, మచ్చలు మాయం?

"హెల్దీ రిలేషన్ షిప్" - కజిన్స్​తో అనుబంధం పెరగడానికి ఇలా ట్రై చేయండి!

