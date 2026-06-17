"స్కూల్ టైం" పిల్లల్లోనూ కనిపించని ఒత్తిడి - పేరెంట్స్ బాధ్యతలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
పేరెంటింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు - పిల్లలను డీల్ చేసే విధానంపై వివరణ
Published : June 17, 2026 at 5:18 PM IST
Simple Ways to Help Children Manage Stress : ఒత్తిడి అనేది కేవలం పెద్దవాళ్లనే కాదు, పిల్లలను కూడా వేధిస్తోన్న మానసిక సమస్య. ఈ రోజుల్లో స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలు కూడా వివిధ కారణాల వల్ల ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఈ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించి తగిన పరిష్కారం చూపాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే, ఇది వారి ఎదుగుదల పైనే ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల్లో ఒత్తిడి దరి చేరకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆటలాడిస్తున్నారా? : మారుతోన్న జీవనశైలిలో భాగంగా చాలామంది పిల్లలకు బయటకు వెళ్లి ఆటలాడుకునే సమయం, వెసులుబాటు దొరకడం లేదు. ఎప్పుడు చూసినా చదువు/ హోమ్వర్క్, ట్యూషన్లు అంటూ బిజీ బిజీగా గడిపేస్తున్నారు. ఇక సండే లేదా హాలిడే వచ్చినా, కాస్త ఖాళీ సమయం దొరికినా చాలా మంది మొబైల్ఫోన్లోనే ఆటలు ఆడేస్తూ దాన్నే ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు. ఈ అలవాట్లే పిల్లల్లో ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, రోజూ సాయంత్రం ఓ గంట సేపు పిల్లలతో ఆటలాడించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా వారిలో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవుతాయట. ఇవి ఒత్తిడిని దూరం చేసి సంతోషంగా ఉండేలా చేస్తాయి. అలాగే, ఇవి సహజ సిద్ధ నొప్పి నివారిణులుగానూ పనిచేస్తాయి. ఇలా ఆటలతో పాటు డ్యాన్సింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్ వంటి వాటిని వారి జీవనశైలిలో భాగం చేస్తే సానుకూల ఫలితం ఉంటుంది.
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ప్రేమతో హత్తుకోండి : పిల్లల మనసును బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది పేరెంట్స్! అయితే, కొంతమంది తమ పనుల్లో బిజీగా ఉండడం వల్లో లేదంటే వారిని భయపెట్టాలనో, స్నేహపూర్వకంగా ఉండరు. ఇలా పేరెంట్స్ దూరం పెట్టడం వల్ల కూడా పిల్లలు ఒంటరిగా ఫీలై ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చిన్నారుల్లో ఇలాంటి భావన రాకూడదంటే వారిని రోజుకోసారి ప్రేమగా దగ్గరగా తీసుకుని గుండెలకు హత్తుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా, వారిలో ఒత్తిడి తగ్గుతుందట. అంతేకాదు, పేరెంట్స్ పిల్లలతో ఇలా ప్రేమగా మెలగడం వల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.
ఆహారంలో ఇవి : ఒత్తిడిని అధిగమించడంలో ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పాలు, పాల పదార్థాలు, అరటిపండ్లు, నట్స్ పిల్లల రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి సెరటోనిన్ స్థాయిల్ని పెంచి, ఒత్తిడిని దూరం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. కొంతమంది పిల్లలు చాక్లెట్, స్వీట్స్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అయితే, వీటికి బదులుగా డార్క్ చాక్లెట్ ఇస్తే మంచిదట. అలాగే, తీపి తినాలన్న కోరికా తీరుతుంది.
ఓ ప్రశంస : పిల్లలను అతి గారాబం చేయడం వల్ల చెప్పిన మాట వినరని, తద్వారా భవిష్యత్తులో వారు చేయి దాటిపోతారని చాలామంది పేరెంట్స్ భయపడుతుంటారు. దీనివల్ల తమ పిల్లలతో సీరియస్గా ఉంటారు. అయితే, అన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలతో ఇలా వ్యవహరించడం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇప్పటికే ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న పిల్లలతో ఇలా సీరియస్గా ఉంటే వారు మానసికంగా మరింత కుంగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఇలాంటి పిల్లల్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావాలంటే ప్రశంసను మించింది లేదట. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నారులు చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలను అభినందించడం వల్ల వారిలో ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇందుకు ప్రశాంతతను అందించే డొపమైన్ స్థాయిలు పిల్లల్లో పెరగడమే కారణమట!
మ్యూజిక్తో మ్యాజిక్ : పిల్లల్లో ఒత్తిడి, ఆందోళనల్ని దూరం చేయడానికి కొందరు పేరెంట్స్ వివిధ రకాల థెరపీలు ఇప్పిస్తుంటారు. అయితే, వీటిలోనూ మ్యూజిక్ థెరపీ ఒత్తిడిని దూరం చేయడంలో మ్యాజిక్లా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ థెరపీ వల్ల భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉండడంతో పాటు పిల్లలు తమ భావాల్ని కూడా ధైర్యంగా బయటపెట్టగలుగుతారని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా వారు ఒత్తిడికి లోనవడానికి గల కారణాలేంటో తెలుసుకోవచ్చు. వాటిని దూరం చేస్తే పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారట.
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