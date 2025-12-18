Telangana Panchayat Elections Results2025

పొడిబారిన పెదాలకు ఇంట్లోనే పరిష్కారం! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్!

పెదాలు పొడిబారుతున్నాయా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

Dry Lips
Dry Lips (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 18, 2025 at 5:06 PM IST

Home Remedies for Dry Lips in Winter : సాధారణంగా శీతాకాలంలో పెదాలు పొడిబారుతుంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి లిప్ బామ్,పెట్రోలియం జెల్లీ వంటివి తరచుగా వాడుతుంటారు చాలామంది. వీటితో పాటు కొన్ని సహజ చిట్కాలు పాటిస్తే పెదాలు పొడిబారకుండా కాపాడుకోవచ్చని అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Rose petals
గులాబీ రేకులు (Getty Images)

గులాబీ రేకులతో : కొన్ని గులాబీ రేకులను పచ్చిపాలలో కొన్ని గంటల పాటు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని మెత్తని ముద్దలా చేసుకొని, లిప్ బామ్‌కి బదులుగా ఈ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగుసార్లు ఈ గులాబీ పేస్ట్‌ని పెదాలపై అప్లై చేసుకుంటే వాటి మృదుత్వాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

పాలమీగడతో : పాలమీగడలో ఉండే కొవ్వు పదార్థాలు పెదాలకు సహజ మాయిశ్చరైజర్‌గా పనిచేస్తాయి. అలాగే పగిలిన పెదాల్ని తిరిగి మృదువుగా మారుస్తుంది. ఈ ఫలితాన్ని పొందడం కోసం పాలమీగడను పెదవులకు రాసి కాసేపు ఆరనిర్వాలి. అనంతరం 10-15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో ముంచిన దూదితో తుడిచేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

lemon juice
నిమ్మరసం (Getty Images)

నిమ్మరసంతో : కొంతమంది పెదవులు నల్లగా కనిపిస్తాయి. అలాంటప్పుడు నిమ్మరసం, తేనె చెంచా చొప్పున తీసుకొని వాటిని బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పెదవులకు అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తడిగా ఉన్న వస్త్రంతో తుడిచేసుకోవాలి. అనంతరం పెదాలకు పెట్రోలియం జెల్లీ లేదా లిప్‌బామ్ రాసుకోవాలి. ఈ చిట్కాను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం వల్ల పెదాలు పొడిబారకుండా, రంగులో మార్పు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.

దానిమ్మ రసంతో : చెంచా తేనె, అరచెంచా దానిమ్మ రసం తీసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పెదవులకు అప్లై చేసుకొని 15 నుంచి 20 నిమిషాలు ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్ బామ్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెదాల్లోని తేమ ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తేనె పెదాలకు తేమనందిస్తే, దానిమ్మ రసం వల్ల పెదాలకు గులాబీ మెరుపు వస్తుంది. తేనెలో పగిలిన పెదాలను నయం చేయడానికి యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉన్నాయని JETIR జర్నల్​ ప్రచురించింది.

sugar
పంచదార (Getty Images)

పంచదారతో : పొడిబారిన పెదాల చర్మంపై మృతకణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిని తొలగించుకోవడానికి స్క్రబ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకు, పంచదార, తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్, పెట్రోలియం జెల్లీ.. వంటివి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో మొదట ఒక బౌల్‌లో తేనె, పంచదార బాగా కలుపుకొని అందులో ఆలివ్ నూనె కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెట్రోలియం జెల్లీ కూడా జత చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకొని దాంతో పెదవులపై మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలి. కాసేపటి తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకొని వెంటనే లిప్‌బామ్ రాసుకుంటే మంచిది. ఫలితంగా, నిర్జీవమైన పెదాలు మృదువుగా మారతాయి. అలాగే ఈ ప్రక్రియను వారానికి రెండు సార్లు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది.

ఇలా కూడా :

  • తొక్క తీసిన కీరాదోస ముక్కను మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఈ గుజ్జును పెదాలకు రాసుకొని 20 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేస్తే మేలు.
  • కొబ్బరి నూనె పొడిబారిన, పగిలిన పెదవులను మృదువుగా, నునుపుగా చేస్తుందని irjmets జర్నల్ ప్రచురించింది.
  • సమపాళ్లలో గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్ తీసుకొని మిశ్రమంగా చేసుకోవాలి. దీన్ని నిద్రపోయే ముందు పెదవులకు అప్లై చేసుకుంటే చక్కటి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
  • విటమిన్ ‘ఇ’ నూనెతో పెదవులకు మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలి.
  • అలాగే పెదాల పోషణ అందించే సహజసిద్ధమైన లిప్ మాస్క్‌లు, లిప్ బామ్‌లు ఉపయోగించడం ఉత్తమం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

