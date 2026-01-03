ETV Bharat / lifestyle

ఫోన్​కు మెసేజ్ వచ్చిన వెంటనే రిప్లై ఇస్తున్నారా? - అలర్ట్​ కాకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట!

ఇన్​స్టెంట్ రిప్లైయింగ్ సమస్యగా మారుతుందట - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట!

instant replying
instant replying (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 3, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Replying to Message Becomes Problem: ప్రస్తుతం ఎంత తీరిక లేని పనిలో ఉన్నా.. నోటిఫికేషన్ శబ్దం వస్తే చాలు.. ఆ పని ఆపేసి రిప్లై ఇస్తుంటాం. వెంటనే బదులివ్వాలనే తొందరలో.. తింటున్నా, వాష్​రూమ్​లో ఉన్నా, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్నా.. ఇలా ఏం చేస్తున్నా చేతివేళ్లు కీబోర్డుపైకి వెళ్లాల్సిందే! మితిమీరిన ఈ ఎవైలబిలటీనే భవిష్యత్తును గందరగోళంలో పడేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మనకు నచ్చిన వారి మెసేజ్ నోటిఫికేషన్ పడిన వెంటనే రిప్లై ఇవ్వాలన్న ఆలోచన మొదట మంచిగానే అనిపిస్తుంది. బాధ్యతగా ఉంటున్నామని, ఎదుటివారికి ఎవ్వరూ ఇవ్వనంత విలువిస్తున్నామని మన భుజం మనమే తట్టుకుని ఆనందపడతాం. అలవాటుగా మొదలైన ఈ తంతు ఏ పని చేస్తున్నా, ఆఖరికి నిద్రలో కూడా ఆ రిప్లైల గురించే ఆలోచించే స్థాయికి చేరేలా చేస్తుంది. చివరకు మెదడు దీనికి బానిసగా మారడంతో మన లక్ష్యాలు, బాధ్యతలను కూడా మర్చిపోతుంటాం. చివరికి, చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుంటే లాభం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, కాలం చేజారాక బాధపడినా ప్రయోజనం ఉండదని చెబుతున్నారు.

డబ్బు విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - మహిళలూ ఇలా జాగ్రత్త పడండి!

డ్రగ్స్ కన్నా తక్కువేమీ కాదు :

  • క్రష్​ లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్ విషయంలో అబ్బాయిల్లో ఇన్​స్టెంట్ రిప్లైయింగ్ మరీ విపరీతానికి చేరుతోంది. వెంటనే బదులివ్వాలని.. చేస్తున్న పని పక్కనపెట్టి మరీ ఫోన్ పట్టుకుని కూర్చుంటున్నారు. బదులు రాకపోతే మానసిక ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. అయితే ఈ పరిస్థితి డ్రగ్స్ సమయానికి తీసుకోకపోతే ఎదురయ్యే అనుభవం కన్నా తక్కువేమీ కాదంటున్నారు. ఈ అలవాటు క్రమంగా కెరీర్​ను దెబ్బతీయడమే కాక మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. పైగా ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ వెంటనే ప్రతిస్పందించే వారికి కాలగమనంలో అంత విలువా ఉండదని అంటున్నారు.

మనసు చెదిరి, కాలం కరిగి :

  • కంపల్సివ్ రెస్పాన్సివ్​నెస్, నోటిఫికేషన్ డ్రివెన్ బిహేవియర్, ఇన్​స్టంట్ రిప్లైయింగ్.. పేరేదైనా ఈ దురలవాటు మానసికంగా చేటు చేస్తుందని అనేక అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అప్పటికే మనం చేస్తున్న పని ఆగుతూ, సాగడంతో ఫలితం అనుకున్నంత ప్రభావవంతంగా ఉండదని చెబుతున్నారు. మెదడులో ఆలోచనలు ఎప్పుడూ ఆ నోటిఫికేషన్ చుట్టే తిరుగుతుడడంతో కుదురుగా కూర్చోలేని స్థాయికి చేరిపోతామని.. క్రమంగా చేతిలోని కాలం కరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • మన ఎవైలబిలిటీ ఎదుటి వారికి అలుసుగా మారి బంధాలు బీటలు వారుతాయని.. ఆఖరికి ఒత్తిడి, కంగారు, అభద్రతా భావం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు.
  • తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులతో సరిగ్గా మాట్లాడకపోవడంతో వారి ప్రేమకూ దూరం కావాల్సి వస్తుంది.
  • ఇన్​స్టెంట్ మెసేజింగ్, చూడ్డానికి నిమిషాల వ్యవహారంగా కనిపిస్తున్నా.. ఒక దశకు వచ్చేసరికి సరిదిద్దుకోలేని సమస్యగా మారిపోతుంది.

ఇలా ప్రయత్నిద్దాం :

  • రోజుకు కొద్ది సమయాన్నే రిప్లైలకు కేటాయించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆఫీస్ బాస్, కొద్ది మంది కుటుంబ సభ్యుల మెసేజ్​లకు మాత్రమే నోటిఫికేషన్ వచ్చేలా సెట్టింగ్స్​ ప్రయత్నించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • మెసేజ్ నోటిఫికేషన్ శబ్ధం, ఫోన్​లైట్ మన మెదడులో డోపమైన్​ను పెంచుతాయంటున్నారు. ఇది రిప్లై ఇచ్చేలా ఉత్సాహపరుస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఫోన్​ను సైలెంట్​లో పెట్టుకుంటే క్రమంగా మెదడు అలవాటు పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఇంతకు ముందు వెంటనే రిప్లై ఇచ్చే వారు.. ఇప్పుడేంటి ఇలా అని కొందరు అడగవచ్చు. దానికి అపరాధిలా సమాధానం ఇవ్వకుండా కాస్త బిజీగా ఉంటున్నానని చెప్పవచ్చని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే 'కాల్​ యు లేటర్', 'ఐయాం బిజీ' లాంటి మెసేజ్​లు ఆటోమేటిక్​గా వెళ్లిపోయే విధంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

TAGGED:

MESSAGE REPLY AND MENTAL HEALTH
INSTANT REPLYING PROBLEMS
HOW TO MANAGE REPLYING HABITS
NOTIFICATION DRIVEN BEHAVIOR
MESSAGE NOTIFICATION

