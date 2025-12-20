ETV Bharat / lifestyle

విడాకుల్లోనూ నయా ట్రెండ్స్‌ - అవేంటో తెలుసా?

- పర్మనెంట్ డివోర్స్ నుంచి షార్ట్​ టైమ్​ దాకా! - ఆధునిక జంటలు అనుసరిస్తున్న కొత్త పద్ధతులివే!

Divorce Trends
Divorce Trends (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 20, 2025 at 3:37 PM IST

Increasing Divorce Trends Day by Day : విడాకులు.. భార్యాభర్తలు చట్టబద్ధంగా న్యాయస్థానం సమక్షంలో విడిపోవడం. కానీ, ఒకే దగ్గర కలిసి ఉంటూ వేర్వేరుగా జీవిస్తున్న దంపతుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. ఇందులో వేర్వేరు పద్ధతులు ఉంటున్నాయి. దీన్నే 'డివోర్స్‌ ట్రెండ్స్‌'గా పిలుస్తున్నారు. వీటిలో కొన్ని.. బంధాన్ని తెంచి నిజంగానే విడాకులు తీసుకొనే పరిస్థితికి తీసుకొస్తుంటే, మరికొన్ని బంధాలు నిలుపుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!

గ్రే డివోర్స్‌ : భార్యాభర్తలుగా దశబ్దాల పాటు జీవితాన్ని పంచుకొని 50 ఏళ్లు పైబడిన తర్వాత కొందరు విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. ఈ పద్ధతిని ‘సిల్వర్‌ స్ల్పిట్టర్స్‌’ అని కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇన్నేళ్లు కలిసి ఉన్నా.. దంపతుల మధ్య అసంతృప్తి ఉండటం, వ్యక్తిగత సంతోషాలు లభించకపోవడం, జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించాలని కోరుకోవడం, జీవిత భాగస్వామి అనారోగ్యానికి గురికావడం, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లభించడం వంటివి ఈ గ్రే డివోర్స్‌కు ప్రధాన కారణాలుగా ఉంటున్నాయట. పిల్లలు ఎదిగి స్థిరపడటంతో ధైర్యం చేసి విడాకుల వరకు వెళ్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

స్లీప్‌ డివోర్స్‌ : కొందరికి నిద్రలో గురక వస్తుంటుంది. దీనివల్ల పక్కన ఉండేవారికి అసలు నిద్ర పట్టదు. ఈ సమస్య ఉన్న దంపతులు ఒకే పడకపై నిద్రించడానికి తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో దాంపత్య జీవితంపై సంతృప్తి ఉండదు. అందుకే కొంతమంది వేర్వేరు పడక గదుల్లో నిద్రించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇలా భార్యభర్తలు వేర్వేరు గదుల్లో నిద్రించడాన్నే 'స్లీప్‌ డివోర్స్' అని పిలుస్తున్నారు.

సైలెంట్‌ డివోర్స్‌ : ఈ విధానంలో దంపతులు చట్టబద్ధంగా విడాకులు తీసుకోరు. ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా భావోద్వేగాలు, శారీరకంగా ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉంటారు. ఇంట్లో రోజువారీ చేయాల్సిన పనులు చేసుకుంటూనే విడిగా జీవిస్తారు. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు. కుటుంబసభ్యులకు, బంధువులకు మాత్రం కలిసి ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు. విడాకులు తీసుకునే ధైర్యం చేయలేక, ఒంటరిగా జీవించలేక, పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలోపెట్టుకొని 'సైలెంట్ డివోర్స్' ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతుంటారు.

ఎయిర్‌పోర్టు డివోర్స్‌ : ఇది బంధాన్ని నిలుపుకోవడానికి ఉపయోగపడే ట్రెండే. ఎక్కడికైనా ట్రిప్​కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎయిర్‌పోర్టుకి కొన్ని గంటల ముందుగానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ చెక్‌ ఇన్‌ అయిన తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోతారు. ఎయిర్‌పోర్టులో వేచి చూసే సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తిగత సమయం గడుపుతారన్నమాట. షాపింగ్‌ చేస్తూ నచ్చిన వస్తువుల్ని కొనుగోలు చేయడం, నచ్చిన ఆహారం తినడం వంటివి చేస్తుంటారు. దంపతులు కలిసి ఉంటే అభ్యంతరాలు తలెత్తి ట్రిప్‌ సజావుగా సాగకపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే, ఎయిర్‌పోర్టు ట్రెండ్‌ ఇప్పుడు బాగా వైరల్ అవుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మెనోడివోర్స్‌ : ఇది మహిళల్లో పెరుగుతోన్న ఆలోచన వల్ల వచ్చిన ట్రెండ్‌. మధ్య వయసుకొచ్చాక మహిళల్లో మెనోపాజ్‌ మొదలవుతుంది. ఆ టైంలో మహిళలు తమ వైవాహిక జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటున్నారట. ఏ మాత్రం అసంతృప్తిగా ఉన్నా భర్త నుంచి విడిపోవాలని అనుకుంటున్నారట. ఈ క్రమంలో ప్రతి ముగ్గురిలోనూ ఒకరు, భర్తకు విడాకులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మహిళా సాధికారత కోసం పనిచేసే "నూన్‌" అనే సంస్థ నిర్వహించిన ఓ సర్వేలో తేలిందట. మెనోపాజ్‌కు, ఈ విడాకులకు కచ్చితమైన సంబంధం లేకపోయినా, మెనోపాజ్‌ రాగానే మహిళలు విడాకుల గురించి ఆలోచిస్తుండటంతో దీనికి ఈ పేరొచ్చిందట.

