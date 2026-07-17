ఒంటరితనానికి ఓదార్పు "సిస్టర్ కమిషన్స్"! - చైనాలో కొత్త ట్రెండ్!!
- అమ్మాయిల బాధలను సోదరిలా షేర్ చేసుకుంటారు, సలహాలిస్తారు! - ఇందుకోసం కొంత మొత్తంలో ఛార్జ్ చేస్తుంటారు!
Published : July 17, 2026 at 5:12 PM IST
Chinese Women Offer Paid 'Sister Commissions' To Help Younger Women : ప్రస్తుతం మనుషుల మధ్య దూరం పెరుగుతోందే కానీ తగ్గడం లేదు. ఇందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కుటుంబం, జాబ్లో టార్గెట్స్, డెడ్లైన్స్, మీటింగ్స్ ఇలా తీరిక లేని జీవనశైలి కూడా ఇందులో ఒకటి. ఒకవేళ కాస్త సమయం దొరికినా ఫోన్లకు అతుక్కుపోయే వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీటి కారణంగా ఏదైనా సమస్య వస్తే తోడుగా ఉండేవారు కరవుతున్నారు.
చైనాలో అమ్మాయిలు ఈ సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నారట. ఇలాంటి వారికి సహాయం చేయడానికి కొంతమంది మహిళలు 'సిస్టర్ కమిషన్స్'(sister commissions) పేరుతో సేవలు అందిస్తున్నారు. వీటికి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆదరణ కూడా లభిస్తోందట. మరి, సిస్టర్ కమిషన్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!
స్వాంతన కలిగిస్తూ : ఈ మధ్య కాలంలో చైనాలో 'సిస్టర్ కమిషన్స్' ట్రెండ్కు సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇందుకు కారణం.. చాలామంది చైనా అమ్మాయిలు వివిధ కారణాల వల్ల మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారట. ఈ నేపథ్యంలో 30 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు వారితో కొంత సమయం గడిపి ఓ సిస్టర్లా వారికి స్వాంతన కలిగించే మాటలు చెబుతున్నారట. అంతేకాదు, వారి సమస్యలను ఓపిగ్గా విని పలు సలహాలు ఇస్తున్నారట.
ధైర్యాన్ని నింపుతూ : ఈ సేవలు అందించినందుకు గాను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఛార్డ్ చేస్తున్నారట. కొందమంది 2- 4 వేల రూపాయల వరకు తీసుకుంటే.. మరికొందరు ఫ్రీగానే అందిస్తున్నారట. ఇంకొందరు మాత్రం భోజనం ఖర్చుతోనే వారితో సరదాగా గడుపుతున్నారట. వారి కష్టసుఖాలను ఓపిగ్గా వినడమే కాకుండా విలువైన సలహాలు ఇస్తున్నారట. అంతేకాకుండా, ఒక మెంటర్ లాగా వ్యవహరించి వారిలో ధైర్యాన్ని నింపుతున్నారట.
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నమ్మకం కొరవడడంతో : చైనా యువతులు ఇలాంటి సేవలు అందించే మహిళలను సంప్రదించడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- చదువు, ఉద్యోగం, పెళ్లి వంటి విషయాల్లో చాలామంది తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారట. ఇలాంటప్పుడు మానసికంగా అండగా నిలిచేందుకు తమను ఏ రకంగానూ జడ్జ్ చేయని, నమ్మకంగా ఉండే తోడు వారికి లభించడం లేదట. ఒకవేళ మానసిక నిపుణులు సహాయం తీసుకోవాలంటే ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందట. అలాగని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తమ గోడు వెళ్లబోసుకుందామంటే వారి అభిప్రాయాలను తమపై రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారట.
- ఉన్నత చదువులు లేదంటే జాబ్ కోసం చాలామంది చైనా అమ్మాయిలు కుటుంబానికి దూరంగా పట్టణాల్లో ఉంటున్నారట. దీంతో ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నారట. అంతేకాదు, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మానసికంగా అండగా ఉండేవారు కరవుతున్నారట.
- ఈ క్రమంలోనే సిస్టర్ కమిషన్స్ సేవలకు ప్రాచుర్యం లభిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మహిళా కమ్యూనిటీలతో : ఇటీవల చైనా సోషల్ మీడియాల్లో మహిళా కమ్యూనిటీల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిందట. కేవలం మహిళలకు మాత్రమే చోటుంటే ఈ గ్రూపుల్లో పీరియడ్స్ దగ్గర నుంచి పలు రకాల సమస్యల వరకు అనేక అంశాలను చర్చిస్తారట. కొంతమంది పురుషాధిక్యతకు వ్యతిరేకంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక వేదిక కావాలని వీటిని రూపొందించారట. ఈ కమ్యూనిటీల్లో ఉండే మహిళలు ఒకరినొకరు సిస్టర్ అంటూ పిలుచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆ తర్వాత ఇలాంటి భావజాలంతోనే వచ్చిన ఈ ట్రెండ్కి 'సిస్టర్ కమిషన్స్' అనే పేరు వచ్చిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సేవలు తమకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయని పలువురు యువతులు సోషల్ మీడియాల ద్వారా పంచుకోవడం గమనార్హం.
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