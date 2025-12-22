ETV Bharat / lifestyle

ఇంటి ఆరోగ్యానికి 'పంచ సూత్రాలు' - ఇవి పాటిస్తే చాలా స్పీడ్​గా ఇల్లంతా క్లీన్!

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

Home Health
Home Health (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 22, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Five Principles for Home Health : మరి కొన్ని రోజుల్లో కొత్త ఏడాది వస్తుంది. దీంతో ఇల్లంతా శుభ్రం చేద్దాం, కొత్తగా అలంకరిద్దాం అనుకుంటాం. కానీ, ఇంట్లో పేరుకుపోయిన పిల్లల వస్తువులు పాత సామాన్లు, దుస్తుల్నీ తీయడానికి ఓ పట్టాన మనసు రాదు. ఎలాగో గుండె దిటవు చేసుకుని తీద్దాం అనుకున్నా, ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలో అర్థం కాదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్లకోసం రకరకాల దుస్తులు, ఆట వస్తువులు, బొమ్మలు, పుస్తకాలు, ఫర్నిచర్ కొంటుంటాం. వీటితో ఇల్లు సగం వాటితోనే నిండిపోతుంది. అంతేకాకుండా, మన జ్ఞాపకాలు, చిన్ననాటి పుస్తకాల నుంచి స్నేహితులు ఇచ్చిన కానుకలు, పెళ్లయిన కొత్తల్లో శ్రీవారు ప్రేమతో కొనిచ్చినవీ నాన్న తెచ్చినవీ, అమ్మ అల్లినవీ.. ఇలా కబోర్డులన్నీ తెరచి చూడాలే కానీ మన ఇల్లే ఓ చిన్నపాటి మ్యూజియం. ఇవి చాలవన్నట్లు.. నిత్యం కొత్తగా వస్తోన్న గృహోపకరణాలతో పాతవి కొన్ని ఆటకెక్కుతాయి. మరికొన్ని స్టోర్ రూం, షెల్ఫుల్లోకి చేరతాయి. అలాగని, ఏ వస్తువులను పారేయలేం. దీంతో ఇల్లు సర్దడం వాయిదా వేస్తుంటాం. ఫలితంగా, ఇల్లంతా సామాన్లతో నిండి, గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో, ఆ పాత సామాన్ల నిండా దుమ్మూధూళీ చేరి లేనిపోని అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

ఎప్పటికప్పుడు : వాస్తవానికి, ఇలా పాతవాటిని దాచడం ఒక రకమైన మానసిక వ్యాధే అంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ముదిరితే మరింత కష్టమని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, జ్ఞాపకాలు మనలో ఉండాలి కానీ వాటితోనే ఇంటిని నింపేయకూడదని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, కాసేపు గుండె రాయి చేసుకుని వాటిమీద మమకారం చంపుకొని పేరుకుంటోన్న వస్తువుల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసేయాలని సూచిస్తున్నారు. దానికిదే మంచి సమయమని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే ఎక్కడ మొదలెట్టాలి, వాటిని ఎలా పంచివ్వాలి అన్నదే సమస్య అని తెలియజేస్తున్నారు అందుకే, పంచ సూత్రాల్ని అనుసరించేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

మీ పిల్లలకు "ఫస్ట్ ఎయిడ్" తెలుసా? - ఇలా నేర్పించాలంటున్న నిపుణులు!

ఎలా ప్రారంభించాలి? :

టైమ్‌ సెట్‌ చేసుకోండి : మనలో చాలామంది చేద్దాంలే అనుకుంటూ వాయిదా వేసేవాళ్లే ఎక్కువ. అందుకే ఈ పాతవి తీసేయడానికి రోజుకి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇదో అలవాటుగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

స్నో బాల్‌ పద్ధతి : ముందు ఒక్క వస్తువుతో ప్రారంభించండి. అలాంటి వస్తువులు ఇంకేం ఉన్నాయా అని చూడండి. మెల్లగా దీన్ని ఓ ఉద్యమంలా ప్రారంభించాలని తెలియజేస్తున్నారు.

5-5-5 ఫార్ములాతో: ఇంట్లోని అయిదు డ్రాలు లేదా అల్మరాల్ని ఎంపిక చేసుకోండి. అందుకు, 5 రోజులు కేటాయించండి. అయిదేసి వస్తువులు చొప్పున తీసేయాలని పేర్కొంటున్నారు.

2-2-2 సూత్రంతో: రోజు రెండు వస్తువులు పారేయండి. రెండు వస్తువులు దానం చేయండి. మరో రెండు వస్తువులు మళ్లీ వాడండి. దుస్తుల్లాంటివి తీసేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రిక్‌ పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.

కనిపించేవి: ఇంట్లో వస్తువులు తీసేటప్పుడు ముందు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, టీవీ షెల్ఫులు, కిచెన్‌ గట్టుమీదా.. ఇలా బయటకు కనిపించేవన్నీ తీసేయండి. ఇలా చేస్తే, కొన్నిరోజుల్లోనే ఇల్లంతా క్లీన్‌ అండ్‌ గ్రీన్‌ అవుతుందంటున్నారు.

అవుట్‌ బాక్స్‌ : ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి గదిలో నాలుగు బాక్సులు పెట్టుకోండి. వాటి మీద స్థానభ్రంశం, విరాళం, చెత్త, తెలిసిన వాళ్లకివ్వడం అని రాయండి. వాటిలో, అస్సలు పనికిరావు అనుకున్న పాత్రలు, దుస్తులు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు ట్రాష్​లో

చెత్త, విరాళం, తెలిసిన వాళ్లకివ్వడం, స్థానభ్రంశం అని రాయండి. అంటే, అస్సలు పనికిరావు అనుకున్న దుస్తులు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, పాత్రలు ట్రాష్‌లో వేసేయండి. బాగున్నాయి కానీ వాడటం లేదు అనుకున్నవి ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా తెలిసినవాళ్లకో లేదంటే విరాళం బాక్సులో వేసి ఏ ఆశ్రమానికో స్వచ్ఛంద సంస్థలకో ఇవ్వామంటున్నారు నిపుణులు.

  • కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి. వాటిని ఎవరికీ ఇవ్వలేం, పారేయలేం. అలాంటి వాటిల్లో పుస్తకాల మీదున్న మమకారంతో చిన్నప్పటి నోట్సుల నుంచి దాచి ఉంచుతాం. అలాగే, ఒకప్పటి వాల్​క్లాక్, పేజర్, కెమెరా, టేప్‌రికార్డర్ వంటివీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎవరికీ పనికి రావు. ఇలాంటి వస్తువులు సేకరించే వాళ్లకు ఇవ్వామని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • పింగాణీ, గాజు వస్తువులు ఎక్కడ పగులుతాయో అన్న భయంతో దాచిపెడుతుంటాం. ఎన్నాళ్లని అలా, తీసి వాడటం మొదలుపెట్టాంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే, అవి ఎప్పటికీ అల్మరాల్లో మిగిలిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

80/20 : కిచెన్, దుస్తులు ఉపకరణాల్లో 20 శాతం మాత్రమే వాడుతుంటాం. మిగిలినవి వాటిని ఎప్పుడోగానీ వాడం. అలాంటివన్నీ తీసేస్తే ఇల్లు విశాలంగా కనిపిస్తుంది, మనసుకీ ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫోన్‌ యాప్స్‌కీ కూడా ఈ సూత్రం వర్తిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

తీసేయండి : సొరుగుల్లో (Drawer) పేరుకున్నవన్నీ తీసేయాలి అని పెట్టుకోండి. ఓసారి బయటకు తీసి, వాటినో ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాలో వేసి కనిపించేలా పెట్టండి. వాటిలో మూడునెలల్లో వాడినవే డ్రాలో పెట్టి మిగిలినవన్నీ నిర్మొహమాటంగా తీసేయాలని సూచిస్తున్నారు.

రివర్స్‌ హ్యాంగర్‌ ట్రిక్‌ : వార్డ్‌రోబ్‌లో వేలాడదీసినవన్నీ హ్యాంగర్‌ గోడవైపు తిప్పి పెట్టండి. వాడినది ముందువైపునకు ఉంచాలంటున్నారు నిపుణులు. 6 నెలల తర్వాత మీరు ఎన్ని వాడుతున్నారో తెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఈలోగా అస్సలు తీయనివి ఉంటే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా తీసేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

వాడేయండి : ఈ క్రమంలో కొనుకున్నవన్నీ వాడేయాలి అన్న నియమాన్ని ముందే పెట్టుకోండి. అవి అయ్యేవరకూ వేరేవి కొనవద్దంటున్నారు నిపుణులు. సౌందర్య ఉత్పత్తులకి ఈ సూత్రం చక్కగా సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

ఆర్టిఫిషియల్ నగలతో అలర్జీనా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

పిల్లలకు ఎన్నో నేర్పుతుంటాం! - వారి నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవీ ఎన్నెన్నో!

TAGGED:

DECLUTTER HOME TIPS
HOW TO DECLUTTER HOME EFFECTIVELY
TIPS FOR DECLUTTER HOME
RULE IN DECLUTTER HOME
HEALTHY HOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.