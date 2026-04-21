మీ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలున్నారా? - మీరు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

"క్రియేటివ్ పేరెంటింగ్" - పేరెంట్స్ పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Parenting (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 21, 2026 at 6:29 PM IST

Creative Parenting : తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల విషయంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే, కొన్ని సందర్భాల్లో వారు తప్పుదారి పట్టే అవకాశాలూ లేకపోలేవు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాటి ద్వారా పిల్లలను సరైన దారిలో నడిపించడంతో పాటు, వారిని బాధ్యతాయుతంగా తీర్చిదిద్దినట్టు అవుతుందంటున్నారు. దీనినే 'క్రియేటివ్ పేరెంటింగ్' అని పిలుస్తున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పరిణామాలు తెలియజేస్తూ : ఎవరైనా మంచి కంటే చెడు వైపే చాలా తొందరగా ఆకర్షితులవుతుంటారు. ఈ లక్షణం పిల్లల్లో కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. పైగా వారికి ఏది మంచి, ఏది చెడు అని ఆలోచించే పరిణతి ఉండదు. అందుకే చెడు అలవాట్లు లేదా చెడు విసిరే వలలో ఈజీగా చిక్కుకుపోతుంటారు. అందుకే, పిల్లలను ఎప్పటికప్పుడు సునిశితంగా గమనించడం ద్వారా వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉందో ఓ అంచనాకు రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారు ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు వాటి గురించి వివరించడంతో పాటు మళ్లీ మళ్లీ వాటిని గుర్తు చేస్తే వారు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి.

పిగ్మెంటేషన్​తో బాధపడుతున్నారా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

ఒత్తిడి లేకుండా : కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లలకు 'అది చేయకు, ఇలా ఉండద్దు' అంటూ ఎన్నో రకాల ఆంక్షలు విధిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తాము సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలు, ఆశయాలను బలవంతంగానైనా తమ చిన్నారుల ద్వారా సాకారం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరిగే పిల్లలు తీవ్రమైన గురవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, వారు చేయాలనుకున్న వాటిని చేయలేక సతమతమవుతుంటారట. అంతేకాదు, ఒత్తిడి కారణంగా పిల్లల్లోని సృజనాత్మకత సైతం తగ్గిపోతుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, చిన్నారులు ఎందులో ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారో గమనించి అందులో నైపుణ్యం సాధించేలా వారిని ప్రోత్సహించాలట. అప్పుడే, పిల్లలు ఒత్తిడిని జయించి తమ జీవితానికి చక్కని బాట వేసుకోగలుగుతారు.

స్నేహపూర్వకంగా : చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణంలోనే గడపడానికి మక్కువ చూపుతారు. అయితే, అలాంటి వాతావరణం చాలా పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్, పిల్లల మధ్య ఉండదు. పైగా, కొంతమంది పిల్లలు తాము ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పినప్పుడు వారి పేరెంట్స్ కసురుతుంటారు. ఫలితంగా, పిల్లలు తమ మనసులోని భావాలను వారి అమ్మనాన్నలతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఇలాంటి వాతావరణం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండటం అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఇంట్లో ఎప్పుడూ స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం ఉండేలా పేరేంట్స్ చొరవ చూపాలని చెబుతున్నారు. అలాగని పూర్తిగా వారికి స్వేచ్ఛనివ్వమని కాదు. వారితో స్నేహంగా ఉంటూనే, తప్పు చేస్తున్నప్పుడల్లా హెచ్చరిస్తుండాలి. అప్పుడు పిల్లలు అన్ని విషయాలు అమ్మనాన్నలతో పంచుకుంటారు. కాబట్టి వారి వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనలు అన్నింటిపై మనకు కూడా పూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. తదనుగుణంగా వారి జీవితాన్ని మలచే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

సమానంగానే చూస్తున్నారా? : చాలా కుటుంబాల్లో కనిపించే సమస్య ఇది. ముఖ్యంగా ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలున్నప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. ఒకరు చెప్పిన మాట వింటున్నారనో, బాగా చదువుతున్నారనో అని పేరెంట్స్ ఒకరినే ముద్దు చేస్తుంటారు. తమ్ముడు లేదా అన్నని చూసి నేర్చుకొమ్మని మరొకరికి చెబుతుంటారు. అంతేకాదు, వారు చేసిన తప్పులని కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు. అదే సమయంలో మరో చిన్నారి చిన్న పొరపాటు చేసిన వారిపై ఎక్కడిలేని కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల తల్లిదండ్రులే తోబుట్టువుల మధ్య అంతరం పెంచిన వారవుతారు. అలాగే, పేరెంట్స్​పై కూడా చిన్నారుల మనసుల్లో ప్రతికూల భావాలు కలిగే అవకాశం లేకపోలేదు. కాబట్టి, ఇద్దరిలోనూ సానుకూల అంశాలను గమనించి వాటిలో మెరుగయ్యేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతికూల భావాలను తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

మొటిమలు, నల్ల మచ్చలకు "తులసి" - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

దాంపత్య బంధంలో సర్దుకుపోతేనే - ఆనందం ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

