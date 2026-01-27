పిల్లలు పుట్టాక భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ తగ్గుతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
-దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ టిప్స్ - ఇలా చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమానురాగాలు!
Published : January 27, 2026 at 5:55 PM IST
Ways to Stay Close After Baby: పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ తగ్గుతుందని చాలా మంది భావిస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో వారి ధ్యాసంతా పిల్లల మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి, ఒకరినొకరు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారని అభిప్రాయపడుతుంటారు. కానీ, పుట్టిన పిల్లల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నారో, దంపతులు కూడా ముందు లాగే ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం, సమయం గడపడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా భార్యభర్తలు తమ అనుబంధాన్ని మరింత దృఢం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కలిసి పంచుకోవాలి : ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఉండే బాధ్యతల కంటే ముగ్గురైనప్పుడు అదనంగా మరికొన్ని కొత్త బాధ్యతలు వచ్చిపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటి పనుల్లో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే ఒకరు ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంటే, మరొకరు పాపాయిని ఎత్తుకోవడం, ఆడించడం వంటివి చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, ఇలాంటప్పుడు ఓపిక కోల్పోయి భాగస్వామిపై చిరాకు పడడం, వారిని ఏదో ఒక మాట అనడం వంటివి చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా ఇద్దరూ పనులు పంచుకుంటూ, సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే అటు పనులూ పూర్తవుతాయని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, భార్యాభర్తల మధ్య బంధమూ పటిష్టమవుతుందంటున్నారు. అలాగే, పిల్లలకూ ఏ లోటూ లేకుండా కూడా జాగ్రత్తపడచ్చట.
వీలున్నప్పుడల్లా : భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత పెరగాలంటే, ఇద్దరూ కలిసి ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, పిల్లల ఆలనా పాలనా చూసుకోవడానికే టైం సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగని, దంపతులు ఒకరినొకరు నిర్లక్ష్యం చేసుకోవడం కూడా మంచిది కాదంటున్నారు. కాబట్టి, పిల్లల అవసరాలు తీరిన తర్వాత.. వారు పడుకున్నప్పుడో, ఆడుకుంటున్నప్పుడో ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం, భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి చర్చించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీలైతే అలా కాసేపు బయట గడపడం వంటివి చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ, అర్థం చేసుకునే తత్వం మరింతగా పెరుగుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇంట్లోనే సరదాగా : పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇంట్లోనే పాపాయితో సరదాగా గడుపుతూ కూడా భార్యాభర్తలు వారి బంధాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దంపతులు ఇద్దరు కలిసి నచ్చిన సినిమాలు చూడడం, కాసేపు పాటలు వినడం, ఒకరికి ఇష్టమైన వంటకాలు మరొకరు తయారుచేసి సర్ప్రైజ్ చేయడం లాంటివి చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య బంధం బలపడడంతో పాటు, ఇద్దరికీ రోజువారీ ఒత్తిళ్ల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, పెళ్లిరోజు, పుట్టినరోజు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో కూడా ఎప్పటిలానే ఒకరికొకరు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, నచ్చిన రీతిలో ఇద్దరూ కలిసి సమయం గడపడం వంటివి మర్చిపోకూడదని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల దంపతుల మధ్య బంధం దృఢంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం వల్ల భారం మొత్తం ఒకరిపైనే పడదని తెలియజేస్తున్నారు.
