దీపావళికి "గ్రీన్ క్రాకర్స్" తెచ్చుకోండి - ఆనందం, ఆరోగ్యం మీ సొంతం!
- దీపావళి పండగ పర్యావరణహితంగా జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : October 18, 2025 at 5:26 PM IST
Diwali Festival 2025 : ఏటా దీపావళి సమయంలో టపాసుల పేలుళ్లతో సంబరాలు పెరిగినట్టుగానే కాలుష్యం కూడా భారీ స్థాయిలో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ ధూళి కణాలు వాతావరణంలో పెద్దఎత్తున కలుస్తాయి. టపాసులు పేల్చడం ద్వారా వెలువడే పొగలో హానికరమైన సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఉంటాయి. ఇవి శ్వాస సమస్యలు పెంచి, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. ఇంకా గొంతు, కళ్లకు సంబంధించిన ఇబ్బందులూ ఎక్కువవుతాయి.
అందుకే, ఈ దీపావళికి వేళ కాలుష్యం పెరగకుండా "గ్రీన్ క్రాకర్స్" ఉపయోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో సాధ్యమైనంత తక్కువగా టపాసులు కాల్చాలని చెబుతున్నారు.
- కాలుష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సీఎస్ఐఆర్- నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (నీరి) పరిశోధన సంస్థ "గ్రీన్ క్రాకర్స్" ను అభివృద్ధి చేసింది. వీరి వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకున్న సంస్థలకు ఫార్ములాను బదిలీ చేస్తోంది. ఈ ఏడాది దాదాపు 1400 సంస్థలు ఈ గ్రీన్ క్రాకర్స్ తయారు చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
- శబ్ద, వాయు కాలుష్యం తక్కువ ఉండేలా ఈ గ్రీన్ క్రాకర్స్ను రూపొందించారు. వీటి తయారీకి ప్రత్యేకమైన పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు. సంప్రదాయ బాణసంచాతో పోలిస్తే ఇవి తక్కువ హానికరం. 30 శాతం తక్కువ ధూళిని విడుదల చేస్తాయి. పర్యావరణంపై తక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ప్రమాదకర రసాయనాలైన ఆంటిమోని, లిథియం, మెర్క్యురీ, ఆర్సెనిక్, లెడ్ వంటివి ఇందులో ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గ్రీన్ క్రాకర్స్ని 2019లో మొదటిసారి మేం తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ మా సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ ఛాంబర్స్లో పరీక్షించిన తర్వాతే తయారీదారులకు బదలాయించాం- డాక్టర్ ఆర్.జె కృపాదం, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (నీరి), నాగ్పుర్
- సాధారణ టపాసుల వల్ల వందశాతం కాలుష్య ఉద్గారాలు వెలువడితే, గ్రీన్ క్రాకర్స్ నుంచి 45 శాతం మాత్రమే వస్తాయి. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ఇది సాధ్యమైంది.
- బాణసంచాలోని గన్పౌడర్పై వేడిని ప్రయోగించినప్పుడు అది ఆక్సిజన్ను ఉపయోగించుకుని తీవ్రంగా మండుతుంది. 600 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇది పేలుతుంది. గ్రీన్క్రాకర్స్లో వెయ్యి డిగ్రీల వద్ద బాణసంచా పేలుతుంది. దీనివల్ల కాలుష్యం బాగా తగ్గిపోతుంది. కొన్ని ఆడిటేటివ్స్ కూడా జత చేయడంతో పేలినప్పుడు వెలువడే కాలుష్య ఉద్గారాలు కొన్ని వాతావరణంలో పైనే ఉండిపోతాయి.
- ప్రముఖ బాణసంచా దుకాణాల్లో గ్రీన్ క్రాకర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిపై "సీఎస్ఐఆర్-ఎన్ఈఈఆర్ఐ లోగో, గ్రీన్ క్రాకర్స్" అని ఉంటుంది. ఆన్లైన్లోనూ లభిస్తాయి. ఫ్లవర్పాట్స్, పెన్సిల్స్, స్పార్కర్లర్స్, బాంబులు, చక్కర్ల వంటివి మార్కెట్లో ఉన్నాయి.
- హరిత బాణసంచానా కాదా అనేది గుర్తించడానికి బాక్స్లోపైన క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రించి ఉంటుంది. స్కాన్ చేయగానే తయారీ సంస్థ వివరాలు ఉంటాయి.
సాధారణ టపాసులకు, గ్రీన్ క్రాకర్స్కు మధ్య తేడా :
|అంశం
|సాధారణ టపాసులు
|గ్రీన్ క్రాకర్స్
|పొగ, ఉద్గారం
|ఎక్కువ
30-40 శాతం తక్కువ
|శబ్దం
|130-150 డెసిబుల్స్
|గరిష్ఠంగా 125 డెసిబుల్స్
|వాయు కాలుష్యం
|ఎక్కువ
నియంత్రణలో
|హెవీ మెటల్స్
|ఎక్కువగా ఉంటాయి
|తక్కువ, అసలు ఉండవు
|ధ్రువీకరణ
|లేదు
|నీరీ క్యూఆర్ కోడ్తో గుర్తింపు
భద్రంగా ఉండండి :
- అధిక శబ్దాల వల్ల గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, వినికిడి శక్తి కోల్పోవడం, చెవిలో శబ్దాలు రావడం, అధిక రక్తపోటు, ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, మానసిక ఆందోళన, గుండె దడ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని the magazine of Harvard Medical School అధ్యయనం పేర్కొంది.
- బాణ సంచా కాల్చిన తర్వాత మిగిలిపోయే వ్యర్థాలు నీరు, గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాయని జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ హెచ్చరిస్తోంది. అందుకే.. బాణసంచా వ్యర్థాల్ని సరిగా డంప్ చేయాలని సూచిస్తోంది.
- చేతితో పట్టుకొని టపాసులు వెలిగించొద్దు. కాల్చే సమయంలో వాటి దగ్గరకు తలపెట్టి చూడొద్దు. సీసా, డబ్బా, కుండ, బిందెల కింద పెట్టి వెలిగిస్తే అవి పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- అగరొత్తులు, కొవ్వొత్తులు వెలిగించిన చోట టపాసులు ఉంచొద్దు.
- కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి. టపాసులను జేబులో పెట్టుకోవద్దు.
- గాలి వీస్తున్న సందర్భంలో టపాసులు వెలిగించొద్దు.
- విద్యుత్తు స్తంభాలు, వైర్ల వద్ద టపాసులు పేల్చొద్దు.
- డ్రైనేజీల వద్ద టపాసులు పేల్చకూడదు. వాటి నుంచి కొన్ని రకాల రసాయనాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
