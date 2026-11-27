పాదాల పగుళ్లతో నడవలేకున్నారా? - ఈ టిప్స్తో సమస్య సాల్వ్ - పైగా మృదువైన స్కిన్!
Cracked Heels Prevention Tips: పొడిబారిన పాదాలకు ఇంట్లోనే పరిష్కారం సూచిస్తున్న నిపుణులు - అవేంటో తెలుసా?
Published : November 27, 2026 at 4:14 PM IST
వింటర్లో చాలా మంది వివిధ రకాల చర్మ సంబంధిత సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అలాంటివాటిలో పాదాల పగుళ్లు ఒకటి. దీంతో బాధపడేవారు నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. పైగా చూడటానికి కూడా మంచిగా ఉండదు. చివరకు.. రాత్రి నిద్రించే సమయంలో బెడ్ షీట్స్ కప్పుకున్నా దారాలు వాటికి పట్టి ఇబ్బందిపెడతుంటాయి. దీంతో ఈ సమస్యను తగ్గించుకునేందుకు వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కానీ ఫలితం మాత్రం అంతగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం వల్ల పాదాల పగుళ్లు తగ్గడంతో పాటు మృదువుగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కారాణాలివే: పాదాలను సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోవడం, చర్మంపై తేమ త్వరగా ఆరిపోవడం, శరీరంలో వేడి ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు ఊబకాయం కూడా పాదాల పగుళ్లకు కారణాలుగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇక మహిళల్లో అయితే వాళ్ల దినచర్య కూడా దీనికి ప్రధాన కారణమవుతోందని వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వంటగదిలో గంటల తరబడి నిల్చొని పనిచేయడం, చల్లటి టైల్స్పై చెప్పులు లేకుండా నడవడం, బయటకు వెళ్లినప్పుడు వెనక భాగం తెరిచి ఉండే చెప్పులు ధరించడం వల్ల మడమలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటున్నారు. తేమ కోల్పోయి, మందంగా మారిన చర్మం ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక పగుళ్లుగా చీలిపోతుందని.. పైగా, చలికి వేడినీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల పాదాలపై ఉండే సహజ నూనెలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయి పగుళ్లకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలతో సమస్య సాల్వ్:
క్లీన్ చేయడం ముఖ్యం: ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు రోజూ పాదాలను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కడిగిన తర్వాత మృదువైన వస్త్రంతో తుడిచి మాయిశ్చరైజర్ రాయాలంటున్నారు. దీనితో పాటు వారానికి రెండుసార్లు గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్త ఉప్పు లేదా షాంపూ వేసి 10 నిమిషాలు పాదాలను ఉంచి.. ఆపై ప్యూమిస్ స్టోన్తో మృతకణాలను మెల్లగా రుద్ది తొలగించి.. మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే రిలీఫ్ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
తేనె: పాదాల పగుళ్ల సమస్యకు తేనె చక్కని పరిష్కారం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ టబ్లో పాదాలు మునిగేలా గోరు వెచ్చని నీరు పోసి, అందులో రెండు చెంచాల తేనె వేసి కొద్దిసేపు అలానే ఉంచాలి. పావుగంట తర్వాత పగుళ్లు ఉన్న ప్లేస్ను క్లీన్ చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తేనె సహజసిద్ధ మాయిశ్చరైజర్లా పని చేస్తుందని.. పైగా బ్యాక్టీరియాను దూరం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
మాయిశ్చరైజర్ : మడమల వద్ద పొడిబారిన చర్మానికి తిరిగి తేమనందించడంలో మాయిశ్చరైజర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు పాదాలకు మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొన్ని మాయిశ్చరైజర్లలో యూరియా, సాలిసిలిక్ ఆమ్లం లేదా ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ఆమ్లం ఉంటాయని, ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా చేసే ఏజెంట్లుగా పనిచేసి మృత చర్మాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడతాయని mayoclinic పేర్కొంది. అలాగే, మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోలేని వారు పాదాలు తడిగా ఉన్నప్పుడే కొబ్బరి నూనె, పెట్రోలియం జెల్లీ, లాక్టిక్ యాసిడ్, షియా బటర్ వంటివి అప్లై చేసుకుంటే మేలని వివరిస్తున్నారు. కొబ్బరినూనె చర్మాన్ని తేమను అందిచడంతోపాటు చర్మ రుగ్మతల లాంటి లక్షణాలను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
రాత్రిపూట ప్రత్యేక శ్రద్ధ: రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకునే కొన్ని జాగ్రత్తల వల్ల కూడా పాదాల పగుళ్లను నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పాదాలకు క్రీమ్ లేదా నూనె రాసి, శుభ్రమైన కాటన్ సాక్స్ ధరించాలని, దీనివల్ల తేమ బయటకు పోకుండా ఉదయానికి పాదాలు మృదువుగా మారతాయంటున్నారు. ఇక క్రీమ్ లేని వారు రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలను శుభ్రం చేసుకుని ఆముదం రాసి సాక్స్ వేసుకున్నా.. కొన్ని రోజుల్లోనే పగుళ్లు తగ్గి చర్మం మృదువుగా మారుతుందంటున్నారు.
ఆహారం కూడా ముఖ్యమే: పైపైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు ఆహారం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా లభించే పాలకూర, చేపలు, వాల్నట్స్, సోయా వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే విటమిన్ 'ఇ' అధికంగా లభించే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్, ఆకుకూరలు, గోధుమలు, చేపలు, తృణ ధాన్యాలు, నట్స్ మొదలైనవి కూడా ఆహారంగా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
వీటికి దూరంగా : మడమలు పొడిబారకుండా సంరక్షించుకోవాలంటే రసాయనాలు అధికంగా ఉండే సబ్బులు, బాత్ లిక్విడ్స్కి దూరంగా ఉండడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే స్నానం చేశాకా, పాదాలను, మడమలను పొడిగా తుడుచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
చివరగా పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటించినా పాదాల పగళ్లు తగ్గకుండా, పగుళ్లు మరీ లోతుగా ఉండి రక్తం కారడం, నొప్పి లేదా వాపు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు.
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