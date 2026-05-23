జుట్టు కుదుళ్లలో దురదగా ఉందా? - రోజూ ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు

- తలలో దురద పెట్టడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​ - ఇలా చేస్తే సమస్య తగ్గుతుందట!

Itchy Scalp (Getty Images)
By ETV Bharat Features Team

Published : May 23, 2026 at 3:55 PM IST

How to Get Rid of Itchy Scalp : ఎక్కువ రోజులు నూనె రాసుకోకపోవడం, కుదుళ్లలోని చర్మం పొడిబారిపోవడం వల్ల చుండ్రు, పేలు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. తద్వారా తలలో దురద పుడుతుంది. ఈ సమస్య తీవ్రమైతే జుట్టు దృఢత్వాన్ని కోల్పోయి ఎక్కువగా రాలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వారానికోసారి : కొంతమంది సమయం లేకనో, లేదంటే ముఖం జిడ్డుగా కనిపిస్తుందనో తలకు నూనె రాసుకోరు. దీంతో కుదుళ్లు పొడిబారిపోయి దురద వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జుట్టు కూడా నిర్జీవమైపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, కొబ్బరి, బాదం, ఆలివ్ వంటి నూనెల్ని కనీసం వారానికి ఒకసారైనా తలకు పట్టించాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల దురద రాకుండా ఉండడంతో పాటు జుట్టు కూడా పట్టులా మెరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

మసాజ్ చేయాలి : సరైన రక్తప్రసరణ లేకపోవడం వల్ల కూడా కుదుళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నూనె రాసుకునే ముందు దాన్ని కాస్త గోరువెచ్చగా చేసుకుని, దాంతో కుదుళ్లపై కాసేపు మసాజ్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, కుదుళ్లకు రక్తప్రసరణ బాగా జరిగి దురద తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. నూనె రాసిన తర్వాత జిడ్డుగా ఉందనిపిస్తే, కాసేపయ్యాక గాఢత తక్కువగా ఉన్న షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే జుట్టు సిల్కీగా మారుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. పొడిబారిన తలకు సమయోచిత కొబ్బరి నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం దురద నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని Institute for Natural Medicine పేర్కొంది.

తడిగా వద్దు : చాలామంది హెడ్​బాత్ చేసిన తర్వాత జుట్టు పూర్తిగా ఆరకముందే గట్టిగా జడ వేసుకోవడం లేదంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్లు పూర్తిగా ఆరవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆ ప్రదేశంలో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ అవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడు కూడా దురుద వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, జుట్టు పూర్తిగా ఆరేదాకా అలా వదిలేయడం లేదంటే వదులుగా ఫ్లక్కర్ పెట్టుకోవడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ ఆహారం : తలలో దురద తగ్గించడంలో కూడా ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సూక్ష్మ పోషకాలు అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు, నట్స్ వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. దీనివల్ల కుదుళ్లు దృఢంగా మారి జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, దురద కూడా తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తగినంత జింక్, బి విటమిన్లు, కొన్ని రకాల కొవ్వులను అందించే ఆహారం దురద, చుండ్రును నివారించడంలో సహాయపడుతుందని mayoclinic పేర్కొంది. ఇలాంటి ఆహారాన్ని క్రమం తప్పుకుండా తీసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లు దృఢంగా మారి జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందని తెలిపింది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

