వేర్వేరు పనివేళలా? - అయినా మీ బంధం పదిలంగా ఉండాలంటే!
దాంపత్య బంధం బలపడాలా? - అయితే, ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : September 15, 2026 at 3:50 PM IST
How Couples can Stay Connected Despite Different Work Schedules : వృత్తి ఉద్యోగాల హడావిడిలో పడిపోయి కొంతమంది దంపతులు ఒకరికొకరు తగిన సమయం కేటాయించుకోలేకపోతుంటారు. వేర్వేరు పనివేళలు, సెలవుల కారణంగా ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా హాయ్, బైలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంటుంది. వాస్తవానికి, ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం ఆరోగ్యాన్నే కాదు, అనుబంధాన్నీ దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బంధంలో కలతలు రావడానికి ఇదీ ఓ కారణమని అంటున్నారు. ఏదేమైనా పనివేళలు, సెలవు రోజుల్లో తేడాల వల్ల అనుబంధానికి ముప్పు వాటిల్లకూడదంటే, భార్యభర్తలు కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆ సమయం వృథా కాకుండా : దంపతులిద్దరికీ షిఫ్టు సమయాలు వేరైనప్పటికీ, రోజులో ఏదో ఒక సమయం ఇద్దరికీ అనువుగా ఉండవచ్చు. ఎలాగంటే, ఒకరోజు మధ్యాహ్నం లంచ్ సమయానికి ఇద్దరూ ఇంట్లోనే ఉండవచ్చు. లేదంటే రాత్రిపూట కలిసి డిన్నర్ చేసే అవకాశం దొరకచ్చు. మరో రోజు ఉదయాన్నే కలిసి ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వీలు కుదరచ్చు. ఇంకో రోజు కలిసి ఇంటి పనులు, గార్డెనింగ్, వంట పని చేసుకునేందుకు సమయం కలిసి రావచ్చు. అయితే, ఇలాంటప్పుడు కొంతమంది టీవీలు, మొబైల్స్లకు అతుక్కుపోవడం, ఇంకొంతమంది దొరక్క దొరక్క ఖాళీ సమయం దొరికిందని తమకు నచ్చిన పనుల్లో లీనమవడం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి పనులతో సమయాన్ని వృథా చేసుకోకుండా, భాగస్వామితో గడపడానికి కేటాయిస్తే, ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, పని ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం పొందచ్చంటున్నారు.
రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టడం లేదా? - మీ రోజువారీ అలవాట్లే కారణం కావొచ్చట!
కష్టసుఖాలు పంచుకుంటూ : కాపురం అన్నాక కలతలు, గొడవలు సహజం. వీటికి తోడు కెరీర్ పరంగా ఇద్దరూ బిజీగా ఉండడం వల్ల కలిసి గడపలేకపోతున్నామన్న ఒత్తిడి ఇద్దరిలోనూ సహజంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మానసికంగా కుంగదీస్తాయంటున్నారు. ఈ చిరాకుతోనూ దంపతులిద్దరి మధ్య గొడవలు రావచ్చు. అయితే, వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మొదటికే మోసం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ఇద్దరికీ ఉమ్మడిగా దొరికిన ఆ కాస్త సమయంలోనే ఓ 15 నిమిషాలు లేదా అరగంటో కేటాయించి, ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఒకరి కష్టసుఖాలను మరొకరు పంచుకోవడం, ఒకరికొకరు అండగా నిలవడం వంటివి బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో కూడా బంధాన్ని దృఢం చేసుకునేందుకు చక్కని మార్గాలని అంటున్నారు.
ఆ విషయంలో : దాంపత్య బంధంలో శృంగారానిది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, చాలామంది తీరిక లేని పనివేళలు, షిఫ్టుల్లో మార్పుల కారణంగా దీనికి తగిన సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారు. ఇంకొందరు పని ఒత్తిళ్లతో సతమతమవుతూ లైంగిక జీవితానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఫలితంగా, ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు తలెత్తుతాయి. పరిస్థితి ఇక్కడి దాకా రాకూడదంటే, ముందే జాగ్రత్తపడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరికీ దొరికిన సమయాన్నే ఇందుకు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, అప్పుడప్పుడూ వెకేషన్స్కి ప్లాన్ చేసుకోవడం, టూర్కి వెళ్లడం వంటివి ఇద్దరినీ దగ్గర చేస్తాయంటున్నారు.
'ముడతలు లేని చర్మం' - నిపుణులు సూచిస్తున్న టిప్స్!
హెయిర్ స్ప్రేలు, వ్యాక్స్ రెగ్యులర్గా వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!