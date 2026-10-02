జుట్టుకు నూనె రాస్తున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
-జుట్టు విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దట - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : October 2, 2026 at 1:23 PM IST
Hair Oiling Mistakes : జుట్టుకు నూనె రాయడం అనేది మన సంప్రదాయ కురుల సంరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది పొడిబారిన జుట్టును మృదువుగా, సిల్కీగా మార్చడమే కాకుండా, తలస్నానం చేసేటప్పుడు వెంట్రుకల మధ్య రాపిడిని తగ్గిస్తుంది. అయితే, మీరు ఏ నూనెను ఎంచుకుంటున్నారు అనే దానితో పాటు, దానిని ఎలా అప్లై చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, జుట్టుకు నూనె రాసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
చిక్కులు తీయకుండా నూనె రాయడం : చిక్కులు ఉన్న జుట్టుకు నేరుగా నూనె రాయడం వల్ల ఎక్కువగా ఊడిపోవడం లేదా తెగిపోవడానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి, కురులకు నూనె రాసుకునే ముందు జుట్టును మెల్లగా దువ్వుకుంటూ చిక్కులేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఎప్పుడైనా జుట్టు చివరల నుంచి చిక్కులు తీయడం ప్రారంభించి, క్రమంగా పైకి వెళ్లడం మంచిదని.. అంతేకాకుండా, గట్టిగా ఉన్న చిక్కుల గుండా దువ్వెనను బలవంతంగా లాగడం వంటివి అస్సలు చేయకూడదంటున్నారు.
మాడుపై చాలా గట్టిగా రుద్దడం : తలకు ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేయడం వల్ల నూనె మరింత బాగ పనిచేస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. మాడుపై ఎక్కువ ఒత్తిడి చేస్తే, అది కందిపోవడంతో పాటు చిన్నగీతలు పడవచ్చంటున్నారు. నూనెను నేరుగా తలపై పోయడానికి బదులుగా, వేలికొనలను ఉపయోగించి మాడుపై వేర్వేరు భాగాలలో కొద్దికొద్దిగా అప్లై చేయాలని, ఆ తర్వాత వేళ్ల చివరలతో కొన్ని నిమిషాల పాటు తలపై మెల్లగా, వృత్తాకారంలో మసాజ్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
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అవసరానికి మించి ఎక్కువ నూనెను ఉపయోగించడం : జుట్టు మొత్తం నూనెతో తడిసిపోయేలా రాయడం వల్ల ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనాలు ఉండవంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ నూనె ఉపయోగించడం వల్ల మాడు, జుట్టు జిడ్డుగా, బరువుగా, బంకగా తయారవుతాయని, అంతేకాకుండా ఆ జిడ్డును వదిలించడానికి పదేపదే షాంపూ చేయాల్సి వస్తుందంటున్నారు. దీనివల్ల జుట్టులోని సహజసిద్ధమైన తేమ తగ్గిపోయి మాడు మరింత పొడిబారిపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, జుట్టు పొడవు, మందం, పొడిదనాన్ని బట్టి తగినంత పరిమాణంలోనే నూనెను అప్లై చేయాలంటున్నారు. ముందుగా మాడుకు నూనె రాసిన తర్వాత, చేతులకు మిగిలిన నూనెను జుట్టు పొడవునా మెల్లగా అప్లై చేయాలని వివరిస్తున్నారు. అలాగే జుట్టుకు ఎక్కువగా అప్లై చేయకుండా, చివరలపై కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
రాత్రంతా నూనెను అలాగే ఉంచడం : నూనె వల్ల పూర్తి ప్రయోజనం పొందడానికి దానిని రాత్రంతా అలాగే ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. తలస్నానం చేయడానికి ముందు కొద్దిసేపు ఉంచితే సరిపోతుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా, జిడ్డు గల మాడు, చుండ్రు లేదా తరచుగా తలలో దురద వచ్చే సమస్య ఉన్న వారికి రాత్రంతా నూనె ఉంచడం వల్ల సమస్య మరింత ఎక్కువ కావచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, నూనె రాసిన తర్వాత తగినంత సమయం ఉంచి, ఆపై మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
బాగా వేడిగా ఉన్న నూనెను రాసుకోవడం : జుట్టుకు రాసే నూనెను వేడి చేయడం అనేది కచ్చితంగా అవసరమేమీ కాదంటున్నారు. ఒకవేళ గోరువెచ్చని నూనెతో మసాజ్ చేయాలని అనుకుంటే, అది చాలా స్వల్పంగా, కేవలం గోరువెచ్చగా మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. బాగా వేడిగా ఉన్న నూనెను రాసుకోవడం వల్ల స్కాల్ప్ మీది సున్నితమైన చర్మం దెబ్బతినొచ్చని చెబుతున్నారు.
జుట్టుకు నూనె రాసే సరైన పద్ధతి : ముందుగా జుట్టు చిక్కులను పూర్తిగా తొలగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత తక్కువ పరిమాణంలో నూనెను తీసుకుని, మాడుపై వేర్వేరు భాగాలలో కొద్దికొద్దిగా అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత వేలికొనలతో మాడును మెల్లగా, వృత్తకారంలో మసాజ్ చేయాలి. చేతులకు మిగిలిన నూనెను జుట్టు పొడవునా, చివరల వరకు రాయాలి. ఆపై తగినంత సమయం ఉంచి, మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి.
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