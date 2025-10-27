ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!
10-10-10 రూల్ - ఇది పాటిస్తే చాలా స్పీడ్గా ఇల్లంతా క్లీన్!
Published : October 27, 2025 at 3:39 PM IST
Declutter Home in 10-10-10-Rule : ఇంట్లో పేరుకుపోయిన అనవసరమైన వస్తువుల్ని తొలగించడమంటే పెద్ద పని. ఇక ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉండే మహిళలైతే ఇందుకు ప్రత్యేకించి సమయం కూడా కేటాయించలేకపోతారు. ఫలితంగా, కొన్నాళ్లకే ఇల్లంతా చిందరవందరగా మారుపోతుంది. అలాగని వాటిని అలా చూస్తూ ఉండలేరు. అందుకే ఇంట్లోని చెత్తను తొలగించి, సులభంగా శుభ్రం చేసుకునేందుకు ‘10-10-10 రూల్’ చక్కగా ఉపకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నియమంతో పని సులభంగా త్వరగా పూర్తవుతుందని అంటున్నారు. మరి ఈ రూల్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగినా, పండగొచ్చినా ఇల్లంతా సర్దడం చాలా మందికి అలవాటు. అయితే ఇందుకోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేని వారు రోజుకో గది చొప్పున క్లీన్ చేస్తుంటారు. మరి కొందరికైతే ఆ టైం కూడా ఉండదు. ఇలాంటి వారికి ‘10-10-10 రూల్’ చక్కగా దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇంట్లోని 10 ప్రదేశాల్ని ఎంచుకొని, ఒక్కో ప్రదేశం నుంచి అనవసరమైన 10 వస్తువుల్ని తొలగిస్తూ, ఒక్కో ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేయడానికి 10 నిమిషాలు కేటాయించడమే ఈ రూల్ ముఖ్యోద్దేశం.
ఏంటా 10 ప్రదేశాలు? : ఇళ్లు, ఆఫీస్ పనులు పోను, మనకున్న ఆ కాస్త సమయంలో లేదంటే వారాంతాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తుంటాం. ముఖ్యంగా కిచెన్లో మనం ఎక్కువ సమయం గడుపుతాం కాబట్టి అక్కడి వార్డ్బోర్డ్స్ వంటివి మనకు టైం దొరికినప్పుడల్లా క్లీన్ చేసుకుంటాం. అదే మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించని వస్తువుల్ని, ప్రదేశాల్ని నెలలు తరబడి పట్టించుకోకుండా అలాగే వదిలేస్తాం. ఈ క్రమంలో '10-10-10 రూల్'లో భాగంగా మనం ఎంచుకునే 10 వస్తువులు లేదా ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా చెత్త పేరుకుపోయినవి ఎంచుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది ఒక చిన్న ర్యాక్ లేదా డ్రా కావచ్చు లేదంటే మొత్తం గదైనా కావచ్చని అంటున్నారు. అలాగే డ్రస్సింగ్ టేబుల్, అల్మరా వంటి వస్తువులు ఏవైనా ఎంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఆ 10 వస్తువులు! : ఇలా ఎంచుకున్న 10 ప్రదేశాల్లో నుంచి ఒక్కో దాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. వీటిలో అనవసరమైన వస్తువులు, పాతబడిపోయినవి, ఎక్కువగా వాడనివి వంటివి ఉంటాయి. అవి పుస్తకాలు, దుస్తులు, కిచెన్ సామగ్రి ఇలా ఏదైనా కావచ్చు. ఇలా ఒక్కో ప్రదేశం నుంచి 10 అనవసరమైన వస్తువుల్ని ఎంపిక చేసుకొని వాటిని తొలగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఆ ప్రదేశంలో సగం చెత్త తొలగిపోయి నీట్గా కనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. చిన్న స్థలమైనా విశాలంగా మారుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
10 నిమిషాలు చాలు! : ఇలా అనవసరమైన వస్తువులన్నీ తొలగించాక, అవసరమైనవేంటి? ఏయే వస్తువుల్ని శుభ్రం చేయాలో ఒక స్పష్టత వస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక్కో ప్రదేశానికి గరిష్టంగా పది నిమిషాల సమయం పెట్టుకొని గబగబా క్లీన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సమయాన్ని సాగదీయకుండా 10 నిమిషాల్లో పని పూర్తి చేయాలని అంటున్నారు. ఇందుకోసం కావాలంటే అలారం లేదా టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల అలసట లేకుండానే సులభంగా ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న వస్తువుల్ని ఎక్కడివక్కడ నీట్గా అమర్చుకుంటే ఇళ్లు కళగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంటిని శుభ్రం చేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ ఇదే పద్ధతిని పాటిస్తే, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వస్తువుల్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. పని కూడా ఈజీగా పూర్తవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
