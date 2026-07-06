"డిజిటల్ డీటాక్స్" - ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
నిర్ణీత సమయంలో స్మార్ట్ఫోన్ను దూరం పెడదాం - పిల్లలకు తల్లిదండ్రులే రోల్మోడల్స్గా మారాలని నిపుణులు సూచన
Published : July 6, 2026 at 3:08 PM IST
Digital Detox and Do You Need One : ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్రపంచం మనసును అతలాకుతలం చేసేస్తోంది. మెసేజ్, వీడియోకాల్స్ దగ్గరి నుంచి OTTల వీక్షణ వరకూ అన్నీ లెక్కలేనంత భారాన్ని మోపుతున్నాయి. చాలామంది అదేదో లోకంలో విహరిస్తున్నట్టు ప్రవర్తిస్తుంటారు. పక్కన ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియనంతగా స్క్రీన్లలో మునిగిపోతుంటారు. ఇది మామూలు విషయంగా అనిపించినా డిజిటల్ బర్న్అవుట్కు దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మానసికంగానే కాదు, శారీరకంగానూ శక్తిని హరించేస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో డిజిటల్ డిటాక్స్ అంటే ఏమిటి? దీన్ని ఎలా పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోజూరోజుకి డిజిటల్ తెరకు బానిసవుతున్న మనిషి రాత్రి పొద్దుపోయేదాకా స్క్రీన్ను స్క్రోల్ చేస్తూ గడిపేస్తున్నారు. దీనివల్ల తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతూ నిద్రలేమి సమస్యకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిచడంపై కృషి చేస్తున్న మెంటల్ హెల్త్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇండియా (MHFA) సంస్థ తాజా అధ్యయనం ప్రకారం ఏ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల్లో మూడొంతుల మంది తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నట్లు తేలింది. మితిమీరిన డిజిటల్ కనెక్టివిటీని 2025-26 ఎకనామిక్ సర్వే 'నిశ్శబ్ద డిజిటల్ సంక్షోభం'గా హెచ్చరిస్తోంది. భారతీయులు ఏడాదిలో స్మార్ట్ఫోన్లపై ఏకంగా లక్ష కోట్ల గంటల సమయాన్ని గడుపుతున్నారని తెలిపింది. ఎకనామిక్ సర్వేలో పాల్లొన్న వారిలో 93% మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ను వినియోగిస్తున్నారని, వారిలో 32% మంది రోజులో 3 గంటలకు పైగా ఖాతాను స్క్రోల్ చేయడంలో మునిగి తేలుతున్నట్లు వెల్లడైంది. ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల్లో 61% మంది యూట్యూబ్లో షార్ట్ వీడియోలను వీక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ రుగ్మత నుంచి బయటపడేందుకు 'డిజిటల్ డిటాక్స్' పరిష్కారమని సూచించింది.
పని మీద నుంచి దృష్టి మళ్లుతోందా? - ఈ మార్గాలు ట్రై చేస్తే "ఏకాగ్రత" పెరుగుతుందట!
డిజిటల్ డీటాక్స్ అంటే : స్మార్ట్ఫోన్, కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్, ట్యాబ్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ నిర్ణీత కాలం దూరంగా ఉండడాన్ని 'డిజిటల్ డీటాక్స్' అంటారు. రాత్రి 10 గంటల కల్లా మొబైల్ ఫోన్లకు దూరంగా ఉండటం, ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఫోన్ నోటిఫికేషన్లు చూడటాన్ని ఆపేయడం ఇందులో భాగమంటున్నారు నిపుణులు. అదే, వీకెండ్స్లో స్క్రీన్ చూసే సమయాన్ని తగ్గించి ఫ్రెండ్స్ కలవడం, సాంస్కృతిక ప్రదర్శన లాంటి వాటికి వెళ్లడం అలవరచుకోవాలి. ఇలా డిజిటల్ డీటాక్స్ పాటిస్తున్నప్పుడు మొదటి 3 రోజులు మన ఫోన్ వైబ్రేట్ అవుతున్నట్లు ఒక రకమైన భ్రమ కలుగుతుంటుంది. దీన్నే ఫాంటమ్ వైబ్రేషన్ సిండ్రోమ్ అని పిలుస్తారు. ఓ వారం గడిస్తే ఈ పరిస్థితిలో మార్పు వస్తుంది. అలాగే, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. తద్వారా చేస్తున్న పనిపై శ్రద్ధ పెట్టొచ్చు. కళ్ల అలసట, నొప్పులు తగ్గిపోతాయి.
- ఈ క్రమంలో డిజిటల్ డీటాక్స్ రిట్రీట్స్ పేరిట కొంతమంది గ్రూప్గా ఏర్పడి నాలుగైదు రోజుల పాటు రిసార్ట్స్ లాంటి వేదికల్లో గడుపుతున్నారు. ఆ టైంలో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్కు దూరంగా ఉంటున్నారు.
తల్లిదండ్రులే రోల్మోడల్గా :
- పిల్లల్లో స్క్రీన్ వ్యసనాన్ని తగ్గించేందుకు తల్లిదండ్రులే రోల్మోడల్స్గా మారాలి.
- ఇంట్లో నో స్క్రీన్ జోన్ను ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ ప్రాంతంలో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ నిషేధించాలి.
- భోజనం చేసేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులెవరూ స్మార్ట్ఫోన్ జోలికెళ్లొద్దని నిబంధన విధించాలి. పిల్లలతో మాట్లాడటానికి ఆ సమయాన్ని కేటాయించాలి.
- నిద్రపోవడానికి కనీసం గంట ముందే మొబైల్ ఫోన్ను బెడ్రూమ్కి దూరంగా ఉంచడం ద్వారా నిద్రలేమికి పరిష్కారం చూపొచ్చు.
- గూగుల్ ఫ్యామిలీ లింక్, యాపిల్ స్క్రీన్ టైం వంటి యాప్ల ద్వారా రోజులో నిర్ణీత సమయం మాత్రమే స్మార్ట్ఫోన్ పనిచేసేలా సెట్ చేయాలి. ఆ సమయం పూర్తవగానే ఫోన్ యాంత్రికంగానే లాక్ అయ్యేలా సెట్టింగ్స్ మార్చాలి.
- ఇంటి పనులు చేయడం, హోం వర్క్ పూర్తి చేస్తే 10 నిమిషాల పాటు ఫోన్ ఇస్తానని గడువు విధించడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఉల్లసానికి దారులు వేయొచ్చు
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