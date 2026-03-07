30ల్లో ప్రేమా? - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
-ప్రేమ విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దట - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : March 7, 2026 at 4:58 PM IST
Avoid these Mistakes while Dating in 30s : ప్రేమ/డేటింగ్.. ఏదైనా ఇది చాలా సున్నితమైన అంశం. తెలియని వయసులో ఎదుటి వ్యక్తిపై కలిగే ఆకర్షణనే ప్రేమగా పొరపాటు పడుతుంటారు చాలా మంది. మానసికంగా పరిణతి చెందని ఈ తరహా ప్రేమలు సఫలమయ్యేది కూడా తక్కువే. అదే, లైఫ్లో స్థిరపడ్డాక.. అంటే, 30 ఏళ్ల వయసులో ప్రేమ పరిచయం అయితే.. ఏది మంచో, ఏది చెడో ఆలోచించే పరిణతి మనలో ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, కొంతమంది ఈ వయసులోనూ తెలిసో, తెలియకో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. అవే వారికి చేదు అనుభవాల్ని మిగుల్చుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా, 30లో ప్రేమలో పడితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రాజీ పడుతున్నారా?: వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మానసిక పరిపక్వత వస్తుంది. ఏది మంచి, ఏది చెడు అనేది ఆలోచించగలుగుతాం. ఈ వయస్సులో దేనికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి? దేన్ని పక్కన పెట్టాలి? అన్న విషయాల్లోనూ స్పష్టత ఉంటుంది. అయితే ఇన్ని తెలిసినా ప్రేమ విషయంలో మాత్రం కొంతమంది కొన్ని తొందర పాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రేమించిన భాగస్వామికి ఇష్టం లేదనో, వారి ఒత్తిడి వల్లో తమ లక్ష్యాల్ని పక్కన పెట్టడానికీ వెనకాడరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారి కోసం తమ అభిరుచుల్ని మార్చుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇలా ప్రతి విషయంలో రాజీపడడం వల్ల మీరు మీ ఉనికిని కోల్పోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల మీపై వారికి చులకన భావం ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే మనస్తత్వంతో ముందడుగు వేస్తే, భవిష్యత్తులో మీరే ఇబ్బంది పడాల్సి రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ప్రతి విషయంలో రాజీ పడకుండా.. మీ ఇష్టాయిష్టాలకు, మీ జీవిత లక్ష్యాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే వ్యక్తి దొరికినప్పుడే అడుగు ముందుకేయమని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఇటు మీకు, అటు మీ అనుబంధంలోనూ ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఎవరి జీవితం వారిది!: కొందరికి ఏ విషయంలోనైనా ఇతరులతో పోల్చుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ప్రేమ లేదా డేటింగ్ విషయంలోనూ ఇలాగే చేస్తుంటారు. తాము ఎంచుకున్న పార్టనర్లో ఆ లక్షణం లేదని, తనను ప్రేమగా చూసుకోవట్లేదని.. ఇలా ఇతరుల ప్రేమ కథలతో తమ ప్రేమకథను పోల్చుకుంటుంటారు కొంతమంది. ఆ కోపంతో కొన్నిసార్లు తమ భాగస్వామినీ నిందిస్తుంటారు. వాస్తవానికి, దీనివల్ల ఒత్తిడి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం, ఇతరుల ధ్యాసలో పడిపోయి.. తమ ప్రేమను నిర్లక్ష్యం చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పొరపాట్ల వల్ల ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలూ వస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అందరి ప్రేమ కథలూ ఒకేలా ఉండవని పేర్కొంటున్నారు. ఎవరి ప్రేమపై వారు దృష్టి పెట్టడం వల్ల పాజిటివిటీ పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఇదే ఇద్దరి మధ్య అనుబంధాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
వాటి ప్రస్తావనెందుకు?: ప్రస్తుతం చాలా మందికి ప్రేమ/డేటింగ్ సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. ప్రేమలో పడడం, నచ్చితే ముందుకెళ్లడం, లేదంటే బ్రేకప్ చెప్పుకోవడం కామన్. అయితే, కొంతమంది వీటిని మర్చిపోలేకపోతారు. మీ ప్రేమే కావాలంటూ.. మిమ్మల్ని మీరుగా స్వీకరించే పార్టనర్ ఎదురుపడినా.. వారిని అంగీకరించలేకపోతారు. వాస్తవానికి, తెలిసీ తెలియని వయసులో జరిగిన బ్రేకప్ గురించి, వద్దని వదిలేసిన భాగస్వామి గురించి అంతగా ఆలోచించి, మంచి భవిష్యత్తును దూరం చేసుకోవడం పిచ్చితనమే అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పాత జ్ఞాపకాల్ని మర్చిపోవాలంటున్నారు. ప్రస్తుత ప్రేమలో వాటి ప్రస్తావన తీసుకురాకుండా ఉంటేనే మంచిదట.
మీకోసం మీరు : ప్రేమలో పడ్డ వారు ఎప్పుడూ తమ భాగస్వామి గురించే ఆలోచిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తమ ఇష్టాయిష్టాల్ని, ఆసక్తుల్ని, స్నేహితుల్ని, కుటుంబ సభ్యుల్ని.. ఇలా అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి వారి ధ్యాసలోనే గడుపుతుంటారు. టీనేజ్లో ఉన్న వారే కాదు, 30ల్లో ఉన్న వారూ ఒక్కోసారి ఈ పొరపాటు చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, స్వీయ ప్రేమ పెంచుకోవడం, మీ కోసం మీరు కాస్త టైం కేటాయించుకోవడం, భాగస్వామికీ ప్రైవసీ ఇవ్వడం.. వంటివి ముఖ్యమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఇద్దరినీ శాశ్వతంగా దగ్గర చేస్తుందంటున్నారు.
