పొడిబారిన పెదాలకు ఇంట్లోనే పరిష్కారం! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్!

Published : December 18, 2025 at 5:06 PM IST
Home Remedies for Dry Lips in Winter : సాధారణంగా శీతాకాలంలో పెదాలు పొడిబారుతుంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి లిప్ బామ్,పెట్రోలియం జెల్లీ వంటివి తరచుగా వాడుతుంటారు చాలామంది. వీటితో పాటు కొన్ని సహజ చిట్కాలు పాటిస్తే పెదాలు పొడిబారకుండా కాపాడుకోవచ్చని అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గులాబీ రేకులతో : కొన్ని గులాబీ రేకులను పచ్చిపాలలో కొన్ని గంటల పాటు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని మెత్తని ముద్దలా చేసుకొని, లిప్ బామ్కి బదులుగా ఈ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగుసార్లు ఈ గులాబీ పేస్ట్ని పెదాలపై అప్లై చేసుకుంటే వాటి మృదుత్వాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
పాలమీగడతో : పాలమీగడలో ఉండే కొవ్వు పదార్థాలు పెదాలకు సహజ మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేస్తాయి. అలాగే పగిలిన పెదాల్ని తిరిగి మృదువుగా మారుస్తుంది. ఈ ఫలితాన్ని పొందడం కోసం పాలమీగడను పెదవులకు రాసి కాసేపు ఆరనిర్వాలి. అనంతరం 10-15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో ముంచిన దూదితో తుడిచేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
నిమ్మరసంతో : కొంతమంది పెదవులు నల్లగా కనిపిస్తాయి. అలాంటప్పుడు నిమ్మరసం, తేనె చెంచా చొప్పున తీసుకొని వాటిని బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పెదవులకు అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తడిగా ఉన్న వస్త్రంతో తుడిచేసుకోవాలి. అనంతరం పెదాలకు పెట్రోలియం జెల్లీ లేదా లిప్బామ్ రాసుకోవాలి. ఈ చిట్కాను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం వల్ల పెదాలు పొడిబారకుండా, రంగులో మార్పు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.
దానిమ్మ రసంతో : చెంచా తేనె, అరచెంచా దానిమ్మ రసం తీసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పెదవులకు అప్లై చేసుకొని 15 నుంచి 20 నిమిషాలు ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్ బామ్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెదాల్లోని తేమ ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తేనె పెదాలకు తేమనందిస్తే, దానిమ్మ రసం వల్ల పెదాలకు గులాబీ మెరుపు వస్తుంది. తేనెలో పగిలిన పెదాలను నయం చేయడానికి యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉన్నాయని JETIR జర్నల్ ప్రచురించింది.
పంచదారతో : పొడిబారిన పెదాల చర్మంపై మృతకణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిని తొలగించుకోవడానికి స్క్రబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకు, పంచదార, తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్, పెట్రోలియం జెల్లీ.. వంటివి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో మొదట ఒక బౌల్లో తేనె, పంచదార బాగా కలుపుకొని అందులో ఆలివ్ నూనె కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెట్రోలియం జెల్లీ కూడా జత చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకొని దాంతో పెదవులపై మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలి. కాసేపటి తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్బామ్ రాసుకుంటే మంచిది. ఫలితంగా, నిర్జీవమైన పెదాలు మృదువుగా మారతాయి. అలాగే ఈ ప్రక్రియను వారానికి రెండు సార్లు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది.
ఇలా కూడా :
- తొక్క తీసిన కీరాదోస ముక్కను మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఈ గుజ్జును పెదాలకు రాసుకొని 20 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేస్తే మేలు.
- కొబ్బరి నూనె పొడిబారిన, పగిలిన పెదవులను మృదువుగా, నునుపుగా చేస్తుందని irjmets జర్నల్ ప్రచురించింది.
- సమపాళ్లలో గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్ తీసుకొని మిశ్రమంగా చేసుకోవాలి. దీన్ని నిద్రపోయే ముందు పెదవులకు అప్లై చేసుకుంటే చక్కటి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
- విటమిన్ ‘ఇ’ నూనెతో పెదవులకు మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలి.
- అలాగే పెదాల పోషణ అందించే సహజసిద్ధమైన లిప్ మాస్క్లు, లిప్ బామ్లు ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
