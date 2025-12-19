మీ పిల్లలు ఆర్థిక పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో బంగారు భవితకు బాటలు వేయొచ్చని సూచన
Published : December 19, 2025 at 3:22 PM IST
Discussing the Household Financial Situation with Children : పిల్లలకు కష్టాలేవీ తెలియకూడదని, ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని వారితో చర్చించడం లేదా? వయసులో చిన్నవాళ్లు.. ఇవన్నీ ఎందుకని పక్కన పెట్టేస్తున్నారా? ఇలా చేయడం తప్పేనంటారు నిపుణులు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు కదా! వారిని భావి పౌరులుగానే కాదు, క్రమశిక్షణతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా తల్లిదండ్రులదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఏం చేయాలో పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు ఆర్థిక అక్షరాస్యత నేర్పించడం ఎంతో ముఖ్యం. లేదంటే వ్యక్తుల ఆదాయ-వ్యయాల మధ్య సమతూకం దెబ్బతినడంతోపాటు మలిదశ జీవితం కోసం కనీస పొదుపూ చేయలేరని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది లోపించడం వల్లే ఇప్పటి యువతలో ఎక్కువ మంది ఎంత సంపాదిస్తున్నా.. అప్పుల ఊబి నుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారని చెబుతున్నారు. డబ్బు నిర్వహణ తెలియడం వల్ల క్రమశిక్షణ అలవడటమే కాదు, బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలూ తీసుకోగలుగుతారని అంటున్నారు.
ఎంత ఇస్తున్నారు? : పిల్లలకు పాకెట్ మనీ ఇవ్వడం మంచిదే. కానీ, వారు అడిగినంత ఇవ్వవద్దంటున్నారు నిపుణులు. తక్కువ ఇచ్చి మిగిలిన మొత్తం కోసం, వారికి సంపాదించుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఖర్చు చేయడమే కాదు సంపాదించడమూ నేర్చుకుంటారట.
ఆ తేడా తెలియాలి : చాలామంది ఇంటి ఖర్చులు, ఆదాయం గురించి పిల్లల ముందు మాట్లాడరు. కానీ, వయసుకి తగ్గట్లు అవీ చర్చించాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు డబ్బు విలువ, ఖర్చుల అదుపు, పొదుపు లాంటివి నేర్పిస్తే బాధ్యతాయుతంగా మారతారని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకుని తప్పొప్పులు చేయకుండానూ ఉంటారని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 5-10 ఏళ్ల చిన్నారులకు పిగ్గీ బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకోవడం నేర్పిస్తే సరిపోదంటున్నారు. షాపింగ్కి తీసుకెళ్లి అవసరాలు, కోరికలకు మధ్య ఉన్న తేడా చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు.
లెక్క రాయాలి : ఖర్చుపెట్టడం, పొదుపు చేయడం.. వంటివన్నీ నోటి లెక్కలే అయితే ఒక్కోసారి మన అంచనాలు తారుమారు అవుతాయి. అందుకే, సంపాదన, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు... ఇలా అన్నింటికీ రికార్డు ఉండాలి. ఇవన్నీ నోట్బుక్లోనో, కంప్యూటర్లోనో పిల్లలతో నమోదు చేయించాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని సమీక్షించుకోవడానికీ, తప్పులు దొర్లకుండా, పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవడానికీ ఇదెంతో అవసరమని అర్థమయ్యేలా పిల్లలకు చెబితే వాళ్లూ పాటిస్తారని చెబుతున్నారు.
బడ్జెట్ వేయాలి : వంటింటి సరకుల ధరలతోపాటు, స్కూల్ ఫీజులు, ఈఎమ్ఐలు, ఇతరత్రా ఖర్చులు... మీకొచ్చే ఆదాయం వంటి వివరాలను పిల్లలకు ఇవ్వండి. వీటికి అనుగుణంగా ఇంటి బడ్జెట్ వేయమనండి. అదనపు ఖర్చుల్ని నియంత్రించుకోవడానికి సలహాలు అడగండి. పొదుపు చేసే మార్గాల్ని చూపించమనండి. ఇవన్నీ పిల్లల్లో ఆలోచనా శక్తిని పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, మీ ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటారంటున్నారు. అనవసర ఖర్చుల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో అర్థమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఆ రిస్క్ ఊహించాలి : లైఫ్లో ఊహించని పరిణామాలెన్నో జరుగుతాయి. అనారోగ్యాలు, ప్రమాదాలు, ఆస్తుల ధ్వంసం, దొంగతనాలు, ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురైతే ఏ రకమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయో పిల్లలకు వివరించాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటికోసం అత్యవసర నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం నేర్పించాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే జీవిత, ఆరోగ్య, ప్రమాద బీమాల అవసరాన్నీ చెప్పాలని పేర్కొంటున్నారు. అలానే, భవిష్యత్తులో క్లిష్ట పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనే శక్తి పిల్లలకు ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు. సరైన పద్ధతుల్లో రుణం తీసుకోవడంతో పాటు తీర్చడమూ వాళ్లకి తెలియాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డులు, బ్యాంకులోన్ల గురించి చెప్పాలని చెబుతున్నారు. అప్పు తీసుకుంటే వడ్డీ కట్టే విధానం, చెల్లించకపోతే పడే అదనపు రుసుములు వంటివీ వివరించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోగలిగితేనే భవిష్యత్తులో వడ్డీల వలలో చిక్కకుండా ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు.
