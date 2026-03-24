"మేకప్" వేసుకుని పడుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

Makeup (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 24, 2026 at 12:42 PM IST

Do Not Follow These Shorcuts While Makeup : ఈ రోజుల్లో మేకప్ ప్రతి ఒక్కరి జీవనశైలిలో భాగమైపోయింది. అయితే, ఈ విషయంలో కొందరు కొన్ని షార్ట్​కట్స్ ఫాలో అవుతుంటారు. మరి, ఇవి మంచివో, కావో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మేకప్​పై మేకప్ వద్దు : ఆఫీస్ పూర్తవగానే నేరుగా ఫంక్షన్​కు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు, చాలామంది ఉదయం వేసుకున్న మేకప్​పైనే తిరిగి టచప్ చేస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, మేకప్ పైన వేసే మేకప్ సరిగా సెట్ అవ్వదని సూచిస్తున్నారు. పైగా ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుందట. చర్మం బాగా ఎండిపోయినట్లు, నిర్జీవంగా మారిపోవడమే కాకుండా మొటిమలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

సన్​స్క్రీన్ తప్పనిసరి : చాలామంది మేకప్ వేసుకున్నాం కదా, ఇంక సన్​స్క్రీన్ అవసరం ఉండదులే అనుకుంటారు. కానీ, అది మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. మిగతా సమయాల్లో ఎలా ఉన్నా మధ్యాహ్న సమయంలో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పకుండా సన్​స్క్రీన్ రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని రక్షించగలిగేది సన్​స్క్రీన్ ఒక్కటేనట. సన్​స్క్రీన్ రాసుకున్న తర్వాత దాని మీద మామూలుగా మేకప్ వేసుకున్నా సెట్ అవుతుందట. వాతావరణం లేదా సీజన్ ఏదైనా, ప్రతిరోజూ సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేయడం తప్పనిసరి అని mayoclinic పేర్కొంది.

బ్రష్​లు క్లీన్ చేస్తున్నారా? : మనం రోజూ ఉపయోగించే మేకప్​ బ్రష్​లను తరచూ శుభ్రం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, క్లీన్ చేయని బ్రష్​లపై బ్యాక్టీరియా చేరుతుందట. వాటిని తిరిగి ఉపయోగిస్తే లేనిపోని చర్మ సమస్యలు కొని తెచ్చుకున్నట్లే అని చెబుతున్నారు. అందుకే, మేకప్​కి ఉపయోగించే బ్రష్​లను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయడం తప్పనిసరి.

డ్రయర్​తో తల ఆరబెడుతున్నారా? : ఉదయాన్నే లేచి, తలస్నానం చేసేసరికే ఆఫీస్​కు టైం అవుతుంది. ఇక తల ఆరబెట్టుకునే టైం ఉండదు. అందుకే చాలామంది హెయిర్​ డ్రయర్​తో ఆరబెట్టేసి, స్ట్రెయిట్​నర్​తో స్ట్రెయిట్ చేసేసి, నచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ వేసేసుకుంటారు. కానీ, దానివల్ల జుట్టు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. హెయిర్ డ్రయర్స్, స్ట్రెయిట్​నర్స్, కర్లర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ వేడిని విడుదల చేస్తాయట. దీంతో జుట్టులో ఉండే సహజ నూనెలు ఆవిరైపోతాయి. కాసేపటికే జుట్టు నిర్జీవంగా గరుకుగా తయారవుతుంది. కాబట్టి, హెడ్​బాత్​ చేసిన తర్వాత జుట్టుని సహజంగా ఆరనిస్తేనే అన్ని విధాలా మేలు. అలాగే, తడిగా ఉన్న జుట్టును కూడా దువ్వకూడదు. అలాగే, జుట్టు ఆరకుండా జడ వేసుకోకూడదు. ఈ విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హెయిర్ డ్రైయర్ లేకుండా జుట్టును ఎండబెట్టడం వల్ల జుట్టు ఉపరితలాలు బాగా రక్షించబడతాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

నిద్రపోయే ముందు : చాలామంది ఫంక్షన్​కో లేదా పార్టీకో వెళ్లొచ్చి బాగా అలసిపోతారు. ఏ పనీ చేసే ఓపిక లేక అలాగే వెళ్లి మంచం ఎక్కేస్తారు. ఇలా చేస్తే మీ చర్మానికి మీరే హాని తలపెట్టినట్లవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందు మీ ముఖానికి ఉన్న మేకప్​ను పూర్తిగా తొలగించుకోవాలట. లేదంటే, మేకప్ అవశేషాలతో చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మృతకణాలు, మొటిమల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందట.

గడువు తేదీ గమనిస్తున్నారా? : మేకప్ సామగ్రి కొన్న తర్వాత అవి ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో అలాగే ఉన్నా వాటిని వినియోగిస్తునే ఉంటాం. కానీ, వీటి గడువు తేదీని కూడా ఎప్పుటికప్పుడు గమనించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ గడువు తేది దాటిన ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తే అలర్జీలు, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎక్స్​పైరీ తేదీని బట్టి ఏడాదికోసారి మేకప్ ఉత్పత్తులు మార్చడం మంచిదట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

