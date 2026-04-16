దంపతుల మధ్య గొడవలు రావద్దంటే! - ఈ టిప్స్​ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- హెల్దీ బాండింగ్​తోనే సంసారం ఆనందంగా కొనసాగుతుందంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 16, 2026 at 3:52 PM IST

Modern Hardships in Married Life : సంసారమన్నాక చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు, గొడవలు మామూలే. అయితే, భార్యాభర్తల్లో ఎవరో ఒకరు రాజీపడి వీటిని సద్దుమణిగేలా చేస్తేనే కాపురం సజావుగా ముందుకు సాగుతుంది. కానీ, ఇలా అర్థం చేసుకునే వారు.. ఈ కాలంలో చాలా అరుదుగానే కనిపిస్తారు. ఇందుకు ఆధిపత్య ధోరణి, ఒకరినొకరు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వంటివెన్నో కారణాలు కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇలాంటివన్నీ అనుబంధాన్ని తెగే దాకా లాగుతున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలా జరగకూడదంటే ఈ కాలపు భార్యాభర్తలు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఓ మెట్టు దిగండి : వైవాహిక జీవితమంటే ఎన్నో బరువు బాధ్యతలతో కూడుకున్నది. పెళ్లి కాక ముందు వరకు ఎలా ఉన్నా, పెళ్లాయ్యాక మాత్రం ఇద్దరూ సర్దుకుపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ కాలపు దంపతుల్లో ఇది కొరవడుతోందని చెబుతున్నారు. ఒకరి మాటలు, అభిప్రాయాలు, అభిరుచులతో మరొకరు ఏకీభవించకపోవడం, పరిణతితో ఆలోచించలేకపోవడం వంటివే దంపతుల మధ్య గొడవలకు కారణమవుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, వీటిని ఇలాగే వదిలేస్తే అనుబంధానికి ముప్పు వాటిల్లవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితిని దూరం చేసుకోవాలంటే, భార్యాభర్తలిద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటేనే సాధ్యమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకవేళ దంపతులిద్దరిలో ఒకరు కాస్త మొండిగా ఉన్నా, మరొకరు ఓ మొట్టు దిగితే తప్పు లేదని అంటున్నారు. ఫలితంగా, గొడవలూ సద్దుమణుగుతాయని చెబుతున్నారు. ఎదుటివారూ మీ ఓపికను అర్థం చేసుకొని వారి ప్రవర్తనను క్రమంగా మార్చుకునే అవకాశాలు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

ఇద్దరిదీ : ఈ తరం దంపతుల్లో భేదాభిప్రాయాలు రావడానికి డబ్బు కూడా ముఖ్య కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దంపతులిద్దరూ రెండు చేతులా సంపాదించడం, ఆర్థికంగా ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడకపోవడం, పొదుపు, మదుపు విషయాల్లో ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్లు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇద్దరి మధ్య దూరం అగాథంలా పెరిగిపోతోందని చెబుతున్నారు. ఒకానొక దశలో ఇది బయటపడి.. తెగతెంపుల దాకా వెళ్లినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని అంటున్నారు. అందుకే, దంపతులిద్దరూ ఎవరెంత సంపాదించినా, ఎంత ఖర్చు పెట్టినా, ఎంత పొదుపు చేసినా దాపరికం లేకుండా అన్ని విషయాలూ పంచుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, పెట్టుబడులు, రుణాల చెల్లింపు, ఆస్తుల కొనుగోలు లాంటి విషయాల్లో ఇద్దరూ ఒకే మాట మీద ఉండటం లేదా ఉమ్మడిగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఇద్దరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ కలుపుగోలుతనమే భార్యాభర్తలిద్దరినీ శాశ్వతంగా కలిపి ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.

వాళ్ల ప్రస్తావన వద్దు : భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే గొడవల్లో ఎక్కువ శాతం మూడో వ్యక్తి ప్రస్తావన వల్లే జరుగుతుంటాయి. ఎలాగంటే, దంపతులిద్దరూ తమ గొడవల మధ్యలో అత్తింటి వారి ప్రస్తావన తీసుకురావడం, వారిని విమర్శించడం చేస్తుంటారు. దీని వల్ల భాగస్వామి కోపం కట్టలు తెంచుకునే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది దంపతుల మధ్య భేదాభిప్రాయాల్ని మరింతగా పెంచచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలుంటే వారే పరిష్కరించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకానీ, అన్నింటికీ కారణం మూడో వ్యక్తే అని నిందించడం వల్ల దంపతుల మధ్య అనుబంధం దెబ్బతింటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

