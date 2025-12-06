ETV Bharat / lifestyle

ఆఫీసులో ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఇబ్బందులే! - కెరీర్​పైనా ప్రభావం పడొచ్చు!

- వృత్తి విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - కొన్ని టిప్స్‌ పాటిస్తే హ్యాపీగా పని చేసుకోవచ్చని సూచన

Emotions at Workplace
Emotions at Workplace (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 4:53 PM IST

Ways to Control Emotions at Workplace : మనిషన్నాక భావోద్వేగాలు సర్వసాధారణం. అయితే పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ వల్ల ఎలాంటి సమస్యలూ ఉండవు. కానీ, నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ మాత్రం మానసికంగా కుంగదీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా పనిచేసే చోట ఇలాంటి భావోద్వేగాలు అస్సలు ప్రదర్శించకూడదని చెబుతున్నారు. లేదంటే, వాటి ప్రభావం మన కెరీర్‌పై పడే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కోపమొస్తోందా? : 'ఎంత చేసినా ఈ పని మాత్రం అయిపోవట్లేదు. దీనికి తోడు ఎవరైనా రాకపోతే వారి పనీ నేనే చేయాలి' అంటూ కోపం తెచ్చుకుంటుంటారు కొంతమంది. అయితే దీనివల్ల నిరాశానిస్పృహలు ఆవహించడం తప్ప మరే ప్రయోజనమూ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ఇక ఆ సమయంలో ఎవరు మాట్లాడించినా ఆ కోపాన్నంతా వారిపై చూపిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ధోరణి పనిచేసే చోట అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇటు పనీ పూర్తి కాదు, అటు ఇతరులతోనూ అభిప్రాయభేదాలు ఏర్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి పని భారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కోపం తెచ్చుకోకుండా శాంతంగా ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నారు.

Being angry
కోపంగా ఉండటం (Getty Images)

ఈ క్రమంలో ఆ రోజే కచ్చితంగా పూర్తిచేయాల్సిన పనులేంటో చూసుకొని మీకున్న సమయంలోనే వాటిని పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సమయం ఉంటే మిగతా పనులు చేయడం, లేదంటే వాటిని మరుసటి రోజు పూర్తిచేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని అనుసరిస్తే, పని ఎక్కువగా ఉందన్న చికాకు మీపై పడకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

Crying in the office
ఆఫీస్​లో ఏడవడం (Getty Images)

ఏడుస్తున్నారా? : మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నత స్థానాల్లో కొనసాగుతున్న వారికి కూడా ఇటు వృత్తిపరంగా, అటు వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో సమస్యలుంటాయి. అయితే, కొంతమంది ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకోలేక సతమతమవుతుంటారు. ఈ భావోద్వేగాల్ని అదుపు చేసుకోలేక ఆఫీస్​లోనే ఏడ్చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా సహోద్యోగుల ముందు, పై అధికారుల ముందు ఏడవడం వల్ల వారికి మీరు చులకనయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి సమస్య ఏదైనా భావోద్వేగాల్ని అదుపు చేసుకోవడం, వాటి ప్రభావం చేసే పనిపై పడకుండా చూసుకోవడం మేలని చెబుతున్నారు. మరీ, అంతలా బాధనిపిస్తే మీరు కాస్త క్లోజ్‌గా ఉన్న సహోద్యోగులతో లేదంటే కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకొని దాని పరిష్కారం కోసం వారి సహాయం తీసుకోవడంలో తప్పు లేదని సూచిస్తున్నారు.

అసూయకు దూరం : కొందరికి పని విషయంలో చక్కటి ఆలోచనలు రావచ్చు. దాంతో వారు పైఅధికారుల మెప్పు పొందచ్చు. అయితే, ఇలాంటప్పుడు కొందరు వారిపై అసూయ పడుతుంటారు. 'అబ్బా, ఆ మాత్రం పనికే అంత పొగడాలా' అంటూ వారిపై ఈర్ష్య పెంచుకుంటుంటారు. కానీ, ఇలాంటి వాటి వల్ల ఇతరులకు మీపై చెడు అభిప్రాయం కలగడం తప్ప మరే ప్రయోజనమూ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి సహోద్యోగుల విషయంలో ఇలా ఆలోచించడం మాని, వారిని మనస్పూర్తిగా మెచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మీకు తెలియని విషయాలు ఏవైనా ఉంటే వారి నుంచి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగులందరితో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ, వారి విజయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించడం నేర్చుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

Feeling of insecurity
అభద్రతా భావం (Getty Images)

అభద్రతా? : కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినా, అందులో కొన్నేళ్ల అనుభవం ఉన్నా.. కొందరికి వారు చేసే ఉద్యోగం పట్ల అభద్రతా భావం ఉంటుంది. పని విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ కాకపోవడం, ప్రతి విషయంలోనూ ఇతరులతో పోల్చుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందంటున్నారు. తద్వారా మీపై మరింత ఒత్తిడి పడి, చేస్తున్న పని కూడా సరిగ్గా చేయలేరని చెబుతున్నారు. కాబట్టి పని విషయంలో అప్‌డేటెడ్‌గా ఉండడం, ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మాని.. తెలియని విషయాలను సహోద్యోగులను అడిగి తెలుసుకోవడం వల్ల అభద్రతా భావం దరి చేరకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే కెరీర్‌లోనూ ఉన్నతంగా రాణించచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

