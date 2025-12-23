నలుగురిలో అందంగా కనిపించాలనుకుంటున్నారా? - ఈ ఫ్యాషన్ రూల్స్ పాటిస్తే చాలు!
Published : December 23, 2025 at 4:49 PM IST
Everyone Should Know these Fashion Rules : నలుగురిలో అందంగా, ఆకట్టుకునేలా కనిపించాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ, ఎలా?! అనేదే ప్రశ్న. చాలా మందికి ఫ్యాషన్, స్టైల్పై అంతగా అవగాహన ఉండదు. కంటికి నచ్చిన దుస్తులు కొనేసి ధరించేస్తుంటారు. అవి అంతగా ఆకట్టుకోకపోవచ్చు. అయితే, ఫ్యాషన్లో కొన్ని బేసిక్ రూల్స్ ఉన్నాయని, వాటిని ఫాలో అయితే మిమ్మల్ని చూసినవారు అదుర్స్ అనక మానరని అంటున్నారు స్టైలిస్ట్ నిపుణులు. ఆ రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బాడీ టైప్ : ఒక్కో వ్యక్తి శరీర సౌష్టవం ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరు సన్నగా ఉంటే, మరి కొందరు లావుగా ఉంటారు. అందుకే, సౌకర్యవంతంగా ఉండి బాడీ టైప్నకు సరిపోయే దుస్తులు మాత్రమే ఎంచుకుంటే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. సన్నగా ఉన్న వ్యక్తులు లూజ్ దుస్తులు వేసుకున్నా, లావుగా ఉన్న వ్యక్తులు టైట్ దుస్తులు ధరించినా చూడటానికి బాగుండదని చెబుతున్నారు.
బాడీ ఫిట్ : మార్కెట్లోకి అనేక రకాల దుస్తులు వస్తుంటాయి. అవి చౌకగా వచ్చినా, ఖరీదైనవి అయినా ఫిట్గా లేకపోతే అస్సలూ బాగోవు. కొనే సమయంలోనే జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్న దుస్తులను మన సైజుకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయేలా టైలరింగ్ చేయించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. మనకు నచ్చిన జీన్స్ ప్యాంటు పొడవుగా ఉంటే మన సైజుకు అల్ట్రేషన్ చేయిస్తే సరిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
సింపుల్ లుక్ : చాలామంది భారీ డిజైన్లు ఉంటే స్టైలిష్ ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ, అది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. సింపుల్ డిజైన్తో ఉండే దుస్తులు మాత్రమే ఎప్పుడూ ట్రెండీగా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. చమ్కీలు, ఎంబ్రాయిడరీ ఇలా హెవీవర్క్ ఉన్న దుస్తులను ఎంపిక చేసుకోకపోవడం మేలని అంటున్నారు. ఒకవేళ అలాంటి దుస్తులే ధరించాలనుకుంటే కాస్త తక్కువ డిజైన్ ఉన్నవి ఎంపిక చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
కలర్ కాంబినేషన్ : బ్రైట్ కలర్స్ ధరిస్తే లుక్ అంతగా బాగుండదంటున్నారు. మొత్తం ఒకే రంగు దుస్తుల్లో మహిళలు కొన్నిసార్లు అందంగా కనిపించొచ్చని చెబుతున్నారు. కానీ, పురుషులకు అవి అంతగా నప్పవని తెలియజేస్తున్నారు. స్కిన్టోన్కు నప్పే రంగులు ఎంచుకొని, వాటిలో మంచి కాంబినేషన్తో షర్ట్ లేదా టీషర్ట్, ప్యాంట్లు ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మహిళలు తమ దుస్తుల్లో రెండు, మూడు రంగులు మించకుండా చూసుకుంటే మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.
ప్లేస్ : అన్నిచోట్లా ఒకే విధమైన దుస్తులు లేదా స్టైల్ బాగోదు. వెళ్లే చోటును బట్టి దుస్తులు ధరిస్తేనే ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆఫీసుకు ఫార్మల్ దుస్తులు ధరించాలని, ఫంక్షన్ను బట్టి ట్రెడిషనల్ అయితే లాల్చీపైజామా/కుర్తా/ పంచెకట్టు, చీరలు బాగుంటాయని సూచిస్తున్నారు. పార్టీ అయితే జీన్స్, టీషర్ట్, బ్లేజర్స్, లెహంగా, పరికిణీ వేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. బయటకు వెళ్తే క్యాజువల్ డ్రెస్సింగ్ సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
నీట్నెస్ : ఎంత ఖరీదైన దుస్తులు ధరించినా అవి మురికిగా, ముడతలు పడి ఉంటే లుక్ మొత్తం పోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ధరించేవి ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముడతలు లేకుండా ఐరన్ చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దుస్తులు నీట్గా ఉంటే మనం నీట్గా అందంగా కనిపిస్తామని సలహా ఇస్తున్నారు.
యాక్సెసరీస్ : చెయిన్, వాచ్, బెల్డ్ వంటి యాక్సెసరీస్ లుక్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి. అయితే, అవి అతిగా ఉపయోగిస్తే ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. వేసుకునే దుస్తులకు మ్యాచ్ అయ్యేలా వాటిని ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఫార్మల్ దుస్తులకు సన్నని చెయిన్, క్లాసిక్ వాచ్లు సూట్ అవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. మందంగా ఉండే చెయిన్స్, ట్రెండీ వాచ్లు నప్పవని పేర్కొంటున్నారు.
ట్రెండ్ : ఫ్యాషన్ రంగంలో నయా ట్రెండ్స్ వస్తునే ఉంటాయి. వాటిని గుడ్డిగా నమ్మి ఫాలో అవకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మన బాడీ టైప్, కంఫర్ట్కు సరిపడా దుస్తులు మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడే తీసుకోవాలని అంటున్నారు. ట్రెండ్ ఉందని ధరిస్తే తర్వాత ఇబ్బంది పడటంతో పాటు డబ్బులూ వృథా అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
కాన్ఫిడెన్స్ : మనం ఎలాంటి దుస్తులు ధరించినా, ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఆహార్యంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పుడే నలుగురిలో మనం ప్రత్యేకంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తామని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
