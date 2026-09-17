ETV Bharat / lifestyle

మీకు "క్రియేటివ్ పేరెంటింగ్" తెలుసా? - పిల్లలు తప్పుదారి పట్టకుండా!

- తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Parenting Tips
పేరెంటింగ్ టిప్స్ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Creative Parenting Tips for Parents : తల్లిదండ్రులుగా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే, కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు తప్పుదారి పట్టే అవకాశాలూ లేకపోవు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. వాటి ద్వారా పిల్లలను సరైన దారిలో నడిపించడంతోపాటు వారిని బాధ్యతాయుతంగా కూడా తీర్చిదిద్దిన వారు అవుతారు. దీనినే 'క్రియేటివ్ పేరెంటింగ్' అంటున్నారు.

పరిణామాలు తెలియజేస్తూ : ఎవరైనా మంచి కంటే చెడు వైపే చాలా తొందరగా ఆకర్షితులవుతుంటారు. ఈ లక్షణం పిల్లల్లో మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా వారికి ఏది మంచో? చెడో? అని ఆలోచించే పరిణతి కూడా ఉండదని అంటున్నారు. కాబట్టి, చెడు విసిరే వలలో సులువుగా చిక్కుకుపోతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, పిల్లలను ఎప్పటికప్పుడు సునిశితంగా గమనించడం ద్వారా వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉందో ఓ అంచనాకు రావచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారు ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు వాటి గురించి వివరించడంతో పాటు మళ్లీ మళ్లీ వాటిని పునరావృతం చేస్తే వారు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో అర్థమయ్యేలా వివరించాలని తెలియజేస్తున్నారు.

ఒత్తిడి లేకుండా : కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై 'అది చేయకు, ఇలా ఉండద్దు' అంటూ ఎన్నో రకాల ఆంక్షలు విధిస్తుంటారు. పైగా తాము సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలు, ఆశయాలను బలవంతంగా అయినా తమ పిల్లల ద్వారా సాకారం చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరిగే పిల్లలు తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, వారు చేయాలనుకున్న వాటిని చేయలేకపోతుంటారట. అంతేకాదు, ఒత్తిడి కారణంగా పిల్లల్లోని సృజనాత్మకత సైతం తగ్గిపోతుంటుందని అంటున్నారు. అందుకే వారు ఎందులో ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారో గమనించి అందులో నైపుణ్యం సాధించేలా వారిని ప్రోత్సహించాలని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడే వారు ఒత్తిడిని జయించి తమ జీవితానికి చక్కని బాట వేసుకోగలుగుతారని వివరిస్తున్నారు.

హెయిర్ స్ప్రేలు, వ్యాక్స్ రెగ్యులర్‌గా వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

స్నేహపూర్వకంగా : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణంలోనే గడపడానికి ఇష్టపడుతుంటాం. అయితే, అలాంటి వాతావరణం చాలా సందర్భాల్లో పేరెంట్స్, పిల్లల మధ్య ఉండదు. పైగా కొంతమంది పిల్లలు తాము ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పినప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు కసురుతుంటారు. ఫలితంగా, పిల్లలు తమ మనసులోని భావాలను పేరెంట్స్​తో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వాతావరణం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండటం అంత మంచిది కాదని అంటున్నారు. అందుకే, ఇంట్లో ఎప్పుడూ స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం ఉండేలా పేరెంట్స్ చొరవ చూపాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగని, పూర్తిగా వారికి స్వేచ్ఛనివ్వమని కాదని తెలియజేస్తున్నారు. వారితో మంచి ఫ్రెండ్‌లాగా ఉంటూనే.. తప్పు చేస్తున్నప్పుడల్లా హెచ్చరిస్తుండాలని వివరిస్తున్నారు. అప్పుడు పిల్లలు అన్ని విషయాలు మనతో పంచుకుంటారని అంటున్నారు. కాబట్టి, వారి వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనలు అన్నింటిపై మనకు కూడా పూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. తదనుగుణంగా వారి జీవితాన్ని మలచే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు.

సమానంగానే చూస్తున్నారా? : చాలా కుటుంబాల్లో కనిపించే సమస్య ఇది. ముఖ్యంగా, ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్య ఎదురవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరు బాగా చదువుతున్నారనో, చెప్పిన మాట వింటున్నారనో.. పేరెంట్స్ ఒకరినే ముద్దు చేస్తుంటారని అంటున్నారు. తనని చూసి నేర్చుకొమ్మని మరొకరికి చెబుతుంటారట. అంతేకాదు, వారు చేసిన తప్పులని పెద్దగా పట్టించుకోరని వివరిస్తున్నారు. అదే సమయంలో మరో చిన్నారి చిన్న పొరపాటు చేసినా వారిపై విరుచుకుపడిపోతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీ అంతట మీరే తోబుట్టువుల మధ్య అంతరం పెంచిన వారవుతారని తెలియజేస్తున్నారు. పైగా పేరెంట్స్​పై కూడా చిన్నారుల మనసుల్లో ప్రతికూల భావాలు కలిగే అవకాశం లేకపోలేదని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇద్దరిలోనూ సానుకూల అంశాలను గమనించి వాటిలో మెరగయ్యేలా ప్రోత్సహించాలని అంటున్నారు. ప్రతికూల భావాలను తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

'ఏవండోయ్ శ్రీవారూ! వినండోయ్ శ్రీమతిగారూ!' - ఈ సింపుల్ టిప్స్​తో మరింత అనుబంధం!

వేర్వేరు పనివేళలా? - అయినా మీ బంధం పదిలంగా ఉండాలంటే!

TAGGED:

PARENTING TIPS
RULES FOR CREATIVE PARENTING
STYLES OF PARENTING
PARENTING RULES
CREATIVE PARENTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.