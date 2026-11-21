కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే దృష్టి లోపం తలెత్తే ప్రమాదం!
-కళ్లద్దాల బారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు వీలుగా కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వాడుతున్న ప్రజలు - అయితే వీటి వాడుక విషయంలో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచన!
Published : November 21, 2026 at 2:50 PM IST
Contact Lens usage Tips: సైట్, కంటి సమస్యలు, మొబైల్/ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కళ్లజోడు ధరించడం తప్పనిసరి. అయితే వీటిని వాడటం వల్ల ముక్కు మీద మచ్చలు వంటి కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. దీంతో చాలా మంది కళ్లద్దాల ప్లేస్లో కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వాడుతుంటారు. అయితే వీటి వాడకం విషయంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా దృష్టి లోపం తలెత్తే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కాంటాక్ట్ లెన్సులు వాడుతున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- కాంటాక్ట్ లెన్సులు ధరించి నిద్ర పోకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీనివల్ల కార్నియాకు ఆక్సిజన్ అందక ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఉదయం మొత్తం ధరించినా, నిద్రపోయే ముందు తీసేయాలని చెబుతున్నారు.
- స్నానం/షవర్, ఈత, సానా బాత్ చికిత్స వంటి పనులకు ముందు లెన్సులను తప్పనిసరిగా తీసేయాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వంటి ప్రమాదకర సూక్ష్మ జీవులు కంటికి సోకి, తీవ్రమైన కంటి నొప్పికి దారితీస్తాయంటున్నారు. చికిత్స చేయకపోతే చూపు కోల్పేయే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- లెన్సులను వాటి నిర్దేశిత సమయం కంటే ఎక్కువసేపు ధరించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. సాధారణంగా రోజులో 12 గంటలకు మించకపోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువ గంటలు లెన్స్ ధరించడం వల్ల కార్నియాకు గాలి నుంచి అందాల్సిన ఆక్సిజన్ తగ్గి కళ్లు అలసిపోవడం, చూపు మసకబారడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు.
- కేవలం వైద్యులు సూచించిన నాణ్యమైన లెన్సులను మాత్రమే ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. వీటిని ఉపయోగించే విషయంలో సొంత వైద్యం పనికి రాదంటున్నారు.
- ఒకరి లెన్సులను ఒకరు ధరించడం కూడా ప్రమాదకరమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఇక వాటి శుభ్రత విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. లెన్సులను వైద్యులు సూచించిన ప్రత్యేకమైన ద్రావణంలోనే శుభ్రం చేయాలని.. అలాగే ఒకసారి వాడిన ద్రావణాన్ని మరోసారి వాడకూడదంటున్నారు.
- ఐ డ్రాప్స్ వాడే వారు డాక్టర్ సలహా మేరకు లెన్సులకు సరిపడే చుక్కల మందునే ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఉపయోగించే లెన్సుల రకాన్ని బట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మార్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- లెన్సులను పెట్టుకోవడంలో తొందరపాటు పనికిరాదంటున్నారు. లెన్స్ సరిగ్గా అమరకపోతే కార్నియాపై గీతలు పడి, తీవ్రమైన నొప్పి, వెలుతురును చూడలేకపోవడం వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి ఆదరాబాదరాగా కాకుండా ప్రశాంతంగా ఒక చోట కూర్చొని లెన్సులు పెట్టుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
- మేకప్ వేసుకోవడానికి ముందే లెన్సులు ధరించడం, మేకప్ తీసే ముందు లెన్సులు తొలగించడం సురక్షితం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వీటిలోని రసాయనాలు కూడా లెన్సులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపి కంటి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- చివరగా ఇవన్నీ పాటిస్తూనే లెన్సుల వల్ల కళ్లలో ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగినా, ఎరుపెక్కడం/దురద/నొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చినా వెంటనే లెన్సులను తొలగించడం మంచిదంటున్నారు. ఆపై డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల సమస్య తీవ్రం కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.