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టీనేజ్ ప్రేమా? ఆకర్షణా? - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

ప్రేమ విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దట - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

టీనేజ్ ప్రేమా? ఆకర్షణా?
టీనేజ్ ప్రేమా? ఆకర్షణా? (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2026 at 4:54 PM IST

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Common Mistakes Dating Relationship : ప్రేమ లేదా డేటింగ్, పేరేదైనా ఇది జీవితంలో అత్యంత సున్నితమైన అంశం. ముఖ్యంగా టీనేజీలో ఎదుటి వ్యక్తిపై కలిగే కేవలం ఒక తాత్కాలిక ఆకర్షణను చాలామంది 'ప్రేమ'గా పొరపాటు పడుతుంటారు. మానసికంగా సరైన పరిణతి లేకపోవడం వల్ల ఈ వయసులో పుట్టే బంధాలు సఫలమయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అదే ఒక వయసుకు వచ్చి, జీవితంలో స్థిరపడ్డాక ప్రేమ పరిచయమైతే, ఏది మంచో, ఏది చెడో ఆలోచించే మానసిక పరిణతి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ, కొంతమంది ఈ వయసులో కూడా తెలిసో, తెలియకో చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల తీవ్రమైన చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

రాజీ పడుతున్నారా? : సాధారణంగా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మనుషులలో మానసిక పరిపక్వత పెరుగుతుంది. ఏది మంచి, ఏది చెడు అని వివేచనతో ఆలోచించగలుగుతారు. దీనివల్ల జీవితంలో దేనికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి, దేన్ని పక్కన పెట్టాలి అనే విషయాలపై స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది. అయితే, ఇన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా ప్రేమ విషయానికి వచ్చేసరికి కొందరు కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు.

ప్రేమించిన వారికి ఇష్టం లేదనో లేదా భాగస్వామి ఒత్తిడి వల్లో తమ సొంత లక్ష్యాలను, జీవిత ఆశయాలను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అంతేకాదు, ఎదుటివారి కోసం తమ సొంత అభిరుచులను, ఇష్టాలను పూర్తిగా మార్చుకుంటారు. కానీ, ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ మితిమీరి రాజీ పడడం వల్ల మీ స్వంత ఉనికిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవడం వల్ల కాలక్రమేణా భాగస్వామికి మీపై చులకన భావం ఏర్పడవచ్చు. ఇదే మనస్తత్వంతో బంధంలో ముందడుగు వేస్తే, భవిష్యత్తులో మీరే మానసికంగా ఎంతో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి, ప్రతిదానికీ రాజీ పడటం ఆపి, మీ ఇష్టాయిష్టాలను గౌరవిస్తూ, మీ జీవిత లక్ష్యాలకు మద్దతుగా నిలిచే వ్యక్తి దొరికినప్పుడే జీవితంలో తదుపరి అడుగు వేయాలి. తద్వారా భవిష్యత్తులో మీకు, మీ అనుబంధానికి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా సంతోషంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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ఎవరి జీవితం వారిది : కొందరికి జీవితంలో ఏ విషయమైనా ఇతరులతో పోల్చుకునే అలవాటు ఉంటుంది. దురదృష్టవశాత్తూ, ప్రేమ విషయంలోనూ వారు ఇదే తప్పు చేస్తుంటారు. తమ భాగస్వామికి ఇతరుల పార్టనర్ లాగా ఫలానా లక్షణాలు లేవని లేదా తమను అంత ప్రేమగా చూసుకోవట్లేదని భావిస్తూ, ఇతరుల ప్రేమ కథలతో తమ బంధాన్ని పోల్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి అనవసరమైన పోలికల వల్ల కలిగే అసంతృప్తితో, కొన్నిసార్లు తమ భాగస్వామిని తప్పుబడుతూ నిందిస్తుంటారు. బంధాలలో ఇలా ఇతరులతో పోల్చుకోవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య తీవ్రమైన భేదాభిప్రాయాలు, అపార్థాలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ప్రపంచంలో అందరి ప్రేమ కథలూ ఒకేలా ఉండవనే నిజాన్ని గ్రహించాలి. ప్రతి బంధానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇతరుల వైపు చూడటం మానేసి, ఎవరి అనుబంధంపై వారు దృష్టి పెట్టడం ఎంతో ముఖ్యం. ఈ పాజిటివ్ ఆలోచనా విధానమే ఇద్దరి మధ్య నమ్మకాన్ని పెంచి, బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

వాటి ప్రస్తావనెందుకు? : ఈ రోజుల్లో చాలామందికి ప్రేమ లేదా డేటింగ్ అనేది సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. ప్రేమలో పడడం, నచ్చితే కలిసి ముందుకు సాగడం, లేదంటే పరస్పర అంగీకారంతో బ్రేకప్ చెప్పుకోవడం కామన్‌ అయిపోయింది. అయితే, కొందరు మాత్రం ఆ బ్రేకప్ బాధ నుంచి అంత సులభంగా బయటపడలేక తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. గతంలో జరిగిన చేదు అనుభవాల వల్ల, భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తూ, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఉన్నదున్నట్లుగా గౌరవించే సరికొత్త భాగస్వామి ఎదురైనా, వారిని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించలేకపోతుంటారు. వాస్తవానికి, మిమ్మల్ని వద్దని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన పాత భాగస్వామి గురించి లేదా ఆ బ్రేకప్ గురించి అతిగా ఆలోచించి, మీ చేతుల్లో ఉన్న మంచి భవిష్యత్తును దూరం చేసుకోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మీ కోసం మీరు : ప్రేమలో పడిన కొత్తలో చాలామంది ఎప్పుడూ తమ భాగస్వామి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో చివరికి తమ గురించి తాము ఆలోచించుకోవడమే మర్చిపోతుంటారు. తమ సొంత ఇష్టాయిష్టాలను, జీవిత లక్ష్యాలను, స్నేహితులను, కుటుంబ సభ్యులను ఇలా అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి 24 గంటలూ భాగస్వామి ధ్యాసలోనే గడుపుతుంటారు. ముఖ్యంగా, టీనేజీలో ఉన్నవారు ఈ విధమైన పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా భాగస్వామి కోసం మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల, కాలక్రమేణా మీపై మీకు ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అందుకే బంధంలో ఉన్నప్పటికీ, స్వీయ ప్రేమ పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ కోసం మీరు కాస్త సమయాన్ని కేటాయించుకోవడంతో పాటు, మీ భాగస్వామికి కూడా తగిన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను, ప్రైవసీని ఇవ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఒకరి వ్యక్తిత్వంపై మరొకరికి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ పరస్పర గౌరవమే ఇద్దరినీ జీవితాంతం కలిసి ఉండేలా చేస్తుంది.

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DATING MISTAKES

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